Test de la Stick Up Cam de Ring : Un décryptage complet de la caméra de sécurité vedette

La Stick Up Cam est une caméra de sécurité extrêmement prisée, reconnue pour sa puissance, son prix abordable et sa facilité d'installation. Mais mérite-t-elle vraiment toute cette attention ? Plongeons ensemble dans ses caractéristiques pour le découvrir.

Après le succès retentissant de leur première sonnette vidéo, Ring a lancé en 2016 la Stick Up Cam, leur tout nouvel appareil de sécurité. Depuis, cette caméra a connu de nombreuses évolutions. La version actuelle, sortie en 2019, intègre des améliorations significatives comme une variante à batterie, un champ de vision élargi et une fonctionnalité de pan-tilt-zoom. Conçue pour une utilisation intérieure et extérieure, elle propose une vidéo en 1080p, des commandes vocales via Amazon Alexa et une détection de mouvement. Même si l'accès aux enregistrements nécessite un abonnement payant, la Stick Up Cam de Ring reste un excellent choix pour la sécurité domestique. Elle se distingue principalement par ses nombreuses fonctionnalités et sa facilité d'utilisation.

Caractéristiques techniques

Résolution vidéo : 1080p

: 1080p Audio bidirectionnel : Haut-parleur intégré et microphone

Haut-parleur intégré et microphone Intégrations : Compatible avec Amazon Alexa et Google Assistant

Compatible avec Amazon Alexa et Google Assistant Vision nocturne : Couleur infrarouge en conditions de faible luminosité ou éclairées

Couleur infrarouge en conditions de faible luminosité ou éclairées Résistance aux intempéries : Fonctionne dans des températures de -20 °C à 50 °C

Fonctionne dans des températures de -20 °C à 50 °C Dimensions : 9,7 cm x 6 cm x 6 cm (sans support)

9,7 cm x 6 cm x 6 cm (sans support) Angle de vue : 130° diagonal, 110° horizontal, 57° vertical

130° diagonal, 110° horizontal, 57° vertical Source d'alimentation : Batterie à déconnexion rapide, microUSB, panneau solaire en option

Batterie à déconnexion rapide, microUSB, panneau solaire en option Couleurs disponibles : Blanc et noir

Le design de la Ring Stick Up Cam

La Ring Stick Up Cam se démarque par son design cylindrique, à la fois fonctionnel et esthétique. Bien que certains la trouvent un peu volumineuse, cette caméra de sécurité s'intègre harmonieusement dans n'importe quel environnement domestique sans attirer excessivement d'attention. De plus, sa forme arrondie lui donne un aspect plus accueillant que les modèles plus anguleux. Simultanément, elle affirme clairement son rôle de dispositif de surveillance grâce à son grand objectif noir à l'avant.

L'un des aspects pratiques du design de la Ring Stick Up Cam est son support ajustable. Il lui permet de l'incliner et de la faire pivoter, offrant ainsi une grande flexibilité pour l'installation. Par ailleurs, la caméra est équipée d'un haut-parleur bien visible pour l'audio bidirectionnel et d'un microphone en haut de l'unité. Elle peut être alimentée par batterie ou branchée à une prise, grâce à un câble d'environ 2,4 mètres. Néanmoins, une extension d'un peu moins de 4 mètres est également fournie pour une utilisation en extérieur.

Les performances vidéo et audio de la Ring Stick Up Cam

La Ring Stick Up Cam offre des performances vidéo et audio remarquables, bien adaptées pour assurer la sécurité de votre domicile. En matière de qualité vidéo, la caméra propose une résolution HD de 1080p et un angle de vision de 130 degrés. Bien que ce soit devenu la norme dans l'industrie, les images sont claires et détaillées, surtout en extérieur. De plus, la vision nocturne en infrarouge permet de voir distinctement même dans l'obscurité totale. Il s'agit d'un atout crucial pour une caméra de sécurité, parfait pour surveiller votre maison en pleine nuit.

En outre, la détection de mouvement est rapide et efficace, vous envoyant des alertes instantanées dès qu'un mouvement est détecté. Toutefois, des fonctionnalités avancées comme les zones de détection personnalisables et l'enregistrement des événements avant leur déclenchement restent des améliorations bienvenues.

Côté audio, la Ring Stick Up Cam excelle avec son système bidirectionnel, transformant la caméra en une sorte de talkie-walkie. Vous pouvez ainsi interagir facilement avec les personnes à proximité de la caméra, via votre téléphone ou un appareil connecté comme l'Amazon Echo Show. La qualité sonore est globalement bonne. Cependant, il peut y avoir un léger délai de quelques secondes, ce qui peut parfois être frustrant.

Les fonctionnalités supplémentaires de la Ring Stick Up Cam

La Ring Stick Up Cam se distingue par plusieurs fonctionnalités supplémentaires intéressantes qui la rendent particulièrement utile. D'abord, elle s'intègre parfaitement avec Amazon Alexa, ce qui permet un contrôle vocal facile et pratique. Elle fonctionne également avec certaines ampoules et interrupteurs intelligents de GE et Leviton. De plus, avec l'émergence du standard Matter, cette compatibilité devrait s'élargir à l'avenir.

Une autre caractéristique intéressante de la Ring Stick Up Cam est la sirène intégrée. Celle-ci peut servir d'alarme autonome, bien qu'elle doive être activée manuellement. Elle ajoute un niveau de sécurité supplémentaire à votre maison. Par ailleurs, en termes de détection de mouvement, la caméra permet d'ajuster les zones de détection prédéfinies. Il s'agit d'une fonctionnalité pratique pour ignorer certains endroits tout en surveillant ceux considérés comme critiques. Les « zones de confidentialité » sont également utiles, vous permettant de masquer certaines parties de l'image pour protéger votre vie privée.

L'intelligence artificielle de la Ring Stick Up Cam

La Ring Stick Up Cam utilise désormais l'intelligence artificielle pour améliorer ses capacités de détection et offrir une surveillance plus précise. Avec un abonnement au service Ring Protect, la caméra peut différencier les personnes des objets et des animaux. Elle vous envoie des alertes spécifiques lorsqu'un individu s'approche de votre porte d'entrée ou dépose un colis. Cette fonctionnalité est particulièrement pratique pour éviter le vol de colis, un problème de plus en plus fréquent.

Grâce à ces notifications précises, vous pouvez réagir rapidement et sécuriser vos livraisons avant qu'un voleur n'ait le temps d'agir. L'IA aide aussi à réduire les fausses alertes en distinguant les mouvements pertinents, comme une personne ou un véhicule, de ceux causés par le vent ou les animaux. Ainsi, elle améliore grandement la précision et l'efficacité de la surveillance de votre maison, rendant votre quotidien plus serein.

L'application mobile dédiée

L'application mobile Ring – Always Home est l'outil central pour gérer la Ring Stick Up Cam. Avec elle, vous pouvez diffuser des vidéos en direct, communiquer via l'audio bidirectionnel, recevoir des notifications et ajuster les paramètres de votre caméra. Néanmoins, sans l'abonnement Ring Protect, vous ne pouvez visionner que les événements en temps réel, sans possibilité d'enregistrement.

Il convient de préciser qu'à ses débuts, cette application n'était pas très appréciée. Elle a notamment reçu de nombreuses critiques pour des alertes peu fiables et des retards. Cependant, après une mise à jour majeure du firmware, la situation s'est grandement améliorée. Aujourd'hui, l'outil affiche des notes impressionnantes de 4.6 et 4.7 étoiles sur les App Stores. Cette évolution coïncide avec les nouvelles fonctionnalités de la Stick Up Cam, rendant son utilisation bien plus agréable et fiable. Ainsi, l'application Ring – Always Home est devenue pratique et indispensable pour tirer le meilleur parti de votre caméra de surveillance.

Les plans d'abonnement proposés

La marque propose différentes options pour le stockage et la gestion de vos vidéos de sécurité. Sans abonnement, il est impossible d'enregistrer les séquences de la Stick Up Cam. Cependant, si vous avez besoin de les conserver, deux plans principaux sont disponibles. Le premier, dénommé « Protect Basic », est à 3,99 euros par mois. Il permet de stocker des vidéos pendant 180 jours pour un seul appareil, avec des alertes de mouvement et la détection de personnes. De plus, il inclut la possibilité de revoir, de partager et de télécharger les vidéos.

Pour ceux qui possèdent plusieurs dispositifs Ring, le plan Protect Plus est plus avantageux. À 10 euros par mois, il couvre tous les appareils de la marque de votre domicile. Avec cette formule, vous bénéficiez des mêmes fonctionnalités que le plan Basic, mais pour un nombre illimité de dispositifs. Celle-ci inclut également une extension de garantie et des réductions exclusives sur les produits Ring.

Ring Stick Up Cam Le modèle phare de la gamme de caméras de sécurité de Ring Voir l'offre Verdict Le test de la Stick Up Cam de la marque Ring montre qu'il s'agit d'une caméra de sécurité solide et abordable, mais avec quelques points à considérer. La qualité vidéo et la détection de mouvement se sont améliorées grâce à l'alimentation par secteur. Cependant, elles ne parviennent pas à se démarquer complètement. Avec un champ de vision de 130 degrés, elle offre une vue plus étroite que certaines alternatives. Néanmoins, cette caractéristique pourrait plaire à certains utilisateurs cherchant à éviter les vues en fisheye. Dans tous les cas, à 100 euros, la Stick Up Cam de troisième génération fait face à une forte concurrence. Des options comme la Wyze Cam ou les caméras 4K filaires de Lorex offrent des alternatives moins coûteuses et parfois plus performantes. Pour ceux ayant un budget plus flexible, des solutions comme la SimpliSafe Smart Indoor Camera proposent des fonctionnalités avancées. Elles intègrent notamment la détection des animaux et la connexion aux services d'urgence 24/7. En résumé, la Ring Stick Up Cam est une bonne option pour ceux cherchant une caméra de sécurité simple mais fiable. Elle requiert juste la prise en compte du coût supplémentaire du stockage cloud. On aime Vidéo HD 1080p avec alimentation filaire

Notifications d'alerte extrêmement rapides

Intégration avec Alexa et compatible avec Google Assistant

Utilisable à l'intérieur comme à l'extérieur

Installation simple et rapide

Fonctionnalité d'alarme autonome avec la sirène intégrée

Audio bidirectionnel On aime moins Pas de stockage local

Pas de détection de personnes sans abonnement

Longueur du cordon d'alimentation parfois insuffisante

Champ de vision étroit par rapport à d'autres caméras

Restez toujours informé avec TECHNPLAY.COM ! Abonnez-vous à notre chaîne YouTube et suivez-nous sur Google Actualités pour ne rien rater.