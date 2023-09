Pourquoi vous devrez patienter 130h avant de commencer Starfield

Vous aurez besoin de 130h pour pouvoir débloquer toutes les fonctionnalités de Starfield et de commencer réellement le jeu !

A en croire, Starfield, la prochaine épopée spatiale que beaucoup de gamers attendent avec impatience, contient quelques surprises de taille… Selon Pete Hines, directeur de l’édition chez Bethesda, le RPG est « apparemment long », notamment près 130h de jeu pour obtenir toutes les fonctionnalités de Starfield.

Celui qui se trouve actuellement à la tête de l’édition mondiale de Bethesda affirme qu’il a consacré près de 50 heures pour arriver à bout de sa quête principale lors d’un événement MainStream de Bethesda pendant la Gamescom 2023. Il lui a également fallu près de 80 heures pour réaliser des quêtes secondaires.

« Au bout de 80 heures, je suis passé d’un jeu à un autre complètement différent, où j’ai commencé à me concentrer sur la quête principale », a-t-il expliqué. « Puis, j’ai été tellement pris par la quête principale que j’ai passé les 50 heures suivantes à ne faire que ça. Je suis ici pour vous dire que ce jeu ne démarre vraiment que lorsque vous terminez la quête principale. »

130 h, l’indispensable pour jouer à Starfield ?

Combien de temps il faudra pour jouer pleinement à Starfield ? Si vous avez fait les comptes, vous avez remarqué, qu’il a fallu 130 h pour débloquer Starfield et toutes ses fonctionnalités. Ce chiffre semble être intimidant, mais ne paniquez pas ! Peut-être qu’il vous faudra moins de temps pour débloquer Starfield.

En effet, Todd Howard, le réalisateur de Starfield, a estimé que la quête principale prendrait entre 30 et 40 heures à un gamer. Peut-être que cela ne constitue pas une grande différence par rapport aux 50 heures mentionnées ci-dessus. Toutefois, vous pourrez gagner 10 heures de plus pour sortir vous dégourdir les jambes et ménager votre santé oculaire ou pourquoi pas, jouer à Crash Bandicoot !

Quoi qu’il en soit, Pete Hines maintient que Starfield vous demandera une grande partie de votre temps. Lors d’un interview accordé à IGN lors du Gamescom, il a déclaré : « Pour être honnête, je ne me sens pas suffisamment légitime de dire que : « Maintenant que vous avez joué suffisamment à Starfield, vous pourrez mieux comprendre ce jeu ». Parce que j’en suis à 150 ou 160 heures de jeu et […] je n’en suis même pas encore arrivé à ce stade ».

Commencez donc par organiser votre emploi du temps pour avoir suffisamment de temps à consacrer à ce jeu des plus passionnants. A noter que les gamers qui ont acheté l’édition Premium ou Constellation peuvent jouer à Starfield en Early Access à partir du 1er septembre. Pour les autres, il faut attendre la sortie officielle le 6 septembre pour Xbox Series X/S et PC.