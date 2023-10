Samsung Galaxy Watch 6  vs Google Pixel Watch, laquelle est la meilleure ?

Si vous êtes à la recherche d’une montre connectée haut de gamme, la Samsung Galaxy Watch 6 vs Google Pixel Watch sont deux des meilleurs appareils disponibles en 2023. Si la Galaxy Watch 6 et sa version Classic, semblent présenter des avantages certains, il ne faut pas sous-estimer les capacités de la Pixel Watch.

C’est pourquoi, il est actuellement intéressant de savoir laquelle de ces deux montres connectées est plus intéressante que l’autre. Leurs fonctionnalités sont à considérer et bien d’autres critères.

Présentation de la Samsung Galaxy Watch 6

Caractéristiques techniques Dimensions : 46.5 x 46.5 x 10.9 mm

Poids: 59.0 g

Ecran : Super AMOLED 480 x480 pixels

Capacité de Stockage : 2 Go de mémoire et 16 Go

Autonomie : environ 30 heures en mode normal et 40 heures en mode économie

La Samsung Galaxy Watch 6 se décline en deux versions : la version standard et la Classic. La version standard est disponible en deux tailles, 40 mm et 44 mm. Tandis que la version classique est disponible en 43 mm et 47 mm. Sur le papier, cette montre connectée promet une autonomie maximale de près de deux jours. Et, le fait que la gamme Galaxy Watch 6 de Samsung est équipée du nouveau processeur Exynos W930 Dual-Core 1,4 GHz en fait l’une des smartwatch les plus puissantes du marché.

Samsung offre deux options de couleur par produit. Et, dans le cas de la Galaxy Watch 6, le modèle standard est proposé en gris. Le modèle de 40 mm est disponible en couleur or. Et la version de 44 mm est proposée en argent. Quant à la Classic, elle est disponible en noir et en argent. Sinon, le boîtier de cette smartwatch est fabriqué en aluminium et seule la version classique de la montre Samsung est en acier inoxydable.

Les points positifs de cette montre connectée

Pour une nouveauté, la Samsung Galaxy Watch 6 semble plus attrayante que la Google Pixel Watch en matière sur de nombreux points.

De nombreux capteurs de santé

Ses capteurs de santé sont par exemple plus nombreux et avancés. La Galaxy Watch 6 de Samsung peut notamment mesurer la composition corporelle, la température de la peau et donner des notifications en cas de rythme cardiaque irrégulier. Et cette smartwatch peut aussi vous renseigner sur votre pression artérielle, ce qui n’est pas le cas du Google Pixel.

Une bonne batterie

Côté batterie, la Galaxy Watch 6 Classic se comporte bien. Samsung annonce une autonomie de 30 heures en moyenne. Et la montre peut même atteindre 40 heures d’autonomie lorsque l’écran « always on » est désactivé. C’est suffisant pour tenir une journée et même plus. Et cela fait la différence, car cela donne une tranquillité d’esprit supplémentaire au porteur.

Plus d’applications grâce à la coopération Google et Samsung

Comme ce dispositif fonctionne sous Wear OS 4, il offre certaines fonctionnalités de Google qui sont très utiles. Il y a par exemple Google Pay ou Google Assistant. Mais comme il a été conçu par Samsung, des applications spécifiquement attachées à la marque comme Samsung Pay ou Bixby sont aussi disponibles dessus.

Design élégant, solide possédant un grand nombre d’options

Très bonne autonomie

Les points négatifs remarquables de cette montre Samsung

Il semblerait alors que d’un premier coup d’œil le duel Samsung Galaxy Watch 6 vs Google Pixel Watch puisse être remporté par la marque coréenne. Mais la nouvelle série de smartwatch produite présente des défauts.

Rester dans un même écosystème d’appareils

Il est par exemple préférable de posséder un téléphone Samsung pour utiliser une Galaxy Watch. Sinon, le propriétaire de la montre n’a pas accès à toutes les fonctionnalités que l’appareil peut offrir. En couplant cette montre connectée à un smartphone Android standard, l’utilisateur doit renoncer à Samsung Heath. Or, cette application permet de faire un électrocardiogramme et d’avoir des données de santé encore plus précises. Ce serait donc un gros désavantage.

Un prix assez élevé

De plus, il est à noter que contrairement à la Google Pixel, une Galaxy Watch nouvelle génération coûte cher. Et c’est particulièrement le cas de la version Classic en raison de sa lunette tournante. Le prix est un critère de choix qui peut toujours faire renoncer un acheteur.

Restrictions par rapport à l’écosystème de Samsung

Prix élevé

Samsung Galaxy Watch6 Montre Connectée avec Chargeur, Suivi de Santé, Suivi Sportif, Bluetooth, 40mm, Crème, Exclusivité Amazon Version FR Coaching du Sommeil : Apprenez...

Composition corporelle : Prene...

Suivi du rythme cardiaque : Su...

Un écran agrandi : Faites glis... 319.00 € Voir l'offre Patientez... Nous cherchons le prix de ce produit sur d'autres sites

Présentation de la Google Pixel Watch

Caractéristiques techniques Dimensions : 41 x 41 x 12.3 mm

Poids: 36 g

Ecran : 1,2 pouce AMOLED

Capacité de Stockage : 32 Go

Autonomie : moins de 24 heures en mode normal

De son côté, la Google Pixel Watch est un dispositif également pourvu de nombreuses caractéristiques. Et c’est une montre connectée qui peut encore bel et bien concurrencer Samsung alors qu’il s’agit d’un modèle plus ancien que la Galaxy Watch 6. Elle n’existe qu’en une seule version, et en une seule taille de 41 mm. Cette montre connectée est équipée de l’ancien processeur Exynos 9110. Mais il s’avère qu’il fonctionne toujours bien grâce à l’ajout par Google du coprocesseur Cortex M33.

En termes d’esthétique et de qualité de fabrication, la Pixel Watch possède un bel écran circulaire bombé en verre Gorilla Glass 5. Et comme il s’agit d’une interface AMOLED de 1,2 pouce dont le rafraîchissement est de 30 Hz, sa luminosité est bonne. La Pixel Watch offre également un plus grand choix de couleurs en matière de bracelets et de boîtiers: or, argent, gris et noir.

Et qu’importe le modèle que vous choisissez, votre smartwatch est faite à partir d’acier inoxydable. C’est donc un appareil robuste. Puis avec une capacité de stockage de 32 Go, vous pouvez aisément y stocker de nombreuses données. C’est le double de celle proposée par la Galaxy Watch 6 de Samsung qui n’a que 16 Go de stockage.

Les atouts de la montre connectée de Google

La smartwatch de Google possède aussi d’autres avantages qui peuvent faire pencher la balance de la confrontation Samsung Galaxy Watch 6 vs Google Pixel Watch.

D’excellentes fonctions de suivi de la santé

Il y a notamment le fait que ses fonctions de suivi de la condition physique sont fournies par Fitbit. Les exercices sont suivis via l’application Fitbit Premium. Et cela permet d’obtenir des données comme des électrocardiogrammes approuvés par la FDA. Contrairement à Samsung Heath qui fait l’objet d’une limitation dans certains pays, la Google Pixel Watch fonctionne partout. Et cette smartwatch a d’excellentes fonctions de suivi du sommeil et de gestion du stress.

Un plus grand nombre d’options associées à Google

Tout utilisateur bénéficie également de meilleures capacités de suivi de la récupération. C’est grâce au score de préparation quotidien de Fitbit et aux minutes en active zone (AZM) délivrées par cette montre. Puis, en tant qu’appareil Google, la Pixel Watch est dotée de fonctionnalités intégrées centrées sur Google telles que : Wallet, Assistant, YouTube Music, Maps, Home et Calendar.

Légère et confortable à mettre

100% accès à l’écosystème de Google avec Fitbit Premium

Les inconvénients de cette smartwatch

La Google Pixel Watch se défend donc plutôt bien contre la Galaxy Watch 6 de Samsung. Mais, elle présente quelques contrariétés.

Problème de taille et de réparabilité

Le fait qu’elle ne soit disponible qu’en une seule taille pourrait poser problème. Cela veut dire que les personnes ayant un poignet plus large ne peuvent pas vraiment en porter. Sans compter le fait qu’une Google Pixel ne peut pas être réparée si elle est endommagée.

Fitbit Premium est payant

De plus, Fitibit Premium est une offre à laquelle le client doit s’abonner s’il veut bénéficier du meilleur de sa smartwatch. Au départ, cette offre est gratuite lorsque le client achète la smartwatch. Mais après un délai de 6 mois, il va falloir payer cet abonnement ou le résilier si vous ne voulez pas être taxé contre votre gré. Sinon, la Pixel Watch ne possède que des options standards qui ne la rendent pas franchement spéciale.

Une autonomie qui laisse à désirer

Et en matière d’autonomie et de processeurs, Samsung a l’avantage. La Pixel Watch fonctionnant toujours sous Wear OS 3.5. Et Google affirme que la Google Pixel Watch ne peut durer qu’une journée. Ce qui est à peu près exact. Cette montre connectée est rapidement à court de batterie dans le cadre d’une utilisation normale. C’est le cas quand le mode « always on » est activé. Toutefois, il est possible que la prochaine mise à jour de Wear OS 4 améliore l’autonomie de la batterie.

Smartwatch non réparable en cas de dommages

Autonomie insuffisante

Promo -21% Google Pixel Watch – Montre connectée Android avec suivi et analyse des activités – Boîtier en acier inoxydable Argent Poli avec bracelet sport couleu Dotée d'un cadran arrondi et l...

Suivez vos activités, les calo...

Choisissez votre montre, puis ...

Gagnez du temps grâce à des fo... 379.00 € 299.00 € Voir l'offre Patientez... Nous cherchons le prix de ce produit sur d'autres sites

Samsung Galaxy Watch 6 vs Google Pixel Watch qui gagne ?

Finalement, en ayant confronté la Samsung Galaxy Watch 6 vs Google Pixel Watch, le choix reste mitigé.

Quelques bons points en faveur de Pixel

Si vous êtes à la recherche d’une bonne smartwatch dont le système est capable d’effectuer toutes les analyses de santé dont vous avez besoin, optez pour la montre connectée de Google. Si elle va avec un abonnement à Fitbit Premium, c’est encore mieux.

Sinon, il est même préférable de prendre le modèle pourvu de l’option cellulaire si vous désirez prendre des appels via votre poignet. Cette montre connectée constitue un bon choix si votre budget est également limité.

La Galaxy Watch 6 l’emporte

Mais entre ces deux montres, la Galaxy Watch 6 de Samsung surpasse tout de même la Pixel Watch, car elle est plus solide, durable et endurante. Il est d’autant plus vrai que la version Classic de cette Samsung est plus avancée grâce à la lunette rotative. Mais, même en se contentant du modèle standard de la Galaxy Watch 6, vous faites une très bonne affaire.

L’écran de cette montre est protégé par un verre en cristal de saphir. Bien que le verre Gorilla Glass 5 de la Pixel Watch empêche la montre de se casser, le cristal de saphir de la montre Samsung prévient les micro-rayures et les petits dommages causés par les impacts légers.