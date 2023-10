Samsung Galaxy Watch 6 vs Apple Watch Series 9, laquelle de ces deux montres connectées est la meilleure ?

Le marché des smartwatch vient de s’agrandir après la présentation de la Watch Series 9 d’Apple. Cette nouvelle série est dotée d’une multitude de fonctionnalités. Mais comment juger ce produit par rapport à l’une des meilleures smartwatch Android du moment ? Voici une comparaison entre la Watch Series 9 vs la Galaxy Watch 6 de Samsung.

Beaucoup diront qu’il s’agit d’une question théorique. La Galaxy Watch ne fonctionne pas avec les iPhones. Et les Apple Watch ne fonctionnent pas sous Android. De sorte que le choix entre l’une ou l’autre de ces montres connectées est limité par le smartphone que vous utilisez. Mais si vous souhaitez savoir quelle est la meilleure smartwatch du moment, voici ce qu’il y a à savoir.

Design et tailles

C’est en matière de design de l’Apple Watch Series 9 vs la Galaxy Watch 6 présentent de nombreuses différences.

Le rond de la Galaxy Watch 6

Disponible en deux tailles, la Galaxy Watch 6 est une montre connectée au look classique. Avec son écran rond, d’une taille de 1.3 pouces Super AMOLED elle a une résolution de 432 x 432 pixels (40mm). Et le modèle pourvu d’un écran de 1.5 pouce a une résolution est de 480 x 480 pixels (44mm).

Pouvant toutes être en mode « Always On » ses smartwatch arborent un design intemporel. Leur châssis arrondi en aluminium armé et leurs bracelets créent une montre dont l’aspect et le toucher sont assez proches des montres traditionnelles. Sauf qu’il s’agit bel et bien de la smartwatch la plus avancée de chez Samsung. La Galaxy Watch 6 dispose sinon de deux boutons actifs qui peuvent être affectés à une application spécifique via la voix ou manipulés manuellement.

Le carré de l’Apple Watch Series 9

De son côté, la nouvelle Apple Watch qui précède la Series 8 conserve la forme rectangulaire sur laquelle Apple s’appuie depuis toujours. La Watch Series 9 est aussi disponible en deux tailles, c’est-à-dire en 41 et 45 mm. Le premier modèle a une résolution d’écran de 430 x 352 pixels (41mm). Et le second a une résolution d’écran de 484 x 396 pixels (45mm). Les écrans de la Series 9 peuvent également être en mode « Always-On ». Mais ils sont dotés de la technologie Retina OLED. Et l’aspect le plus notable de ces smartwatch est le bouton latéral en plus de la couronne numérique.

Tout comme les Galaxy Watch, les bracelets de ces montres connectées sont interchangeables et personnalisables. Mais Apple se démarque en proposant des versions en aluminium et en acier inoxydable de ces modèles.

Détails notables dans la dualité : Samsung Galaxy Watch 6 vs Apple Watch Series 9

La Galaxy Watch 6 et l’Apple Watch Series 9 sont fondamentalement différentes d’un premier regard. Mais un détail est aussi à noter. La nouvelle montre connectée d’Apple se démarque déjà sur un point: le fait qu’elle est plus lumineuse que la dernière Galaxy Watch.

Software : Watch OS contre Wear OS

L’élément clé qui sépare également la Samsung Galaxy Watch 6 vs l’Apple Watch Series 9 est leur logiciel d’exploitation. Les deux systèmes d’exploitation sont solides, mais le choix se portera finalement sur celui qui vous semble le plus facile à utiliser.

La Galaxy Watch 6 et Wear OS 4 avec One UI 5 Watch

Utilisant le nouveau système d’exploitation Wear OS 4, la Galaxy Watch 6 est facile à manipuler. Et son processeur Exynos W930 est assez puissant pour faire tourner son interface de manière fluide. Wear OS utilise des tuiles pour vous donner un aperçu rapide et essentiel de vos applications préférées. Et la prise en charge de l’API Tile est encore plus importante sur ce modèle que sur les précédentes Galaxy Watch. Mais, même si la prise en charge des applications Wear OS 4 est de plus en plus importante, ce n’est pas encore au niveau d’Apple.

L’Apple Watch Series 9 et Watch OS 10

Désormais, la célèbre Series 9 d’Apple est équipée du nouveau système d’exploitation Watch OS 10. Il offre une meilleure prise en charge des applications tierces. Et le nouveau processeur S9 SiP de cette montre connectée rend la navigation encore plus limpide qu’auparavant. Ce qui fait que cette smartwatch surpasse presque toutes les autres marques en termes de puissance. Mais les détails sont remarquables.

Apple Series 9 vs Galaxy Watch 6, une navigation différente

Les deux montres présentent des tiroirs d’applications similaires, ce qui vous permet de parcourir plus facilement vos différents menus. Mais il est différent de surfer sur une Apple Watch Series 9 et sur une Galaxy Watch 6.

La couronne numérique de la Watch Series 9 qui permet d’ouvrir le tiroir d’applications est très pratique. Elle peut faire défiler différents menus et permet de sélectionner certaines options dans la smartwatch. Et l’option Double Tap rend la navigation encore plus aisée.

Or, sur la Galaxy Watch 6, un cadre haptique sur son pourtour permet de naviguer dans la plupart de ses menus. Et des pressions directes sur les boutons situés sur les côtés permettent de sélectionner un raccourci, une application ou un paramètre donné.

Une différence de smartphone qui a son importance

Dans une certaine mesure, même si les softwares de ces deux montres connectées sont donc distincts, ce n’est pas cela qui compte. Le téléphone avec lequel vous l’utiliserez joue aussi un rôle crucial dans votre choix. La Galaxy Watch 6 ne fonctionne qu’avec les appareils Android du Pixel 7 au Nothing Phone (2), en passant par les appareils de Samsung. Tandis que l’Apple Watch Series 9 ne fonctionne officiellement qu’avec les iPhones pour libérer tout son potentiel. C’est bien connu.

Bien qu’il existe des solutions de contournement pour coupler les Apple Watch avec Android, l’expérience est considérablement limitée. Et cela n’a guère de sens lorsque des montres connectées de qualité sont disponibles pour chaque plateforme. Il est important de tenir compte de toutes ces informations.

Batterie et chargement

L’autonomie de la batterie offre un autre début de contraste entre la Samsung Galaxy Watch 6 vs l’Apple Watch Series 9. Mais cette fois, Apple perd complètement le match contre Samsung.

Les 18 heures de l’Apple Watch Series 9

Depuis la commercialisation de la première Apple Watch, la marque à la pomme croquée s’est démarquée sur le marché en proposant une montre connectée haute de gamme. Les fonctions internes de l’Apple Watch Series 9 surpassent même celles de ses consœurs et de très loin.

Sauf qu’en termes d’autonomie, les 18 heures d’autonomie prévues par Apple ne représentent même pas la moitié de l’autonomie annoncée par la Galaxy Watch 6. Et pourtant, c’est le temps durant lequel la smartwatch fonctionne en mode normal. Même si la nouvelle smartwatch est pourvue d’un mode faible consommation. Et celui-ci permet de la maintenir en fonction durant 36 heures. Cela ne signifie pas que vous pouvez employer toutes les options de l’appareil. Certaines d’entre elles sont mises en « stand-by ». Parmi celles-ci, il y a notamment le suivi de la fréquence cardiaque en arrière-plan et certaines notifications.

La charge rapide permet à l’Apple Watch Series 9 de passer d’une batterie vide à une batterie pleine en une heure et demie environ, mais cela suppose que vous preniez ce temps chaque jour et que vous n’oubliiez pas de remettre votre montre en place avant de vous coucher.

Les 40 heures de la Galaxy Watch 6

De son côté, la nouvelle montre connectée de chez Samsung a une meilleure autonomie. Comment voulez-vous comparer 40 heures d’usage en mode normal et 18 heures ? Le gouffre qui sépare la Samsung Galaxy Watch 6 vs l’Apple Watch Series 9 est donc énorme en matière de batterie. La montre de marque coréenne peut souvent durer deux jours complets avant que son porteur ne soit averti de la faiblesse d’énergie de la montre.

L’autonomie prolongée de la Galaxy Watch 6 signifie que si vous chargez votre montre en prenant une douche tous les matins, vous la verrez rarement descendre en dessous de 40 %. Une journée complète d’utilisation peut consommer environ la moitié de la batterie, et une charge d’une demi-heure pendant que vous rafraîchissez votre corps vous permettra de la recharger au maximum.

L’autonomie, un critère indispensable pour le suivi du sommeil

Si vous n’utilisez pas le suivi du sommeil, vous n’aurez pas à faire un choix entre la Samsung Galaxy Watch 6 vs l’Apple Watch Series 9. Mais si c’est une donnée que vous voulez absolument pouvoir prendre, il serait idéal de profiter du sommeil et du suivi de la sieste de Samsung. L’autonomie plus grande de sa batterie est nettement plus pratique que celle d’Apple.

Quel choix adopter au final ?

La Galaxy Watch 6 offre tout ce que vous pouvez attendre d’une smartwatch, tout en s’intégrant parfaitement aux appareils Samsung et Android. Elle est également dotée de nombreuses fonctionnalités axées sur le fitness pour vous aider à suivre l’évolution de votre santé.

Et l’Apple Watch Series 9 offre de nouvelles fonctionnalités et des capacités de suivi de la condition physique. Grâce à son SiP S9 amélioré et à sa puce ultra large bande mise à jour, cette smartwatch continue d’offrir d’excellentes capacités de suivi de la condition physique. Et l’accès à des tonnes d’applications et la nouvelle fonction Double Tap en font une montre connectée exceptionnelle.

Au final, ces deux smartwatch se valent l’une et l’autre. Mais leurs prix, et le téléphone avec lequel vous comptez associer la montre connectée sont des critères cruciaux qui feront pencher votre choix.