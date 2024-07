Aqara révolutionne l’accès au domicile avec sa serrure connectée Smart Lock U200 !

Le géant chinois de la maison intelligente Aqara vient de dévoiler sa toute dernière innovation : la serrure connectée Smart Lock U200. Destinée à simplifier et sécuriser l'accès au domicile, cette serrure high-tech pourrait bien devenir la nouvelle référence du marché.

Une multifonctionnalité inédite

La grande force de la Smart Lock U200 est sans conteste sa polyvalence en matière de déverrouillage. Fini les tracas avec les clés physiques ! Cette serrure pionnière est compatible avec les clés d'accueil Apple, ce qui permet un déverrouillage transparent via iPhone et Apple Watch. Reconnaissance digitale, codes PIN, applications mobile, commandes vocales : cette serrure réunit toutes les options d'accès dématérialisé. De quoi simplifier la vie des utilisateurs, sans pour autant renoncer à la clé de secours traditionnelle.

Autre atout de taille : la facilité d'installation de cette serrure connectée. Grâce à sa compatibilité avec la technologie Matter, l'U200 s'intègre aisément dans la majorité des écosystèmes domotiques du marché. Inutile de percer ou modifier sa porte ! Cette serrure ingénieuse vient se greffer sur votre dispositif existant, pour une mise à niveau transparente.

Sécurité renforcée

Si la Smart Lock U200 brille par sa praticité, elle ne fait aucun compromis sur la sécurité. Cryptage avancé, alarme anti-intrusion, verrouillage automatique : cette serrure regorge de fonctionnalités pour protéger votre domicile. Le mode silencieux et le mode « ne pas déranger » préservent votre tranquillité. Des notifications push vous alertent aussi en temps réel en cas d'incident.

Grâce à la technologie Thread, réputée ultra-économe en énergie, l'autonomie de la Smart Lock U200 frise le sans faute. Comptez jusqu'à 6 mois d'utilisation sur une simple charge ! Son clavier sans fil fonctionne indifféremment avec des piles AAA ou en se connectant au câblage de sonnette existant. Adieu les soucis de batterie déchargée au mauvais moment !

Disponibilité élargie

Cerise sur le gâteau : cette serrure connectée est déjà disponible en Amérique du Nord et en Europe, via la boutique en ligne d'Aqara et certains revendeurs agréés. Compatible avec la majorité des serrures à mortaise Euro et serrures à pêne dormant du marché, la Smart Lock U200 saura répondre aux attentes du plus grand nombre, particuliers comme professionnels.

Avec la Smart Lock U200, Aqara confirme son statut de référence dans l'univers de la maison intelligente. La marque signe ici une serrure connectée appelée à devenir la nouvelle norme de l'accès dématérialisé au domicile.

Article basé sur un communiqué de presse reçu par la Rédaction.

