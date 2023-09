Apple annonce la Watch Series 9, avec une touche du Vision Pro

En plus de la sortie de l’iPhone 15 et de sa version Pro, Apple a également fait l’annonce de la mise sur le marché de sa montre connectée Watch Series 9 lors de son événement Wonderlust mardi.

Cette smartwatch présente un tas de nouvelles fonctionnalités. Parmi celles-ci, il y a notamment un nouveau SiP (System in Package), la fonction Double Tap et bien plus encore. Voici ce qu’il a à savoir sur le sujet.

Présentation de l’Apple Watch Series 9

L’annonce de la toute nouvelle Series 9 a fait un buzz dans le monde. Faisant suite à la Series 8 et sera disponible en aluminium en rose, starlight, argent, minuit et Product Red. Les versions en acier inoxydable seront disponibles en or, argent et graphite. Et tout client Apple peut précommander cette smartwatch à partir de mardi. Elle sera disponible le 22 septembre et sera vendue à partir de 399 dollars aux Etats-Unis.

Cette nouvelle montre connectée Apple est aussi pourvue de nouveaux capteurs de température et de la détection de collision. La puce S9 et le moteur neuronal offrent plus de puissance. Sauf que l’autonomie de cette smartwatch n’est que de 18 heures.

Sinon, livrée avec WatchOS 10, elle comporte une pile de widgets accessible en tournant la couronne digitale. Et le plus fantastique, c’est le fait que l’Apple Watch Series 9 peut gérer les requêtes Siri sans votre iPhone.

Une touche de Vision Pro

Comme lors de la présentation du fameux casque Vision Pro, Apple annonce une série de nouvelles options qui sont et seront sur la Series 9.

Par un geste dénommé Double Tap, les utilisateurs peuvent désormais contrôler certaines fonctions de la Watch. Il suffit de rapprocher rapidement le pouce et l’index, sans jamais toucher l’écran. Cette action active alors le bouton principal d’une application. Ce qui permet par exemple de prendre une photo, de répondre à un appel et d’y mettre fin, d’écouter de la musique ou de la mettre en pause. Ce simple procédé permet aussi d’arrêter une minuterie et d’effectuer d’autres actions de base.

Cependant, comme la sortie de l’Apple Watch Series 9 vient tout juste d’être annoncée, le double-tap n’est pas encore installé sur les prototypes. Il sera déployé dans une mise à jour logicielle en octobre 2023.

Les autres caractéristiques de l’Apple Watch Series 9

Le GPU de l’Apple Watch Series 9 est par exemple 30 % plus rapide que celui de la Series 8. Et la puce à bande ultra large de deuxième génération permet de localiser des objets avec précision pour d’autres appareils UWB. Le nouveau modèle offre une luminosité maximale de 2 000 nits, surpassant ainsi les capacités de son prédécesseur.

Parmi les autres mises à jour de watchOS 10, il est également possible d’afficher des messages vidéo FaceTime. Vous pouvez aussi rejoindre un audio FaceTime de groupe. Et la mesure des constantes de de santé est plus poussée, car en plus de connaître votre fréquence cardiaque, l’Apple Watch Series 9 tient maintenant compte de votre état émotionnel. C’est grâce à l’application Mindfulness. Sans compter le fait que cette smartwatch peut maintenant mesurer votre pression artérielle.