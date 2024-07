Astuces essentielles pour éviter l’explosion de la batterie de votre ebike par temps chaud

Les explosions de batteries de vélos et de scooters électriques sont de plus en plus fréquentes. Cela met parfois le feu à des habitations et blesse leurs occupants. C'est pourquoi, il est devenu nécessaire de savoir comment prendre soin de la batterie de votre ebike, particulièrement en été.

Quand les températures estivales sont au plus haut, le risque de surchauffe des batteries des ebike augmente. C'est dangereux. Voici donc comment éviter tout problème.

Étapes pour éviter l'explosion une batterie d'ebike

Même si le phénomène reste rare, le fait qu'une batterie d'ebike est très grave. Il convient donc de prendre quelques précautions lors de la recharge de votre véhicule électrique.

Une batterie usée est à remplacer

La première chose à retenir est de remplacer votre batterie dès qu'elle est endommagée. Il ne faut pas attendre. Le moindre choc ou perforation peut rapidement provoquer un court-circuit.

De même, si vous constatez que votre batterie commence à gonfler, à fumer ou à dégager une odeur inhabituelle, débranchez-la et remplacez-la immédiatement. Il en va de votre sécurité.

Le soleil, l'ennemi des batteries d'ebike

Les batteries lithium-ion étant particulièrement sensibles à la chaleur, évitez de les laisser en plein soleil pendant la journée. Pensez à mettre votre ebike ou escooter à l'ombre. Et, si vous avez une batterie amovible, retirez-la et placez-la dans un endroit frais, sec et si possible bien ventilé, sans matériaux inflammables à proximité.

En ce qui concerne le matériel, utilisez toujours le chargeur du fabricant plutôt qu'un modèle générique acheté en ligne. Veillez à suivre les instructions du fabricant lorsque vous rechargez votre batterie.

Ne jamais laisser une batterie pleine en charge

Enfin, n'oubliez pas de débrancher le chargeur lorsque vous avez fini de charger votre batterie. Le laisser branché trop longtemps, peut entraîner une surchauffe. C'est particulièrement le cas par temps humide et orageux. N'oubliez pas non plus de le débrancher avant d'aller vous coucher. Dans la mesure du possible, soyez toujours présent lorsque vous rechargez votre batterie.

Des initiatives à prendre en exemple

Aux États-Unis, en réponse aux nombreux cas d'incendies causés par l'explosion de batteries lithium-ion, la ville de New York a décidé de lancer un nouveau programme. Il s'agit de la mise en place de stations de recharge sécurisées en plein air.

Dans un premier temps, cette initiative s'adresse aux livreurs à vélo. Mais il se peut également que d'autres véhicules comme les trottinettes électriques puissent être rechargés là. C'est un exemple à suivre dans les autres villes du monde.

Parallèlement, de plus en plus de campus universitaires américains interdisent purement et simplement les vélos et scooters électriques. Au vu du nombre croissant d'incendies provoqués par la surchauffe des batteries. C'est une initiative drastique mais efficace. Les personnes désirant conduire des véhicules non électriques peuvent le faire tout en respectant les règles de sécurité routière.

