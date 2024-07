Explosif ! Un vélo électrique enflamme une tragédie : 1 mort et 18 blessés dans un incendie !

L'usage des vélos électriques est aujourd'hui très controversé. Bien que ce moyen de transport soit plébiscité comme étant bon pour l'environnement, des accidents peuvent survenir. Ce 30 juin, un vélo électrique a provoqué la mort d'une personne et de nombreux blessés lors d'un incendie.

Ce qui déclenche habituellement les incendies, ce sont les batteries des vélos électriques. Et lorsque ce drame est arrivé, c'est justement à cause de ce facteur que le feu a été créé.

Une batterie de vélo électrique laissée en charge, un danger

Alors que l'usage des vélos électriques est très apprécié et répandu dans le monde entier, bon nombre d'incendies sont déclenchés à cause d'eux. Et c'est toujours à cause de la batterie qu'ils arrivent surtout lorsqu'elle est en cours de chargement. Elles présentent alors un grand danger.

Pour plus de sécurité, seules les batteries certifiées peuvent être utilisées sur des vélos électriques et elles ne doivent faire l'objet d'aucun changement. De plus, leur chargement doit être surveillé. Ce sont les services de secours qui le disent.

Quand une batterie est pleine, elle doit alors être déconnectée du réseau électrique dès qu'elle est chargée. C'est normalement ainsi qu'il faut procéder. Sinon, des catastrophes peuvent survenir comme ce qui s'est passé ce 30 juin en Cisjordanie.

Un drame ayant fait 1 mort et plusieurs blessés

Un immeuble d'habitation situé dans l'implantation de Kochav Yaakov a fait les frais d'un événement terrible il y a 24 heures. Un incendie s'y est déclaré en raison d'un vélo électrique laissé en charge. Les faits se sont passés rapidement.

Alors que les habitants dormaient, des fumées toxiques se sont propagées dans l'immeuble et il a fallu évacuer rapidement les personnes qui y vivaient. Toutefois, ce ne fut pas facile. Un couple a fait sortir leurs enfants et d'autres personnes.

Il s'avère qu'un homme de 40 ans et un petit garçon de 8 ans seraient dans un état modéré. Mais l'incendie a provoqué la mort d'une femme. Il s'agit de Adina Zahavi, mère de famille. Avec son mari, ils ont réussi à faire sortir des bébés, des enfants en bas âge, 4 adolescents et 4 jeunes hommes.

Mais après avoir secouru le dernier enfant, la femme s'effondre. Puis, peu après avoir été emmené à l'hôpital, elle décède des suites de l'inhalation d'une trop grande quantité de fumées toxiques. Au côté de son mari, leur acte héroïque a tout de même permis de sauver les habitants présents dans l'immeuble.

Un incendie et une mort qui auraient pu être évité en ayant débranché le vélo électrique

Désormais, l'immeuble qui fut en proie aux flammes est désormais dans un piteux état. Mais le plus malheureux, c'est le fait qu'il aurait suffi de débrancher le vélo électrique à temps pour que rien de tout cela ne soit arrivé.

Le vélo électrique ayant provoqué cet incendie et engendré 1 mort a en fait été placé dans l'entrée mais il a surtout bloqué la principale sortie de secours. C'est pourquoi, il a sans doute été difficile d'évacuer tout le monde.

Restez toujours informé avec TECHNPLAY.COM ! Abonnez-vous à notre chaîne YouTube et suivez-nous sur Google Actualités pour ne rien rater.

Partager l'article :



LinkedIn