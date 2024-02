Écho Hub, une nouvelle ère de la maison connectée

Amazon présente l’Écho Hub, le dernier cri en matière de maison connectée. Disponible en France dès le 21 février, le prix de ce dispositif est à 199,99 euros. Conçu pour simplifier la gestion des appareils connectés, l’Écho Hub promet une expérience utilisateur sans précédent.

Nouvelle ère de la domotique

L’Echo Hub d’Amazon a une compatibilité étendue

Ce dispositif se distingue par son écran tactile de 8 pouces. Il facilite la gestion des appareils connectés tels que les ampoules et les systèmes d’alarme. Son interface intuitive permet une organisation efficace via des widgets et des routines. L’appareil est compatible avec Alexa et permet de contrôler divers appareils simultanément.

Installation polyvalente et connectivité avancée

L’appareil peut être fixé au mur ou posé sur un comptoir. Il prend charge les normes Zigbee, Thread, Bluetooth et Matter. Il est également compatible avec plus de 140 000 appareils, l’Echo Hub assure une connectivité sans faille ce qui permet une gestion centralisée et simplifiée de la maison intelligente.

Priorité à la confidentialité

Amazon met un point d’honneur sur la vie privée. L’Echo Hub intègre un cache-caméra et un bouton pour désactiver le microphone. Les utilisateurs peuvent gérer leurs enregistrements vocaux et désactiver les fonctionnalités à tout moment. Cela souligne l’engagement d’Amazon envers la protection de la vie privée des utilisateurs.

Engagement pour un avenir durable

Contribution à l’environnement

L’Echo Hub est reconnu pour son engagement écologique. Emballé dans des matériaux durables, il offre un mode basse consommation. Il s’aligne sur les objectifs d’Amazon en matière d’énergie renouvelable. Il vise à réduire son empreinte carbone. Cela illustre l’engagement d’Amazon envers la durabilité et l’environnement.

Disponibilité et personnalisation

L’Echo Hub est disponible à un prix compétitif (199,99 euros). Il peut être personnalisé avec des cadres décoratifs, vendus séparément. Ceci permet aux utilisateurs de l’adapter à leur intérieur tout en bénéficiant de ses fonctionnalités avancées.

En somme, l’Echo Hub d’Amazon est une avancée significative dans le domaine de la maison connectée. Il offre à la fois une facilité d’utilisation, respect de la vie privée, engagement environnemental et personnalisation. Il est prêt à révolutionner la façon dont nous interagissons avec notre espace de vie.

Article basé sur un communiqué de presse reçu par la rédaction.