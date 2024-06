Degrii Zima Pro : Le robot de piscine sans fil pour un nettoyage efficace et facile !

Grâce au Degrii Zima Pro, les propriétaires de piscines peuvent désormais profiter pleinement de leurs journées de repos avec leurs proches. Représentant une solution idéale pour un entretien de bassin sans tracas, ce robot leur permet de savourer des moments de détente bien mérités.

Lors des chaudes journées estivales, rien n'est plus agréable que de plonger dans une piscine fraîche pour se rafraîchir. Cependant, avant de pouvoir profiter de cet instant, il fallait souvent passer des heures à nettoyer le bassin manuellement. Il est notamment nécessaire de retirer les feuilles flottantes et d'aspirer les saletés au fond avec un long manche. De même, il est important de frotter les taches tenaces sur les parois et la ligne d'eau avec une brosse. Il s'agit d'une véritable corvée. Heureusement, l'arrivée du robot de piscine sans fil Degrii Zima Pro a révolutionné cette tâche. Grâce à sa technologie avancée, cet appareil s'occupe de tout le nettoyage de manière autonome. Il couvre chaque recoin du bassin sans aucun effort de la part de l'utilisateur. Ainsi, il permet de gagner un temps précieux et d'économiser de l'énergie, tout en garantissant une piscine impeccablement propre.

Un nettoyage complet grâce à des trajectoires intelligentes en « arc »

Afin d'éliminer efficacement les saletés, il est idéal de placer le Degrii Zima Pro dans la piscine la veille de chaque baignade. Il est particulièrement satisfaisant de le voir se déplacer en suivant un schéma en « arc ». Celui-ci lui permet de nettoyer simultanément le fond, les parois et la ligne d'eau sans oublier aucun endroit. Grâce à sa technologie de navigation par radar ultrasonique, ce robot de piscine offre une méthode de nettoyage non seulement efficace, mais aussi extrêmement complète. À titre d'information, les robots de piscine sans fil classiques se déplacent de manière aléatoire. Le Degrii Zima Pro, lui, évite de nettoyer plusieurs fois la même zone ou de manquer certains recoins. Il optimise ainsi l'efficacité du nettoyage.

Une grande puissance d'aspiration pour un nettoyage facile des saletés de la piscine avec le Degrii Zima Pro

Nettoyer manuellement une piscine prend généralement beaucoup de temps et d'efforts. Or, les résultats sont souvent décevants. Le Degrii Zima Pro change la donne en améliorant significativement l'expérience de nettoyage. Lorsqu'il est mis en marche, il utilise d'abord la brosse rotative pour balayer efficacement les saletés au fond de la piscine. Ensuite, il aspire instantanément feuilles, boue, sable, cailloux et autres débris dans le filtre. Sa puissance d'aspiration est impressionnante ! Ce processus fluide garantit un nettoyage complet sans effort. Fini les soucis de saletés oubliées.

Un contrôle intelligent dépassant largement les attentes en matière de nettoyage

L'une des caractéristiques les plus surprenantes du Degrii Zima Pro est sa capacité à être contrôlé à distance via une application. Cette dernière permet de changer de mode de nettoyage à tout moment. Elle vous donne également la possibilité de vérifier l'avancement de l'opération et la charge restante de la batterie. Vous pouvez même choisir de diriger le robot manuellement pour qu'il nettoie des zones spécifiques de la piscine en temps réel. Lorsque vous souhaitez le rappeler, vous n'avez qu'à toucher l'écran de l'application sur votre smartphone. Le Degrii Zima Pro bascule alors sur le côté pour faciliter son ascension des parois de la piscine et grimpe automatiquement sur le mur. Ainsi, vous pouvez simplement tendre la main et le ramasser sans avoir besoin d'utiliser un crochet ou de vous mouiller.

Degrii Zima Pro : Des cartouches de filtre faciles à nettoyer

Le Degrii Zima Pro est équipé d'un filtre cartouche extrêmement facile à entretenir. Il suffit d'utiliser un robinet ordinaire ou un pistolet à eau pour le rincer. Ainsi, vous n'êtes pas contraint de vous salir les mains. De plus, les deux cartouches ont une grande capacité de 6,5 litres. Elles peuvent donc contenir tous les débris générés lors d'un seul cycle de nettoyage, réduisant la nécessité de nettoyer le filtre fréquemment. Par ailleurs, elles sont dotées de filtres ultra-fins de 180 microns qui peuvent capturer efficacement les petites particules de saleté. Avec le kit de purification de l'eau, le Degrii Zima Pro a également la faculté d'éliminer les impuretés, assurant alors une eau de piscine cristalline.

Degrii Zima Pro : Une offre promotionnelle disponible

Le robot de piscine sans fil Degrii Zima Pro est normalement proposé au prix de 999 euros. Avec le code promotionnel « TechFRDegrii », vous avez l'opportunité d'obtenir une réduction 150 euros. Pour en profiter, vous n'avez qu'à l'utiliser dans la section des réductions lors de l'ajout au panier. Le coût final de l'appareil sera alors de 849 euros. Toutefois, il convient de préciser que cette offre n'est valable qu'entre le 21 juin et le 7 juillet 2024. Si vous souhaitez éviter les tracas du nettoyage manuel de votre piscine, n'hésitez pas à investir dans le Degrii Zima Pro. Il vaut le coup !

