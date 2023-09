Starfield : recevez la montre connectée officielle avec cette édition du jeu

C’est maintenant confirmé, la sortie du jeu Starfield va de pair avec la sortie de la montre connectée dénommée Chronomark Watch. Si la plupart des joueurs ne sont pas toujours ceux que l’on associe aux gadgets comme les smartwatch. Ce modèle est réellement spécial.

En plus de pouvoir jouer au célèbre jeu réalisé par Bethesda, il va sans dire que la présentation de la montre connectée qui va avec le coffret ne laisse pas indifférent. Voici ce qu’il en est.

Les éléments du coffret du jeu Starfield

L’édition Constellation de Starfield est un pack spécial disponible pour ceux qui attendent le RPG Starfield depuis si longtemps. Il s’agit d’un mélange d’objets physiques et numériques. Certains des éléments de ce coffret peuvent être utilisés dans le jeu. Pour le reste, vous pouvez vous en servir comme décoration, car ils représentent des souvenirs du jeu.

Mais concernant la fameuse montre connectée de Starfield, son utilité est toute trouvée. Et c’est peut-être l’élément le plus cher de l’ensemble de cette édition spéciale. Cette merveille dont le boîtier est fait d’aluminium et de plastique vous ira très bien au poignet. Avec une fermeture en métal, cette smartwatch a véritablement l’allure d’un objet d’astronaute. Vous ne passerez donc pas inaperçu.

Une montre connectée 100% Geek

Pour être plus précis en ce qui concerne la description de cet accessoire, il est fait de plastique, de métal et de caoutchouc. Et il y a une option pour un bracelet NATO au cas où l’utilisateur ne veut pas du bracelet en caoutchouc.

Il ne s’agit pas d’un appareil à écran tactile. Cette montre connectée sur le thème de Starfield ne peut être manipulée qu’avec les quatre boutons physiques dont elle est dotée. Et elle est protégée par un écran en verre.

Elle semble disposer de toutes les fonctionnalités habituelles d’une smartwatch standard. Même si toutes les données qu’elle affiche sont présentées comme des paramètres dans l’espace. Il y a la connectivité Bluetooth, les mises à jour météorologiques ou le contrôle de la musique. Tout comme elle peut montrer des phases de la lune, les alertes de notification et bien d’autres choses. On dirait vraiment un objet qu’un astronaute transporterait à bord d’un vaisseau dans le jeu.

Un pack très intéressant pour les fans de Starfield

Outre la montre connectée et son étui, l’édition Constellation de Starfield comprend également un coffret d’exposition Steelbook. Vous y trouverez aussi un écusson de constellation et, bien sûr, le jeu Starfield Base lui-même.

L’acheteur aura également droit à un « constellation skin pack » et différents bonus dans le jeu. Il s’agit notamment de la bande originale sonore et d’un accès à l’artbook numérique de Starfield. Tous ces éléments devraient énormément plaire aux fans et à ceux qui apprécient les jeux de Bethesda.

En plus de pouvoir jouer à l’un des jeux les plus attendus, les heureux acquéreurs de la Chronomark Watch pourront profiter d’une montre qu’ils pourront connecter à leur smartphone pour d’autres commandes. Elle ne semble pas encore être connectée au jeu lui-même pour l’instant, mais de futures mises à jour pourraient le faire.