Starfield : Les meilleurs traits et antécédents pour les personnages

Découvrez les meilleurs traits et antécédents des personnages dans Starfield avant de débuter le jeu !

Alors que Starfield, le RPG de Bethesda commence à faire de belles vagues auprès des gamers invétérés, il est important de connaître quelques secrets avant de se lancer ! Tout comme Fallout et Elder Scrolls, Starfield vous offre la possibilité de créer votre propre personnage. De son histoire jusqu’à ses traits de caractère, chaque joueur aura la liberté de personnifier son personnage tout au long du jeu.

Sauf que contrairement aux autres jeux dans sa catégorie, Starfield vous offrira un nombre impressionnant d’options de personnalisation. Vous pourrez composer votre personnage à votre guise tout en apportant votre touche personnelle. Mais pour y parvenir, il est primordial de savoir quels sont les meilleurs traits et antécédents que vous pourrez adopter.

Pourquoi les antécédents de votre personnage peuvent affecter votre jeu ? Tout simplement parce que les dialogues et les interactions avec les autres personnages dépendront de son passé. Certes, le jeu reste imprévisible, néanmoins, il est judicieux de choisir votre personnage pour qu’il puisse jouer son rôle à fond. Sans plus vous faire attendre, voici quelques traits et antécédents à suivre de très près avant de jouer à Starfield !

Chasseur de primes

Vous adorez Jango Fett ? Rien ne vous empêche de devenir comme lui sur Starfield en adoptant les traits et antécédents du chasseur de prime ! Le seul souci avec ce trait et antécédent c’est qu’au tout début, vous ne disposerez que des boosters pour contourner vos ennemis dans Starfield. Par contre, vous aurez plusieurs avantages pour les combats à bord des vaisseaux grâce aux compétences Pilote et Systèmes de contrôle du ciblage. Si vous rêvez en cachette de devenir un pirate de l’espace afin d’attaquer des vaisseaux sans méfiance et piller leurs provisions, optez pour Chasseur de primes.

Médecin de combat

Lorsque vous choisissez les traits et les antécédents d’un Médecin de combat dans Starfield, attendez-vous à voir autres choses que ce qu’il y a dans les autres jeux. Et oui, vous n’allez pas soigner votre équipage ou le soutenir en cas de blessure. Votre rôle sera de rendre chaque membre plus résistant. Vous saurez manier les armes à feu comme jamais, et c’est un excellent début pour débloquer des compétences et d’autres types d’armes plus tard. Ajouter à cela, vous bénéficierez d’un savoir-faire en matière d’équipements de soins. Alors, si vous souhaitez débuter dans Starfield, ce trait pourra certainement vous aider !

Crapule de l’espace

Il faut croire que le Chasseur de Primes c’est Jango Fett et le crapule de l’espace c’est Han Solo ! Ce dernier est doué dans le maniement des pistolets tout en étant un excellent pilote de l’espace. On a également vérifié, oui c’est un beau parleur ! Ce trait est très ouvert et chaque gamer pourra le diriger à sa manière. Alors, si vous ne savez pas quelle direction suivre, le Canaille de l’espace se présente à vous tel un livre ouvert !

Cyber Runner

Pour tous les joueurs furtifs, le Cyber Runner vous aidera à mener à bien vos activités criminelles. Ce background vous donne tous les outils dont vous avez besoin pour commencer à commettre des crimes, et par-dessus tout, à vous en sortir ! La furtivité vous rend plus difficile à détecter lorsque vous allez là où vous ne devriez pas, la sécurité vous permet de contourner des serrures difficiles, et le vol vous donne la possibilité d’alléger les poches des autres personnages qui ne se doutent de rien !

Extraverti/Introverti

Est-ce que vous êtes de nature sociable ou solitaire ? C’est en répondant à cette question que vous pourrez choisir entre le trait extraverti ou introverti. Quel que soit votre choix, cela n’aura aucun impact sur votre capacité de tisser des relations avec les autres. Même en étant introverti, vous pourrez toujours dialoguer et tomber amoureux des autres personnages au cours du jeu. Un petit conseil, si vous êtes plutôt extraverti et que vous souhaitez courir en équipe, faites un jet d’extraversion. Cela vous permettra de moins consommer moins d’O2 lorsque vous courez et sautez.

Kid Stuff

Vous pensez qu’avoir des parents dans Starfield n’est plus de votre âge ou vous croyez qu’ils sont trop ennuyeux pour faire partie de votre univers ? Croyez-le lorsque nous vous conseillons d’avoir vos parents au début du jeu, cela en vaut réellement la peine ! Certes, donner 2 % de votre argent chaque semaine pour avoir les vôtres est un peu oser, mais en contrepartie, vous obtiendrez des récompenses plus tangibles. Parmi cela, un endroit gratuit pour dormir sur la Nouvelle Atlantide. Ce n’est pas rien après tout ! Plus tard, vous pourrez couper le pont lorsque vous obtiendrez plus de crédits et si le cœur vous en dit !

Raised Universal/Enlightened

Il s’agit de deux autres traits et antécédents exclusifs dans Starfield comme Introverti et Extraverti. Cependant, ici, il s’agit surtout de croyances religieuses. Si vous voulez être croyant en échange de récompenses spécifiques, il n’y a pas d’inconvénient bien précis. Le petit souci c’est que vous ne pouvez pas faire partie d’une autre religion que celle que vous aurez choisie. Le gros par contre, c’est que vous n’aurez aucune idée de la nature de ces religions avant d’y adhérer, entre temps, vous ne saurez pas ce qu’elles vous offriront en retour.

Wanted

Adepte d’adrénaline et de sensations fortes, pensez à choisir les traits et antécédents d’un criminel de l’espace et recherché en étant Wanted ! Contrairement aux autres crimes commis dans Starfield, vous ne pourrez pas expier votre crime en reversant votre prime ou en faisant de la prison. Des mercenaires apparaîtront au hasard pour gâcher votre journée, mais ce n’est pas forcément une mauvaise chose si vous savez vous y prendre.

D’une part, vous bénéficierez toujours d’un bonus qui vous permet de faire plus de dégâts lorsque votre santé est faible. D’un autre part, vous pourrez monter en niveau plus rapidement en éliminant des mercenaires. Alors, qu’attendez-vous pour vous lancer en choisissant parmi ces traits et antécédents des personnages Starfield ?