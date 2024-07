IMOU Fest : des réductions imbattables sur les caméras de sécurité en Juillet

Profitez d'offres exceptionnelles sur les meilleures caméras de sécurité IMOU pendant le mois de juillet. De la FNAC à Amazon, découvrez des réductions allant jusqu'à 43% sur les modèles les plus récents. Même la série Dual et les caméras sur batterie seront de la partie.

Des réductions imbattables pour IMOU Fest

En juillet, IMOU lance son événement commercial annuel, IMOU Fest. La marque propose des réductions importantes sur une large gamme de caméras de sécurité. IMOU, un acteur majeur de la maison connectée, propose des offres exclusives chez FNAC/Darty et sur Amazon. Les clients peuvent ainsi bénéficier de remises exceptionnelles allant jusqu'à 43 %.

FNAC/Darty propose jusqu'à 36 % de réduction sur les produits IMOU, y compris les derniers modèles. Amazon, pour sa part, offre des remises incroyables allant jusqu'à 43 % du 15 au 24 juillet, coïncidant avec l'Amazon Prime Day. Les clients peuvent ainsi acquérir les caméras de sécurité les plus populaires et récentes à des prix très attractifs.

Les caméras de sécurité de la série IMOU Dual

Les caméras de la série Dual, telles que la Ranger Dual et la Cruiser Dual, représentent une avancée majeure dans le domaine de la sécurité. Équipées d'un objectif fixe et rotatif, ces caméras permettent de surveiller simultanément deux zones distinctes. Elles intègrent des algorithmes d'IA IMOU Sense, offrant des fonctionnalités avancées comme la reconnaissance précise des personnes, des véhicules et des animaux domestiques.

La Ranger Dual est idéale pour surveiller l'intérieur de votre maison, tandis que la Cruiser Dual est conçue pour l'extérieur. Cette dernière est dotée d'une conception IP66 résistante à l'eau et à la poussière. Avec des fonctions complémentaires telles que la vision nocturne en couleur, la programmation des alertes et la personnalisation des sonneries d'alarme, les caméras de la série Dual se positionnent comme le meilleur choix pour une sécurité sur mesure.

Pour les offres exclusives, la Cruiser Dual 8MP est à 99,99 € au lieu de 135,99 €, soit une réduction de 26 %. La Cruiser Dual 6MP est proposée à 69,99 € au lieu de 99,99 €, soit une réduction de 30 %. La Ranger Dual 6MP est à 44,99 € au lieu de 69,99 €, soit une réduction de 36 %.

Les Caméras sur Batterie IMOU

Les caméras sur batterie IMOU sont parfaites pour une installation extérieure sans prise électrique. La nouvelle caméra Cell 3C embarque avec une batterie de 5 000 mAh. Elle offre jusqu'à 120 jours de protection avec une seule charge. Le kit Cell 3C, incluant un panneau solaire, assure une surveillance continue 24/7.

La caméra Cell Go, polyvalente et compacte, peut être placée n'importe où. Elle est idéale pour enregistrer des moments précieux lors de soirées en extérieur ou pour surveiller les pièces intérieures comme la salle de jeux des enfants ou le garage. Le kit Cell PT, quant à lui, est conçu pour une surveillance extérieure de longue durée. Il est doté d'une batterie de 15 000 mAh et un panneau solaire garantissant une alimentation ininterrompue.

Pour les offres exclusives, la Cell 3C est à 32,99 € au lieu de 39,99 €, soit une réduction de 19 %. Le kit Cell 3C est proposé à 46,99 € au lieu de 49,99 €, soit une réduction de 6 %. Le kit Cell Go Solar est à 53,19 € au lieu de 59,99 €, soit une réduction de 11 %. Il y a aussi le kit Cell PT 3MP proposé à 99,99 € au lieu de 129,99 €, soit une réduction de 24 %.

Article basé sur un communiqué de presse reçu par la rédaction.

