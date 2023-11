On a failli avoir une montre Apple pour Android ! Voici pourquoi elle a été abandonnée

L’idée de commercialiser une montre connectée Apple à destination des personnes disposant d’un smartphone Android a bien été discutée. D’ailleurs, un prototype a bel et bien été développé en interne chez Apple et était prêt à être lancé. Mais ce projet a été stoppé net.

Plusieurs questions se posent alors et la première est bien entendu : « qu’est-ce qui s’est passé ? » Pourquoi l’une des entreprises les plus puissantes des Etats-Unis aurait manqué l’occasion de se faire une place encore plus prépondérante sur le marché des smartwatch ? Voici quels sont les dessous de l’affaire.

Le projet Fennel

Apple aurait, selon le journaliste de l’agence Bloomberg Mark Gurman, établi un projet spécifique visant à lier Apple et Android. Il s’agit du projet Fennel. Ce dernier devait marquer l’arrivée de l’application « Santé » sur le Google Play Store et la commercialisation d’une Apple Watch. Il ne s’agit pas de n’importe quel modèle, car cela aurait dû être une montre connectée Apple spécifiquement conçue pour être liée aux smartphones Android.

Les raisons qui ont poussé Apple à jeter ce projet aux oubliettes

Cependant, malgré le fait qu’Apple ait créé une montre pour Android, la société ne l’a pas mise sur le marché. Après enquête auprès de sources internes à l’entreprise, la raison de ce refus est simple. Comme le succès d’Apple est principalement basé sur les ventes d’iPhones, c’est grâce à l’Apple Watch et de son système fermé Watch OS qu’elles sont boostées.

De ce fait, la société ne considère pas encore le fait qu’une ouverture vers Android stimulerait davantage leur chiffre d’affaires. Au contraire, la grande peur d’Apple serait que le fait de lancer la montre Apple sur le marché des smartphones Android pourrait avoir un effet négatif sur les ventes d’iPhone et cela même à court terme. Ce qui serait intolérable.

Par conséquent, le risque est plus élevé que les bénéfices que le géant américain pourrait tirer de cette expérience.

Une belle occasion ratée de faire du profit ?

Les personnes ayant un smartphone Android perdent alors l’occasion d’interagir avec le système de la marque à la pomme croquée. Selon bien des avis, Apple perd tout de même une clientèle potentielle intéressante. Parce que les personnes qui auraient posséder une montre Apple pouvant être liée à leur smartphone Android auraient découvert l’écosystème de la marque.

En limitant certaines options, cette expérience aurait poussé ces personnes à explorer ce système plus en détail. Ce qui se serait sans doute solder par l’achat d’un iPhone afin de profiter plus amplement des diverses options que l’Apple Watch à offrir. Mais Apple n’a pas saisi cette opportunité. Cette stratégie a pourtant déjà été déployée par Apple. Ce fut le cas lors de la commercialisation de ses AirPods.

En attendant, d’autres marques fabricant des montres connectées utilisant WearOS 4 permettent de lier l’iPhone à leurs smartwatch. Elles proposent même des pléthores de fonctionnalités sans distinction du système employé.