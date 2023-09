Leader sur les TV, Sharp dévoile un premier vélo électrique très élégant

Sharp Consumer Electronics, l’une des plus grandes entreprises technologiques au monde, se lance dans le secteur des vélos électriques. Dévoilé à l’IFA 2023, le Sharp Milano a été conçu pour une utilisation urbaine et a un look vintage.

Pour marquer ses « 111 ans d’innovation », Sharp a exposé un grand nombre de nouveaux produits passionnants à Berlin. Ces derniers allaient de l’audio à la mobilité électrique en passant par le nettoyage de la maison. Outre les scooters électriques, la gamme de produits de mobilité de Sharp inclura un modèle de vélo électrique à monter soi-même, le Sharp Milano (BK-RS08E).

Sharp présente son vélo électrique hybride Milano

Plus connu pour les appareils électroménagers, Sharp tient visiblement à s’imposer dans le secteur de la mobilité en milieu urbain. Lors de l’IFA 2023, la marque a présenté plusieurs prototypes de vélos électriques. L’un d’entre eux sera bientôt commercialisé : le Sharp Milano (BK-RS08E).

Sa géométrie favorise une conduite plutôt sportive, impliquant une posture agréable. L’agilité et le dynamisme font également partie de cette expérience

Un écran LCD couleur a également été intégré au guidon pour signaler sa vitesse et son niveau d’assistance. Bien que Sharp ne fournisse pas beaucoup de détails, ce vélo devrait être compatible avec l’application Sharp Life. Cette dernière permet de consulter le niveau de charge de la batterie, de suivre le trajet du vélo et de commander le système d’antivol digital

Le Sharp Milano sera disponible au printemps 2023. Le modèle en noir mat coûte 2,499€ contre 2,599€ pour le modèle argenté.

Des caractéristiques haut gamme

Côté technique, le vélo électrique Sharp Milano intègre un moteur électrique puissant de 250 W. Celui-ci est combiné à un système de mesure de la cadence de pédalage, également appelé capteur de rotation. Il fournit une accélération fluide pour atteindre une vitesse maximale assistée de 25 km/h. Grâce à ses 5 niveaux d’assistance, chaque cycliste peut adapter son expérience en fonction de ses besoins.

La batterie à la pointe de la technologie couvre une autonomie maximale de 80 kilomètres. De quoi aborder sans souci les longs trajets. Par ailleurs, il faut 2 à 3 heures pour recharger complètement le vélo, ce qui constitue un excellent point, tout comme le système de freinage à disque hydraulique. Parmi les autres atouts, citons les pneus Kenda de 28 pouces et la Selle Royale.

Le Milano bénéficie d’une courroie de transmission légère et robuste en carbone de la marque Gates Belt Drive CDN. Cette transmission arrière assure une traction optimale en pente et facilite le passage aux trottoirs.