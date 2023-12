Les montres connectées sous la marque Motorola reviennent sur le devant de la scène !

CE Brands, une société d’électronique grand public axée sur les données et Mobility LLC (Motorola) ont signé une entente. Elle stipule que CE Brands relancera la gamme de montres connectées de chez Motorola et une nouvelle application pour smartwatch MOTO.

C’est une nouvelle qui remet donc Motorola sur les rails de la compétition dans le domaine des smartwatch. Voici de quoi il retourne.

A propose de CE Brands

CE Brands développe des produits avec des fabricants de premier plan sous plusieurs marques. C’est une entreprise pourvue d’une capacité de distribution mondiale. Ce qui est un grand atout dans une supply chain. Leur processus de développement de produits innovant et hautement reproductible crée une voie de croissance optimale pour leurs activités. Ce qui fait que leur collaboration avec Motorola pour la conception de montres connectées innovantes, risque bien de faire grand bruit.

Les transformations apportées par CE Brands sur les nouvelles montres connectées Motorola

La nouvelle expérience logicielle développée par CE Brands vise à normaliser la mesure de la fréquence cardiaque. Et cette mesure s’appliquera sur toutes les montres connectées Motorola. De cette manière, les consommateurs pourront comparer leurs efforts relatifs entre différents types et niveaux d’activité. Ce qui laisse présager que ce seront des appareils dont l’utilité sera surtout accès sur le bien-être du porteur.

Une association répondant à la demande du marché ?

Kalvie Legat, PDG par intérim de CE Brands a récemment déclaré quelques mots. Leur entreprise a l’intention de lancer cette nouvelle gamme de montres connectées MOTO. Et un nouveau logiciel entièrement mis à jour l’accompagnera. Ce qui devrait répondre à la demande du marché. Les consommateurs auraient alors droit à une expérience haut de gamme. Notamment en matière d’application, associée à un matériel de haute qualité, mais surtout abordable.

Voilà pourquoi, l’entreprise CE Brands est enthousiaste à l’idée de s’associer à Motorola pour mettre sur le marché une excellente gamme de smartwatch. Les prix des nouvelles montres connectées MOTOROLA (abréviées MOTO) seront à des prix compétitifs. On parle d’un intervalle entre 50 et 100 dollars. Lorsqu’elles seront disponibles, ce sera d’abord sur le site officiel de Motorola qui est dédié aux smartwatch. Et ces nouveaux appareils devraient commencer à être livrés au cours du quatrième trimestre de l’année 2024.

Des informations encore prospectives

Par contre, les informations contenues dans ce communiqué de presse sont prospectives. Elles peuvent en effet être en proie à certains chargements. Il peut y avoir d’autres facteurs qui font que les résultats attendus ne sont pas ceux prévus, estimés ou envisagés.

Ce qui fait que les projets de CE Brands de relancer la gamme de montres connectées Motorola et de lancer une nouvelle application smartwatch MOTO sont susceptibles d’être modifiées en cours de route.

Bien que CE Brands ait tenté d’identifier les facteurs qui pourraient faire en sorte que les résultats réels diffèrent sensiblement de ceux énoncés ci-dessus, il est difficile d’être à 100% certain d’une chose. Par exemple, hormis les quelques informations données en ce qui concerne la mesure de la fréquence cardiaque ; aucune propriété ni spécification n’a été mentionné sur la ou les futures smartwatch MOTO.