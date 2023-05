La Huawei Watch GT3 46 mm ratatine son prix, profitez vite !

Souhaitez-vous acquérir une montre connectée Huawei à très bon prix ? La Huawei Watch GT3 46 mm bénéficie actuellement d’un bon plan à ne pas rater !

C’est une excellente smartwatch munie de toutes les options qui vous permettront de faire du sport, de nager ou de vous déplacer en ayant un très bel accessoire lifestyle au poignet.

Une remise de -24 % sur Amazon France !

Le prix d’origine de la Watch GT3 46 mm de Huawei est de 249,99€ mais sur Amazon France, le bon plan dont ce modèle fait l’objet l’a fait passer à 189,99€ ! Vous ferez donc une économie de 60€ en l’achetant dès maintenant. C’est une très bonne affaire pour une telle qualité de produit !

Parmi toutes les montres connectées de Huawei, celle-ci se démarque par son design avenant et sportif. Il s’agit en effet d’une Active Edition. Mais contrairement à la Watch GT3 de 42 mm, le cadran de ce modèle est entouré d’une très belle lunette tournante. Et vous aurez l’occasion de découvrir ses divers autres attributs en manipulant son écran tactile.

Les atouts de la Huawei Watch GT3 46 mm

A l’aide votre Watch GT3, passez directement des appels, elle possède un très bon volume sonore que vous pouvez modifier à votre guise. De plus, vous pouvez également facilement répondre aux messages. Son écran couleur AMOLED de 1,43 pouce est assez grand pour pouvoir taper des mots dessus.

Cette montre connectée est également dotée d’une couronne rotative très pratique. En la tournant, il est possible d’effectuer un zoom avant et arrière sur les applications du cadran. Cela permet alors d’accéder plus facilement à la fonction souhaitée. Mais c’est surtout très utile afin de régler l’heure ou le volume de l’appareil rapidement. Voilà pourquoi, il est intéressant de se procurer une Huawei Watch GT3 46 mm grâce au bon plan maintenant disponible sur Amazon.

Une montre connectée de caractère

Ensuite, il s’avère que la Huawei Watch GT3 46 mm est une smartwatch dont le taux de rafraîchissement est excellent. Les mesures de santé qu’elle donne sont précises. Et c’est un excellent allié lors de séances de fitness ou de trail, car sa batterie dure longtemps. Elle dispose d’une autonomie de 14 jours en utilisation normale et de 7 jours en mode intensif.

C’est donc le compagnon rêvé pour les amateurs de sport de ville et de plein air. Tout comme c’est un dispositif très utile pour les personnes devant surveiller leur fréquence cardiaque et leur taux d’oxygénation en permanence. Elle est dotée de plus de 100 modes d’entraînement et si vous avez besoin d’être guidé lors de votre activité physique, un coach personnel piloté par IA vous assiste.

Une smartwatch efficace en tout temps

Dans l’eau, la Watch GT3 de Huawei a une résistance de 5 ATM. C’est-à-dire que vous pouvez la porter en nageant dans une piscine ou faire du surf, car son boîtier en acier inoxydable et son verre est aussi très solide. Mais si vous faites de la plongée ou des sports nautiques, il ne faut pas la plonger au-dessus de 50 mètres de profondeur. Cela entamerait son étanchéité.

Hormis cela, c’est un très bon investissement d’acheter une Huawei Watch GT3 46 mm dès aujourd’hui. P le bon plan la concernant vous permettra d’avoir cette merveille à un prix très appréciable !