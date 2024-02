Une nouvelle sonnette connectée pour une sécurité avancée à domicile

Ring présente la Battery Video Doorbell Pro, une sonnette alimentée par batterie qui offre une détection de mouvement améliorée et une qualité d’image exceptionnelle.

Zoom sur la Battery Video Doorbell Pro

Détection de mouvement précise avec radar 3D

La Battery Video Doorbell utilise une détection de mouvement 3D alimentée par radar pour des alertes plus précises. Cette technologie fournit une perspective aérienne qui peut générer des alertes uniquement pour des mouvements spécifiques.

Qualité d’image supérieure avec Ring Vision

Dotée de la vidéo HD 1536p, Audio+ et de réponses rapides, la Battery Video Doorbell Pro offre une qualité d’image exceptionnelle. La netteté est optimisée par une lentille alignée avec des capteurs d’imagerie. Ces capteurs garantissent des enregistrements clairs en direct ou en consultation.

Une intégration puissante

La Battery Video Doorbell s’intègre facilement avec d’autres appareils Ring. Cette flexibilité crée un système de sécurité complet. Associée au Stick Up Cam Pro ou Ring Alarm, elle offre une protection renforcée. Les abonnements Ring Protect offrent des fonctionnalités avancées, comme le stockage cloud et les alertes personnalisées.

Une maison connectée et sécurisée

Ce bijou technologique de Ring offre une expérience connectée complète. Avec des alertes de mouvement sur les appareils Alexa et une intégration avec Echo Show, elle permet un contrôle total de la sécurité à domicile.

Disponibilité et prix

La Battery Video Doorbell Pro de Ring représente une avancée significative pour une surveillance à domicile plus précise et fiable. Elle sera disponible à partir du 20 mars 2024 sur Ring.com et Amazon, au prix de 229,99 €.

Article basé sur un communiqué de presse reçu par la rédaction.