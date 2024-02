Sa montre connectée la sauve la semaine de son 40e anniversaire !

Il n’est pas évident de toujours se fier à l’usage des nouvelles technologies. Et pourtant, il peut s’avérer que votre montre connectée vous sauve. C’est justement ce qui est arrivé à JuNene K. Harris avant son 40ème anniversaire.

Deux jours avant qu’elle ne souffle ses bougies, cette femme habitant Lancaster au Texas, dormait tranquillement chez elle quand le drame s’est produit. Voici comment cela s’est déroulé.

Un problème cardiaque détecté en avance

JuNene, professionnellement connue sous le nom de JuNene K. s’occupe de son frère, GJ depuis un an. Ayant subi des lésions cérébrales à la suite d’une crise cardiaque et d’un accident vasculaire cérébral, il lui fut difficile de prendre soin de lui. C’est pourquoi, sa sœur avait veillé sur lui pendant tout ce temps.

Or, en se couchant un soir, épuisée par sa journée, sa montre connectée se mit soudainement à vibrer en pleine nuit pour la sauver. Surprise, elle s’était alors réveillée et appela sa fille Jendayi. Sa respiration était irrégulière et elle ne pouvait pas parler. Sa smartwatch indiquait que son cœur battait plus de 180 fois par minute.

Et de son côté, la jeune fille, alors âgée de 16 ans, appela sa grand-mère. Celle-ci dit alors à sa petite-fille de contacter les secours. Puis, une ambulance est arrivée. Ces événements se sont passés deux jours avant le 40ème anniversaire de Mme JuNene K.

Une montre connectée est-elle vraiment un appareil de sauvetage ?

Après avoir été prise en charge par les ambulanciers qui ont pris sa tension artérielle, il s’avère que lors de son malaise, JuNene présentait bel et bien les signes rythme cardiaque irrégulier appelé tachycardie supraventriculaire (TSV). Elle a donc été emmenée rapidement à l’hôpital.

Là, les médecins ont découvert qu’elle avait un problème au niveau du système électrique de son cœur. Pour y remédier, ils ont pratiqué une procédure appelée « ablation ». Cela consiste à détruire la petite zone de tissu cardiaque à l’origine de l’irrégularité du rythme cardiaque. Cette procédure lui a permis de rentrer chez elle pour fêter son 40ème anniversaire.

La montre connectée à son poignet a donc pu détecter cette anomalie à temps et a contribué à son sauvetage. Ayant alors reçu le médicament adéquat pour traiter son cas à temps, JuNene s’est rétablie. Sa tension artérielle de JuNene s’est normalisée.

L’usage d’une smartwatch, toujours utile

Peu après cette histoire, Mme JuNene s’est avérée être atteinte d’une hernie hiatale qui ne lui a plus permis de prendre soin de son frère comme avant. La famille a alors décidé de recourir à des aides à domicile afin de réduire son stress.

Mais pour contrer la maladie, en plus des médicaments, JuNene profite désormais de chaque instant de sa vie. Aujourd’hui âgée de 44 ans, cette femme vit bien. Mais cette expérience bien que les montres connectées ont leur place dans la société et qu’elles peuvent sauver des gens.

La plus célèbre des marques citées lors de sauvetages similaires, c’est l’Apple Watch. Mais, il est également possible que les autres marques comme la Pixel Watch 2 ou les Garmin peuvent vous être d’une grande aide. Après tout, ces smartwatch possèdent aussi la fonction détection des chutes, des accidents et elles peuvent surveiller la fréquence cardiaque de leur porteur en continu.