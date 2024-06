Test du J12 Ultra d’Eureka : Une révolution dans le nettoyage domestique ?

Le nouvel aspirateur robot J12 Ultra d'Eureka promet de dépoussiérer et de laver les sols avec une efficacité remarquable, tout en restant abordable. Il se distingue par sa base de charge complète et ses deux serpillères rotatives capables de se rincer en cours de nettoyage. Avec une puissance d'aspiration de 5000 Pa et un design efficace, il se positionne comme une excellente alternative aux modèles haut de gamme. Cependant, tient-il vraiment ses promesses de nettoyage impeccable ? Nous l'avons testé pour le découvrir.

La marque Eureka est moins connue en France par rapport à ses concurrents Roborock, iRobot ou Dreame. Pourtant, soutenue par le groupe Midea, elle est une experte en matière d'aspiration depuis des décennies. Le J12 Ultra est justement l'un de ses derniers-nés. Avec son design carré unique et sa station de base, il promet une polyvalence exceptionnelle. Il aspire, lave et automatise des tâches fastidieuses comme le nettoyage et le séchage des vadrouilles, ainsi que l'évacuation de la poussière. Découvrez dans cet article si cet appareil peut réellement devenir votre nouvel allié propreté à la maison.

Caractéristiques techniques

Système de lavage : deux vadrouilles rotatives (200 tours par minute)

: deux vadrouilles rotatives (200 tours par minute) Capacité du réservoir d'eau : 4,6 L

: 4,6 L Aspiration : deux brosses latérales et une brosse principale anti-emmêlement

: deux brosses latérales et une brosse principale anti-emmêlement Puissance d'aspiration : 5 000 Pa

: 5 000 Pa Capacité du bac à poussière : 3 L

: 3 L Autonomie maximale annoncée : 150 minutes

: 150 minutes Puissance de la batterie : 5 200 mAh

: 5 200 mAh Poids du produit : 4,7 kg sans la borne de recharge et 16,5 kg avec

: 4,7 kg sans la borne de recharge et 16,5 kg avec Technologie de cartographie et de navigation : Lidar

: Lidar Niveau de bruit le plus bas : 68 dB

: 68 dB Dimensions du robot : 35 cm de longueur pour 34,25 cm de largeur et 10,75 cm de hauteur

: 35 cm de longueur pour 34,25 cm de largeur et 10,75 cm de hauteur Dimensions de la station de base : 41,2 cm de longueur pour 38,1 cm de largeur et 65,6 cm de hauteur

La présentation et le design du J12 Ultra d'Eureka

Avant de plonger dans les détails, il convient de préciser que Eureka est une marque d'aspirateur robot américaine fondée en 1909 à Chicago. Elle a ensuite été rachetée par le groupe chinois Midea en 2016 et est aujourd'hui reconnue comme un fabricant fiable d'aspirateurs robots. Le J12 Ultra est justement l'un de ses derniers-nés, doté d'un design innovant. Contrairement aux modèles circulaires courants, il adopte une forme carrée, une conception optimisée pour atteindre efficacement les coins des pièces. Les deux brosses latérales renforcent cette capacité, garantissant alors un nettoyage en profondeur.

Visuellement cet aspirateur robot se distingue par son aspect sobre et carré, avec des lignes arrondies pour adoucir son apparence. Avec son allure austère en noir, il peut avoir du mal à se fondre discrètement dans certains décors. Néanmoins, sa version blanche s'avère souvent moins voyante pour s'intégrer dans divers intérieurs. Par ailleurs, sa station de charge est assez imposante, mais reste compacte par rapport à certains concurrents.

Conçu en plastique robuste, le J12 Ultra d'Eureka inspire confiance en termes de durabilité. Les bacs transparents de la base sont spacieux et faciles à manipuler. De plus, les vadrouilles épaisses sous le robot maintiennent une excellente performance de nettoyage même après plusieurs utilisations. Avec une attention particulière à la qualité de fabrication et des fonctionnalités bien pensées, cet aspirateur se positionne donc comme une solution fiable et polyvalente pour le dépoussiérage des sols domestiques.

La mise en route du J12 Ultra d'Eureka

L'installation du J12 ultra d'Eureka se réalise à travers un processus simple et rapide. Elle commence notamment par le déballage de l'ensemble du matériel et le retrait des protections. Puis, il faut installer la station de base et le robot en branchant le câble d'alimentation à l'arrière de la borne de recharge. Pour une installation propre, il est recommandé d'enrouler le surplus de câble. De même, il est conseillé de placer la station dans un espace dégagé, avec environ 5 cm de chaque côté et 1,3 mètre devant.

Une fois le matériel en place et allumé, la prochaine étape consiste à télécharger l'application « Eureka Robot ». Il faut ensuite créer un compte utilisateur et ajouter le J12 Ultra en se plaçant à sa proximité pour qu'il soit détecté automatiquement. L'aspirateur robot se connecte au réseau Wi-Fi en 2,4 GHz et utilise son système LiDAR pour cartographier les pièces. Vous pouvez personnaliser cette carte en définissant des zones interdites ou en nommant les salles. Le J12 Ultra est également doté de la reconnaissance 3D des objets pour détecter et éviter les obstacles. Son installation et son intégration aussi bien intuitive que rapide facilitent grandement la mise en route de cet aspirateur robot performant.

L'application Eureka pour la gestion du J12 Ultra

L'application dédiée permet une gestion complète et personnalisée de votre expérience de nettoyage. Dès la première utilisation, elle propose de créer une carte rapide de votre logement, qui sera affinée au fur et à mesure. De plus, vous avez la possibilité de gérer plusieurs appareils depuis son interface intuitif. Cette dernière présente des boutons d'action pour diverses fonctions, telles que :

lancer le séchage ou le lavage des serpillières ;

vider le réservoir à poussière de l'aspirateur robot ;

effectuer l'auto-nettoyage de la station.

Le bouton « Play » permet de démarrer une session de nettoyage complète, par pièce ou par zone, selon vos besoins. Par ailleurs, chaque session est hautement personnalisable. Vous pouvez notamment définir le nombre de passages, ajuster la puissance d'aspiration et programmer la fréquence de nettoyage des serpillières. Malgré quelques limitations de cartographie, l'application Eureka offre une gestion efficace et flexible du J12 Ultra. Elle facilite grandement le nettoyage quotidien.

Les performances du robot en matière d'aspiration et de détection

L'efficacité du J12 Ultra d'Eureka est globalement satisfaisante. Avec une puissance d'aspiration maximale de 5 000 Pa, l'aspirateur robot parvient à nettoyer efficacement la plupart des surfaces. Cependant, certains utilisateurs peuvent rechercher une puissance encore supérieure. Sa conception carrée et ses deux brosses latérales lui permettent d'atteindre chaque recoin des pièces, augmentant ainsi la performance du nettoyage.

Le J12 Ultra d'Eureka démarre ses sessions en se dirigeant vers l'emplacement le plus éloigné de sa base. Ainsi, il évite de repasser sur des zones déjà nettoyées. Il suit un schéma de nettoyage en « S » logique et cohérent, mais peut parfois marquer de brèves pauses. En termes de détection, l'aspirateur robot est capable d'identifier et de contourner les objets. Cependant, il arrive qu'il percute légèrement certains obstacles comme les pieds de chaise ou des objets posés au sol.

Pour ceux qui souhaitent un nettoyage plus approfondi, le J12 Ultra peut effectuer plusieurs passages sur une même zone. Son système de nettoyage avec des serpillières épaisses est particulièrement efficace pour le lavage des sols. Toutefois, la gestion des tapis nécessite un réglage spécifique pour éviter les problèmes liés à l'humidité des patins après le lavage. Néanmoins, l'aspirateur robot offre une bonne performance globale en matière de nettoyage domestique.

L'autonomie du J12 Ultra d'Eureka

Le J12 Ultra d'Eureka est équipé d'une batterie de 5 200 mAh, offrant une autonomie pouvant aller jusqu'à 150 minutes. Il est capable de nettoyer jusqu'à 300 m2 en une seule charge selon le fabricant. En pratique, une autonomie de 110 minutes est plus réaliste, couvrant environ 110 m2, ce qui est adéquat pour la plupart des foyers.

Concrètement, l'autonomie varie selon l'intensité des tâches, notamment lors de l'aspiration sur tapis ou avec des réglages de puissance élevés. Le J12 Ultra d'Eureka peut également passer sous les meubles surélevés, maximisant ainsi la surface nettoyée. Une recharge complète prend plusieurs heures, pendant lesquelles l'aspirateur robot lave et sèche ses serpillères. Ces équipements seront ainsi prêts pour la prochaine session de nettoyage.

Ainsi, pour un entretien régulier, l'autonomie du J12 Ultra d'Eureka est largement suffisante pour couvrir un appartement de taille moyenne à grande. Sa capacité à gérer de grandes surfaces en une seule charge, associée à des performances énergétiques solides, en fait un choix fiable pour un nettoyage quotidien efficace.

Le prix du J12 Ultra d'Eureka

Le J12 Ultra d'Eureka, lancé fin avril, se distingue par un excellent rapport qualité-prix dans la catégorie des aspirateurs robots laveurs. Vendu à 799 euros, il est disponible en noir ou en blanc sur les sites de la marque et sur Amazon. Ce modèle rivalise efficacement avec des appareils plus coûteux tels que le Dreame L10S Ultra ou le Roborock Q Revo. En effet, il offre des performances similaires. Bien que son coût ne soit pas le plus bas du marché, il est compétitif par rapport aux modèles haut de gamme, souvent proposés au-delà de 1 000 euros. De plus, le J12 Ultra est livré avec tout le matériel nécessaire, incluant :

l'aspirateur robot ;

les deux brosses latérales ;

une paire de vadrouilles ;

un bac à poussière ;

un filtre Hepa ;

une station d'accueil avec des bacs à eau propre et sale ;

des sacs à poussière de rechange.

Les accessoires supplémentaires, comme les vadrouilles et les brosses latérales, peuvent être achetés sur Amazon, à des prix similaires à ceux des autres marques. Ils garantissent ainsi une utilisation prolongée sans souci.

Le J12 Ultra d'Eureka est un aspirateur robot pratique qui impressionne par sa polyvalence et ses fonctionnalités innovantes, tout en étant proposé à un prix compétitif pour un appareil de milieu de gamme. Son efficacité dans le lavage des sols peut satisfaire les utilisateurs les plus exigeants, même si sa puissance d'aspiration est légèrement inférieure à celle de certains concurrents. L'application dédiée, récemment traduite en français, améliore grandement l'expérience utilisateur, et l'ajout de la langue française pour les annonces vocales est attendu prochainement. Seule la gestion des tapis nécessite encore des améliorations, mais elle reste un point mineur comparé à ses nombreuses qualités. On aime Lavage efficace et méthodique

Aspiration satisfaisante

Large choix de réglages via l'application

Excellente qualité de fabrication

Fonctionnalités innovantes

Grande polyvalence On aime moins Gestion des tapis à perfectionner

Annonces vocales en anglais uniquement

Cartographie à ajuster manuellement

Peu d'accessoires de rechange fournis

Design volumineux

Prix relativement élevé

