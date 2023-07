Test de la Huawei Watch Buds : une montre 2 en 1 surprenante !

Huawei a décidé d’apporter une bouffée d’air frais sur le marché des montres connectées avec la Watch Buds dont nous avons fait le test. C’est une superbe invention 2 en 1 à part entière avec des écouteurs sans fil fixés magnétiquement à l’intérieur de son boîtier.

Le produit qui en résulte n’est pas le premier du genre sur le marché, mais c’est le premier d’une grande marque de technologie et, à ce titre, il méritait notre attention.

Présentation de la Huawei Watch Buds

Caractéristiques techniques Dimensions : 47 mm × 47.5 mm × 14.99 mm

Poids du boîtier: environ 66,5 g (sans sangle)

Poids d’un écouteur : environ 4 g (avec un embout M)

Écran : couleur AMOLED de 1,43 pouce 466 × 466, PPI 326

Autonomie : 3 jours

La montre connectée Huawei Watch Buds est un modèle innovant qui vous permettra de ne plus égarer vos écouteurs, car elle peut les contenir. Élégante et pratique, cette smartwatch est un accessoire qui sort totalement de l’ordinaire. Parce que c’est la première montre connectée haut de gamme 2-en-1 de l’industrie avec une couverture magnétique et des écouteurs.

Elle est compatible avec les appareils Huawei, ainsi qu’avec les smartphones pourvus d’un système Android et iOS. Elle combine les caractéristiques et les fonctions d’une montre connectée avancée et les écouteurs qui se trouvent dans son boîtier sont également des accessoires hauts de gamme.

Son superbe écran est doté d’une excellente résolution et les matériaux dont elle est faite ont une grande résistance. Si vous êtes à la recherche d’une montre connectée de qualité, selon notre test, la Huawei Watch Buds semble être un bon choix. Elle est disponible en deux coloris. La première version de la montre est totalement noir et l’autre kaki avec un boîtier couleur argent.

Un design bien défini

Avec son boîtier de 47 mm mesurant 15 mm d’épaisseur, nous avons dû nous adapter lorsque nous avons reçu la Huawei Watch Buds pour notre test, car il est vrai que c’est une grande smartwatch. Et nous pouvons affirmer qu’elle ne conviendra probablement pas aux personnes ayant de petits poignets.

Il ne peut en être autrement. La présence d’une paire d’écouteurs sans fil à l’intérieur du boîtier, qui fait 10mm d’épaisseur à lui seul, requiert une certaine surface et un certain poids. Ce qui fait que l’ensemble pèse donc 66,5 grammes. C’est plus que la Huawei GT 3 Pro de 46 mm qui fait 54 g et plus que l’imposante Apple Watch Ultra qui fait pourtant 61 g.

Huawei Watch Buds, à la livraison

Au moment d’ouvrir le paquet qui contenait notre Huawei Watch Buds, il s’avère qu’ elle a été livrée dans une boîte en carton de premier choix portant le logo de la marque du fabricant. L’emballage contenait bel et bien le produit avec 2 écouteurs (avec embouts de taille M) et 2 autres embouts (1 paire de taille L + 1 paire de taille S). Et nous avons également reçu un support de charge avec câble. Puis un guide de démarrage contenant toutes les informations à savoir sur la montre avec la carte de garantie a complété le tout.

Design

De prime abord, le design de la montre connectée est excellent. Le boîtier est en acier inoxydable. L’extérieur en verre incurvé 3D est parfaitement intégré dans le cadran qui protège l’écran raffiné de la montre. Ce qui lui donne un look très sophistiqué. Puis le bracelet en cuir lui donne de l’allure. Pour l’ouvrir, il suffit d’actionner un mécanisme placé sous le repère de 6 heures sur le cadran de la montre. Il permet de relever l’écran pour révéler les écouteurs. Et en jouant avec, nous avons été heureux de constater qu’il est solide et ne s’ouvre pas par accident.

Ensuite, le seul autre bouton du boîtier est la couronne rotative située sur le côté droit de la Watch Buds. L’écran AMOLED fait véritablement 1,43 pouce et offre des couleurs bien saturées et de grands angles de vision.

Et comme la plupart des smartwatch haut de gamme de Huawei, nous avons bénéficié de la fonctionnalité Always-On display (AOD). Elle est couplée au contrôle automatique de la luminosité.

Les écouteurs sans fil

En ce qui concerne les éléments logés à l’intérieur de la montre, il s’agit d’écouteurs en forme de balle. Chaque écouteur mesure 22×10×10 mm et pèse 4 grammes. Ils sont en alliage métallique et semblent solides. Mais lors de ce test de la Huawei Watch Buds, nous avons été soulagés de constater qu’ils sont légers lorsqu’on les porte.

D’autant plus que ces Watch Buds sont résistants aux éclaboussures. Chaque écouteur présente un design intra-auriculaire sans poignée. Grâce à leur forme cylindrique, nous avons remarqué qu’ils sont confortables à mettre. Cela est dû au fait que leur centre de gravité est plus proche du canal auditif. Ce qui les rend plus stables. Ils sont donc moins susceptibles de se déloger accidentellement lors d’une utilisation quotidienne ou d’un exercice physique.

Par contre, ils sont remarquablement petits. Ce qui signifie qu’il faut prendre tout de même garde à ne pas les égarer, ainsi que les 4 embouts en silicone qui les accompagnent.

Test Huawei Watch Buds: des applications à profusion

La montre est alimentée par le dernier système d’exploitation de Huawei, HarmonyOS 3. Et, munie d’une pléthore de fonctionnalités, la Watch Buds est un choix parfait pour ceux qui veulent profiter du meilleur de deux mondes.

Comme toutes les smartwatch elle indique l’heure, est pourvue de fonctions de personnalisation des cadrans. Mais c’est en matière d’applications qu’elle est très appréciable.

De nombreuses applications de santé

La Huawei Watch Buds informe l’utilisateur de sa fréquence cardiaque, son taux d’oxygénation dans le sang ou des calories brûlées s’il le désire. D’autant plus qu’elle est capable de donner le nombre de pas, prévenir le porteur de son niveau de stress ou lui donner des informations concernant sa qualité de sommeil.

Divertissement

Il est même possible d’envoyer de la musique de votre smartphone vers la smartwatch afin de pouvoir écouter vos morceaux préférés en mode hors-ligne durant vos séances d’entraînement.

Mode sport

Si vous aimez faire du sport, cette tocante digitale peut être une très bonne alliée. Elle est dotée d’une série de 80 modes sportifs intégrés. Certains d’entre eux peuvent directement être accessibles en faisant défiler le menu. Sinon, il est également possible de personnaliser vos exercices.

Lors de notre test de la Huawei Watch Buds, nous avons fait de la course à pied et un peu de vélo. Cependant, nous vous conseillons de ne pas pratiquer un sport nautique en l’ayant au poignet, elle n’est pas pourvue d’une certification IP.

Cette montre connectée affiche directement la fréquence cardiaque. Mais d’autres détails sont également indiqués lors de la pratique de différents sports. Il peut s’agir du nombre de coups de rame lorsque vous faites de l’aviron ou de la vitesse et la distance parcourue lorsque vous faites de la course à pied. Ce qui fait que vos séances peuvent être personnalisées.

Test Huawei Watch Buds: Téléphonie et notifications

Par la suite, parmi les défauts que nous avons notés lors de notre test de la Huawei Watch Buds, elle n’inclut pas de haut-parleur ni de microphone. Ce qui est décevant compte tenu du prix de la smartwatch. Les appels entrants sont affichés sur l’écran et peuvent être rejetés, mais rien de plus. Vous ne pouvez pas répondre via la montre.

Cependant, vous pouvez utiliser les écouteurs pour répondre aux appels. Dès qu’ils sont retirés du boîtier, l’appel est automatiquement accepté. Les appelants de votre liste d’appels peuvent également être rappelés à condition qu’une connexion avec le téléphone portable puisse être établie.

Le microphone de chaque écouteur fournit une sortie vocale décente. Nos interlocuteurs ont attesté de la qualité de restitutions de la voix dans les environnements calmes grâce à ces true wireless. Cependant, la réduction des bruits ambiants est moins bonne dans les endroits bondés et bruyants. Les bruits de fond sont audibles.

Autonomie de la batterie

Pour suivre, selon Huawei, l’alimentation devrait permettre une utilisation intensive de la Watch Buds pendant 3 jours. Ce qui est très pratique pour les personnes qui ne veulent pas recharger leur appareil fréquemment. Et sa charge est rapide. C’est une smartwatch équipée d’un système de chargement sans fil. Il lui suffit d’une heure et 45 minutes pour pouvoir être de nouveau opérationnel.

Et lors de notre test, notre Huawei Watch Buds a effectivement duré 72 heures sur une seule charge. Pourtant, nous avons effectué quelques activités de fitness durant cet intervalle. Et nous avons toujours activé la fonction suivie de la fréquence cardiaque, même durant nos heures de sommeil.

Quant aux oreillettes, elles ont une autonomie impressionnante de 4 heures en mode lecture musicale ou de 2,5 heures en appel avec option annulation du bruit environnant ou « noise cancellation ».

Verdict

La Huawei Watch Buds rafraîchit le marché des montres connectées. Le concept 2-en-1 est intéressant, car cela permet d’éviter d’avoir à acheter des écouteurs individuellement. Ce produit offre donc une meilleure alternative. Son prix tient d’ailleurs compte de la qualité de tous les éléments qui le compose.

Comparé au fait d’acheter une Samsung Galaxy Watch 5 en combinaison avec les Galaxy Buds 2 Pro ou une Huawei Watch GT3 avec les Free Buds Pro 2, ce modèle est plus captivant. Par contre, si nous pouvons affirmer que les fonctions de base de la smartwatch sont plutôt convaincantes. La qualité des écouteurs intégrés doit encore être améliorée.

Nous regrettons aussi l’absence de fonctionnalités, telles qu’un microphone et un haut-parleur supplémentaires, ainsi qu’une couronne plus fonctionnelle. En outre, il faut au moins travailler sur une certification IPX officielle afin qu’elle résiste à l’eau.

Excellente qualité de fabrication

Bonne qualité audio

Pas très résistante à l’eau

Ne possède pas de microphone intégré à la smartwatch elle-même

