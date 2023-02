A quoi ressemblera la maison connectée dans 10 ans ?

La technologie évoluera qu’on le veuille ou non, et la maison connectée suivra aussi ce mouvement pour revêtir un nouveau visage d’ici 10 ans.

Les gens du futur pourraient voir notre époque comme particulièrement ennuyeuse. Voici un aperçu spéculatif sur ce que pourrait être la technologie domotique du futur.

L’intégration de l’intelligence artificielle

La technologie de la maison connectée sera sûrement plus fonctionnelle, pratique, efficace et rapide d’ici les dix ans prochains. L’intelligence artificielle fera sûrement partie de cette technologie ; elle occupera une place plus importante que celle qu’elle occupe actuellement.

L’IA aidera votre maison à assurer des tâches qui incombaient auparavant aux humains. Vous pourrez par exemple déléguer la configuration des routines de maison connectée à l’IA.

Une technologie optimisée

Alexa, l’assistant vocal d’Amazon, n’arrive quelques fois pas à assurer la satisfaction de ses utilisateurs. Des fois, il vous fait faux bond. L’assistant vocal ne sait pas ce que vous lui demandez. Ces soucis ne devraient plus exister dans la maison connectée d’ici les 10 ans prochains.

La connectivité sera plus rapide et plus fiable. Elle sera largement meilleure que celle à laquelle nous avons droit aujourd’hui. Nous ne souffrirons plus des coupures Internet. Alexa ne vous fera plus perdre de temps en vous demandant de répéter votre requête. Imaginez la diffusion instantanée de vos contenus par votre appareil de streaming vidéo. Vous aurez même droit à une caméra de surveillance performante voyant tous les recoins de votre chez-soi, et ce, même dans l’obscurité.

Une sécurité sans faille

Avec l’évolution de la technologie actuelle, il ne serait pas surprenant que la sécurité de votre maison connectée, serait nettement meilleure d’ici dix ans. Votre système de sécurité vous reconnaîtra comme vous reconnaissez vos amis et vos proches, c’est-à-dire à la vue et au son. Il se pourrait même que cette reconnaissance se fasse sur une analyse rapide de votre signature ADN.

Une meilleure interactivité audio et vidéo pour le travail et le divertissement

Le travail à domicile est en train de se populariser. Les maisons connectées auront certainement d’ici dix ans des espaces dédiés à l’emploi à distance, à la collaboration et au divertissement. La distance ne sera plus un frein pour le travail comme pour le divertissement.

De nouveaux appareils Smart Home verront le jour

Toutes les tâches que vous faisiez en présentiel auparavant dans votre maison connectée, pourront être effectuées à distance d’ici dix ans. Vous pourrez régler la température de votre réfrigérateur, ouvrir et fermer vos fenêtres… sans être présent dans votre logement. Un des boutons de votre table de cuisson est allumé et il y a une fuite de gaz ? Laissez l’IA s’occuper de tout !

Voici d’ailleurs quelques idées assez farfelues, on le concède, mais qui pourraient pourtant voir le jour :

Des drones de caméra de sécurité sophistiqués assurant la garde de votre habitation

Des robots assistants

Un éclairage domestique intelligent

Des appareils contrôlés par l’esprit

…