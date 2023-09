Test de Starfield : à la hauteur de la hype ?

Après sa sortie le 6 septembre dernier, est-ce que Starfield tient ses promesses ? Est-ce que le jeu en vaut la chandelle ? Découvrez notre test dans ce qui suit !

Après le succès de Skyrim et Fallout 4, Bethesda aurait pu jouer la carte de la sécurité et passer directement à The Elder Scrolls 6. Sauf que l’éditeur de jeux vidéo a décidé de jeter son dévolu sur Starfield, un ambitieux jeu de science-fiction en mode ouvert. Il faut également noter que ce RPG est la première propriété intellectuelle originale de l’entreprise depuis plus de 25 ans. A en croire les gamers qui ont déjà essayé le jeu, le pari est réussi !

En quoi consiste exactement Starflied ?

En effet, Starfield est un jeu historique qui absorbe totalement le joueur. Il arrive à transcender les comparaisons avec Skyrim en s’imposant comme l’un des plus grands jeux de Bethesda jusqu’à ce jour. Il faut comprendre que les premières heures de Starfield semblent être plus lentes, mais dès que le joueur est libre d’explorer les nombreuses galaxies et planètes à sa guise, le jeu va s’accélérer de manière considérable.

D’après le test Starfield, la magie va mettre du temps à s’opérer et une fois établie, elle va vous propulser dans une quête galactique dans laquelle vous ne voulez plus sortir ! Vous aurez la totale liberté de jouer à votre manière, mais cela déterminera les compétences que vous pourrez débloquer au cours du jeu.

Test de Starfield : quel est le niveau des jeux de combat dans ce RPG ?

Au tout début, les jeux de combat dans Starfield n’ont rien d’exceptionnel. Vous aurez l’impression de vous trouver dans Fallout mais sans VATS. Toutefois, au fur et à mesure que vous monter de niveau, débloquer des compétences et développer votre arsenal, vous allez vous trouver dans un jeu de combat des plus passionnants. Mais, il vous faudra attendre combien de temps pour jouer à Starfield ?

Vous verrez que ce qui commence comme des fusillades basiques se transforme en séquences d’action explosives. Les joueurs vont voler avec leurs boosters, exploser leurs ennemis avec des fusils à pompes avant de se mettre à couvert pour recharger et se soigner avant le prochain combat.

Quel est le lien entre votre personnage et vos performances au combat ?

A noter que les combats à pied dans Starfield deviennent divertissants si les joueurs dépensent leurs points afin d’acquérir les bonnes capacités. Cela est aussi le cas pour les combats à bord des vaisseaux. C’est en fonction des caractéristiques que vous avez choisi au cours de la création de votre personnage que les combats peuvent être lents ou que vous manquez de précision.

Pour pallier à cela, il est judicieux d’investir dans les bonnes compétences tout au long du jeu. Ne vous inquiétez pas, vous allez acquérir doucement de l’expérience pour savoir quelle compétence il vous faut pour vaincre vos ennemis au cœur de la galaxie.

Vous aurez droit à des batailles spatiales qui frôlent le réalisme avec des champs d’astéroïdes comme dans les films. Après l’avoir essayé, nous pouvons vous dire que certains jeux construits autour des combats spatiaux ne parviennent pas à rendre ces batailles galactiques tout aussi passionnantes que dans Starfield !

Est-ce qu’il existe une autre alternative que les combats dans ce jeu ?

Certes, les jeux de combats sont incroyables et couperont le souffle à presque tous les gamers, sauf que beaucoup ne partagent pas les mêmes penchants pour les combats. Alors, si vous n’êtes pas fan des coups de canon pour vous débarrasser de vos ennemis, notre test nous a permis de conclure que vous pourrez écrire Starfield à votre façon.

L’éditeur du jeu met à la disposition des gamers des fonctionnalités qui permettent au jeu de prendre vie en fonction de chaque envie. Parmi cela, la possibilité de voyager rapidement d’une planète à une autre. De quoi mettre de dos les nombreuses restrictions retrouvées dans la plupart des jeux de Bethesda !

Un voyage à des années lumières vous permettra de rencontrer une grande variété d’individus, tous dotés d’une histoire et de motivations uniques. Certains de ces personnages peuvent même être recrutés et affectés au vaisseau ou aux avant-postes que vous aurez construits.

Nous pouvons l’affirmer, composer son équipage dans un RPG est une expérience enrichissante. Vous aurez l’impression de vous retrouver avec des personnes réelles tant chaque personnage a été bien étoffé. Qui sait, vous pourrez également vous sympathiser avec un personnage de Starfield à l’ère de l’IA ?

Test de Starfield : qu’est-ce qu’il faut retenir sur la personnalisation ?

Comme nous venons de le dire un peu plus haut, il est possible pour chaque gamer de personnaliser son personnage mais pas que. Vous pouvez également apporter votre touche personnelle pour la conception de votre vaisseau ou encore le recrutement des membres de votre équipage.

Outre cela, vous êtes libre d’écrire vos propres aventures de science-fiction en partant à l’exploration d’un univers immense qui ne connaît aucune frontière. Bethesda ne plaisantait pas lorsqu’il disait qu’il y avait plus de 1 000 planètes dans Starfield, et s’il est vrai que certaines d’entre elles sont des terres arides, d’autres regorgent de faune et de flore intéressante, sans oublier les dangereux extraterrestres qui y habitent.

Les joueurs seront libres d’aller partout où leur imagination les conduise dans Starfield. Chaque endroit à des contenus intéressants à proposer, à vous de savoir si cela vous convient ou non ! Vous pouvez donc sortir des sentiers battus en créant votre propose quête ou en suivant le contenu créé à la main peaufiner exclusivement par les éditeurs de Starfield.

Quid des outils mis à la disposition des joueurs

Au cours de notre test, nous avons pu découvrir que vous pourrez vivre le jeu Starfield à votre manière. Le RPG met à notre disposition les outils y afférant. Vous êtes libre d’acheter un vaisseau beaucoup plus grand, de voyager au fin fond de la galaxie avec votre équipage ou encore de construire des avant-postes sur les planètes reculées afin de collecter des ressources précieuses pour aider les autres gamers. Vous pouvez aussi mettre en péril la sécurité de l’univers en semant le chaos grâce à vos moteurs gravitationnels.

Test de Starfield : est-ce que le jeu comporte des défauts ?

A nous lire, vous pensez que Starfield est un jeu sans défaut ? Loin de là ! Comme n’importe quel jeu, il comporte également des défauts mais ils ne sont pas suffisants pour gâcher l’expérience gamer de manière significative ! Parmi cela, il faut noter le choix archaïque de la conception des missions par exemple la lenteur des PNJ contrairement au personnage que le joueur ait choisi.

Il faut aussi noter la similarité entre certains donjons qui ne garantira pas la totale immersion du gamer. Quoi qu’il en soit, on peut dire que Starfield est beaucoup plus abouti que les autres jeux de Bethesda jusqu’à ce jour.

Pour ce qui est des bugs, au cours de notre test des différentes fonctionnalités de Starfield, nous n’avons remarqué aucun bug rédhibitoire. Ce qui est un bon point pour le jeu. On ne peut pas par contre laisser de côté les quelques problèmes généraux que le jeu rencontre, à l’instar des chutes de la qualité des images ainsi que des problèmes visuels et sonores.

Malgré ces quelques « bizarreries », Starfield demeure un RPG très soigné, surtout pour un éditeur comme Bethesda. Nous espérons toutefois que les problèmes techniques seront corrigés lors d’une prochaine mise à jour.

La faille au niveau de la quête principale

Outre les problèmes techniques potentiels, les plus gros défauts de Starfield sont surtout visibles lors de la quête principale. D’une certaine manière, la quête principale de Starfield est la meilleure quête principale de tous les jeux Bethesda, avec des missions vraiment ingénieuses remplies de combats amusants, de moments narratifs captivants et de décisions extrêmement importantes qui ont un impact dramatique sur l’univers du jeu et ses personnages.

Malgré cela, nous avons pu constacter quelques déceptions au cours de notre test sur Starfield. En effet, la quête principale comporte une série de missions très répétitives, où l’on retrouve à chaque fois la même énigme et le même ennemi. Ces quêtes restent des passages obliger avant de pouvoir plonger au cœur de l’action. Le principal souci c’est qu’elles ne laissent aucune place aux surprises. Tous restent prévisibles puisque pour pouvoir en parler avec d’autres gamers, on va devoir spoiler.

Cependant, l’histoire dans la quête principale est remplie de personnages bien écrits et crédibles avec des développements intéressants. Pour ce qui est de la fin, cela dépendra du joueur. Certains fans seront époustouflés par ce qui se passe, tandis que d’autres ne seront pas satisfaits des réponses que Starfield apporte aux plus grands mystères du jeu.

Les combats à bord des vaisseaux

De toutes les factions dans Starfield, la ligne de quête Crimson Fleet est de loin la plus passionnante. Cette quête comporte de sérieux enjeux et un final incroyable qui reste l’un des plus grands moments du jeu. Mais ce n’est qu’un des nombreux moments inoubliables que le jeu regorge.

Qu’il s’agisse d’affrontements entre vaisseaux du genre Star Trek ou simplement de la vue impressionnante d’une planète perdue au cœur de l’espace, Starfield offre des moments mémorables, l’un après l’autre. Les problèmes du jeu, bien qu’ils existent, ne sont pas importants dans sa globalité. Nous pouvons vous affirmer que d’après notre test, vous aurez toujours cette envie de jouer à Starfield, lorsque le moment se présente.

Comme les autres jeux de Bethesda, Starfield regorge suffisamment de contenus pour que les joueurs restent perdus dans son univers pendant des centaines d’heures. Mais, contrairement aux autres, il comporte davantage de valeur rejouable notamment l’option New Game+. Cette dernière donne aux joueurs la possibilité de poursuivre leurs aventures de la manière dont ils le souhaitent.

L’implémentation de New Game+ dans Starfield est brillante. Bien que nous ne puissions pas partager les détails de son fonctionnement, nous pouvons vous affirmer qu’il sera encore plus difficile d’arrêter de jouer à Starfield qu’à Skyrim.

Conclusion de notre test de Starfield

Starfield tient toutes ses promesses. Si vous êtes à la recherche d’un jeu de science-fiction par excellence, ce RPG saura répondre à votre attente et bien plus encore. Il vous ouvre la porte à un monde incroyablement vaste où exploration et jeu seront les mots d’ordre. Certes, Skyrim demeure l’un des jeux les plus adulés du moment, mais on pense que Starfield demeure un imbattable. On continuera de parler de lui, même pour les 10 prochaines années. D’après notre test, Starfield est un jeu passionnant, à découvrir absolument, et la meilleure exclusivité Xbox !