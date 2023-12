Les meilleurs accessoires pour pimper votre Apple Watch !

Aujourd’hui, l’Apple Watch est sans conteste l’une des montres connectées les plus populaires au monde. Et il n’est pas étonnant que de nombreux utilisateurs l’emploient. Mais pour pouvoir faire en sorte que votre Apple Watch ne ressemble pas à celle des autres, voici quelques accessoires pour la personnaliser.

Que vous en ayez un ou plusieurs sous la main, une collection d’accessoires innovants et astucieux est toujours pratique afin de se distinguer du commun des fans d’Apple. Et les articles ci-dessous sont justement les plus beaux.

1. RSTR Case pour Apple Watch

Si vous voulez donner plus d’allure à votre Apple Watch, placez-la dans un étui conçu par Golden Concept. L’étui RSTR présente un magnifique design cristallin transparent qui transforme complètement votre smartwatch en un bijou scintillant. Elle prendra également un peu de volume vu que cette coque et son bracelet sont un peu voyants. Mais c’est le but. Vous pourrez d’autant plus exhiber ces accessoires pour Apple Watch.

2. Le bracelet (Re)Classic un très bel accessoire d’Apple Watch recyclé

Puis, si vous aimez le faux cuir, le bracelet (Re)Classic issu de la synthèse de Yatay by Coronet est également un très bel accessoire qui pourra mettre votre Apple Watch en valeur. Son design est inspiré du cuir italien. Sauf qu’il est fabriqué à partir de mycélium recyclé. Ce sont des fils fongiques qui poussent sous terre et à partir desquels les champignons s’épanouissent. C’est donc un matériau naturel dont le rendu est très beau, une fois transformé.

3. Le bracelet Apple Watch Ultra Band de Sandmarc

Ensuite, ceux qui aiment que leur Apple Watch ait une allure forte et élégante, seront ravis de savoir que le bracelet de type Oyster conçu par Sandmarc fait partie des articles les plus populaires de cette liste. Il est en titane. Et sa finition donne un aspect magnifique à la smartwatch pour en faire une pièce d’horlogerie de luxe.

4. TimePorter

Pour suivre, si vous ne savez pas où ranger votre panoplie de bracelets Apple, le TimePorter de Twelve South est la solution idéale. Cet organisateur vous permettra de les aligner sur une seule ligne. Vous ne perdrez ainsi plus ces précieux accessoires pour Apple Watch. Et de cette manière, ils ne seront pas utilisés rapidement.

5. Mark_B_Case

En 5ème position, l’étui Mark_B_Case est un power bank pouvant directement vous suivre partout avec votre Apple Watch. Ainsi, votre montre connectée pourra fonctionner sans interruption. C’est une batterie de 450 mAh qui multiplie par trois l’autonomie de votre appareil. Utile n’est-ce pas ?

6. HiRise 3 Deluxe

Sinon, en termes d’accessoires pour Apple Watch, rien n’est plus pratique qu’un HiRise 3 Deluxe. Cet accessoire certifié MagSafe a été conçu par Twelve South et peut recharger votre iPhone jusqu’à 15W. Il est doté d’un support MagSafe réglable, qui offre un angle de 35 degrés pour une visualisation optimale. Il favorise une disposition avant-arrière de votre smartphone et de votre smartwatch, contrairement à la disposition habituelle côte à côte.

7. Bracelets pour Apple Watch sur le thème de la NASA

Par la suite, les bracelets Apple Watch de MobyFox se déclinent en sept modèles différents. Et ils sont plutôt ludiques, car ils arborent le logo de la NASA. Et plus de 20 cadrans de montre assortis sont disponibles en les mettant. Les bracelets sont fabriqués en silicone résistant à la transpiration et aux UV. Et ils présentent un large éventail d’éléments graphiques qui entourent le changement de marque de la NASA au fil du temps.

8. Bracelet sport Nomad

Pour finir, Nomad a lancé son dernier bracelet Apple Watch Sport en édition limitée. Il présente une phosphorescence verte rafraîchissante dans l’obscurité. Et cette touche d’originalité le rend spécial, car que vous vous entraînez de jour, comme de nuit, il sera visible.