À part le « Double Tap », d’autres nouveautés incroyables de l’Apple Watch Series 9

Le fameux Double Tap est une nouvelle fonction qui fait couler beaucoup d’encre sur l’Apple Watch Series 9, mais d’autres nouveautés méritent également l’attention du public.

Il est certes génial de pouvoir utiliser la nouvelle Apple Watch sans la toucher en joignant le pouce et l’index deux fois. Toutefois, saviez-vous que les nouvelles montres connectées d’Apple ont désormais une meilleure puissance de traitement, un assistant vocal plus précis et une empreinte environnementale moins destructrice ? Si ce n’est pas le cas, voici justement quelques nouvelles fonctionnalités de l’Apple Watch Series 9 qui sont sous-estimées.

1. Un processeur S9 procurant plus de puissance à l’Apple Watch Series 9

Le premier changement qui s’avère parfois imperceptible mais qu’il est important de noter sur un nouvel appareil, c’est la puissance de son processeur. Et dans le cas de l’Apple Watch Series 9, c’est précisément l’une des nouveautés qu’il faut noter. Le nouveau processeur S9 permet à la smartwatch d’être plus rapide lorsqu’elle traite des données. Et lorsque l’utilisateur surfe entre les widgets, la montre connectée ne présente aucune latence.

2. Plus besoin d’iPhone, Siri est directement dans votre smartwatch

Ensuite, parmi les nouveautés que présente l’Apple Watch Series 9, l’intégration de la fonctionnalité Siri à l’appareil grâce au nouveau processeur est également pratique. Cela permet à de nombreux utilisateurs de ne plus avoir à compter sur leur smartphone. Avant, il fallait en effet coupler les deux appareils en mode connecté pour bénéficier de l’aide de Siri. Mais là, vous pouvez y accéder directement. De plus, la dictée vocale est apparemment meilleure.

3. l’Apple Watch Series 9 est produite de manière plus écoresponsable

Pour suivre, autre nouveautés, il s’avère que l’Apple Watch Series 9 est le premier appareil d’Apple à être neutre en carbone. Il ne s’agit pas d’une fonctionnalité interne. Mais Apple vise à abandonner complètement les matières non recyclées. Le cuir sera par exemple remplacé par un nouveau matériau semblable au daim appelé « FineWoven ». Et le boîtier de la nouvelle Series 9 est maintenant en aluminium fabriqué à partir de matériaux recyclés.

4. De meilleurs écrans

Le niveau de luminosité de l’Apple Watch Series 9 est passé de 1000 à 2000 nits, mais celui de la nouvelle Apple Watch Ultra 2 est encore meilleur. Comme ces deux smartwatch sont sorties au même moment, il est bien de préciser que l’écran de la nouvelle smartwatch outdoor d’Apple est plus grand et plus lumineux qu’auparavant. Ce cadran de 3000 nits est également incroyablement détaillé et complet. Il affiche des informations telles que l’altitude, la profondeur, la température et le cap. Vous pouvez le voir même en plein soleil.

5. Une meilleure ultra-wideband

Enfin, Apple a mis à jour la puce ultra-wideband dans l’Apple Watch Series 9. C’est certainement une aubaine pour les personnes qui perdent souvent leurs objets connectés, car cette puce permet à la montre de localiser et de suivre d’autres appareils à proximité. Elle devrait être un peu plus précise que la fonctionnalité Find My des Apple Watch précédentes. Mais là encore, il est difficile de dire à quel point elle est meilleure sans une longue période de prise en main.