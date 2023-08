Samsung Galaxy Watch 6 vs Watch 6 Classic : laquelle choisir ?

L’événement Galaxy Unpacked de juillet 2023 organisé par Samsung à Séoul, en Corée du Sud, a permis de découvrir de nombreux nouveaux produits. Et la nouvelle génération de montres connectées marque l’apparition des Galaxy Watch 6 et de sa version Classic. Mais laquelle des deux est meilleure que l’autre ? Voici le duel Samsung Galaxy Watch 6 vs Watch 6 Classic !

En analysant les différences entre la Galaxy Watch 6 vs Classic cela peut vous aider à prendre votre décision. D’autant plus qu’il est opportun de faire un choix dès maintenant.

Un design sensiblement différent

En comparant promptement leur design, celui de la Galaxy Watch 6 a un aspect plus sportif. Elle dispose d’un beau boîtier en aluminium armé et elle est livrée par défaut avec un bracelet sport. Tandis que le design de la Galaxy Watch 6 Classic se démarque par la présence de la lunette rotative.

Elle est plus fine que celle présente sur la Watch 4, produite il y a quelques années par Samsung. Et le boîtier de cette montre connectée est en acier inoxydable. Livrée avec un bracelet hybride en éco-cuir, elle s’inscrit dans une esthétique de montre plus traditionnelle.

Samsung Galaxy Watch 6 vs. Galaxy Watch 6 Classic : écran

Les deux smartwatch sont dotées de panneaux Super AMOLED avec un affichage en couleur toujours actif. Pour les plus petites montres (40 mm regular et 43 mm Classic), l’écran mesure 1,3 pouce (33,3 mm) et a une résolution de 432 x 432 pixels. Sur les modèles plus grands (44mm regular et 47 mm Classic), les écrans mesurent 1,5 pouce (37,3 mm) et ont une résolution de 480 x 480 pixels.

Sinon, les deux nouvelles smartwatch sorties par Samsung sont similaires. Elles sont toutes deux disponibles en deux tailles. Elles possèdent le même niveau d’étanchéité (5ATM) et respectent toutes deux la norme IP68. Et le verre saphir qui protège leur écran est le même.

Processeur et logiciel

Dans le match qui oppose la Samsung Galaxy Watch 6 vs Classic, la marque les a dotées du même processeur Exynos W930 Dual-Core 1,4 GHz. Les deux montres disposent également de 2 Go de mémoire vive et d’une capacité de stockage de 16 Go. Et côté logiciel, les deux modèles sont équipés de Wear OS 4 et de l’interface One UI 5 Watch.

Même si vous ne jouez pas à des jeux à forte intensité graphique sur votre poignet, les mises à niveau du processeur sont appréciables. La puce Exynos W930 permet aux modèles Galaxy Watch 6 et Classic d’ouvrir les applications environ 18 % plus rapidement que les modèles de l’année dernière.

Le seul petit souci qu’il est possible de rencontrer sur la Galaxy Watch 6 c’est une latence lors de la configuration initiale. Et la version Classic peut parfois refuser de quitter le mode veille et nécessite un redémarrage complet. Mais ces problèmes ne se produisent que très rarement selon les tests effectués.

Samsung Galaxy Watch 6 vs. Galaxy Watch 6 Classic : laquelle acheter ?

Au final, hormis leur design, les deux nouvelles montres connectées de Samsung ont des fonctions similaires et la même autonomie en fonction de la taille de boîtier que vous prenez. Le duel Galaxy Watch 6 vs Classic n’a donc pas vraiment lieu d’être. Le choix de l’une ou l’autre dépend du style que vous souhaitez adopter.

Si vous voulez quelque chose de simple et de sportif, la Galaxy Watch 6 standard est un bon choix. Elle possède également des boîtiers plus petits, au cas où vous vous inquiétez de l’aspect d’une smartwatch plus grande sur un petit poignet. La Galaxy Watch 6 standard est également moins chère, ce qui est utile si vous disposez d’un budget limité.

Mais si vous préférez l’aspect d’une montre traditionnelle et que vous aimez la lunette tournante pour naviguer dans l’interface de la Galaxy Watch, optez pour la Galaxy Watch 6 Classic. Le boîtier en acier inoxydable lui confère également un aspect et une sensation plus professionnels que l’aluminium de la version classique.