Le grand problème des fonctionnalités santé sur les montres connectées !

Les montres connectées peuvent être de précieux outils pour surveiller votre santé si vous craignez d’avoir des problèmes. Elles peuvent suivre votre activité physique et vous rappeler de vous hydrater si vous oubliez de le faire. Mais sont-elles toujours fiables ?

La Pixel Watch et la Galaxy Watch sont par exemple des smartwatch présentant deux fonctionnalités très importantes pour vous aider à garder un œil sur votre santé. La surveillance de l’AFib (rythme cardiaque irrégulier) et la détection de la SpO2 (saturation en oxygène du sang). Ces applications sont très utiles. Or, leur précision peut varier. Et c’est un sujet qui fait débat.

Des données approximatives dont l’impact est acceptable

Il est important de savoir prendre soin de vous-même, même si votre corps semble en bonne santé. Et le fait de porter une montre connectée à votre poignet peut vous y aider. Les modèles actuels permettent de recueillir vos constantes en l’espace de quelques minutes. Mais la précision des données fournies par ces dispositifs non médicaux peut être approximative.

Si vous avez fait 9 272 pas, il peut arriver que votre smartwatch indique que vous en avez fait 9 304. De même, si votre rythme cardiaque est normalement de 88 pendant l’exercice et que votre montre connectée affiche qu’il était de 93. Ces écarts sont notables. Mais ce n’est pas grave. Tant que les données sont cohérentes, tout va bien, car l’utilisateur de ce dispositif peut s’apercevoir de tout changement. Toutefois les gros problèmes de santé peuvent surgir à tout moment et les montres connectées n’y sont pas réellement parées.

Montres connectées vs appareils médicaux

Lorsqu’une personne est sous traitement et qu’elle doit prendre des médicaments, la plupart des smartwatch ne peuvent pas prévoir ses réactions. Seuls les modèles pourvus d’une technologie réellement adaptée à ce genre de cas peuvent les aider à gérer l’évolution de leur état de santé. Et il existe vraiment des montres connectées capables de relever si une personne a des problèmes de santé à un moment donné. C’est le principe des cardiofréquencemètres dont les Apple Watch sont dotées.

Mais malgré cela, aucune montre connectée ne peut actuellement surpasser la précision des appareils médicaux. Et de nombreux fabricants mentionnent cela sur leurs produits. De plus, seuls de vrais spécialistes appartenant à un corps médical sont à même d’interpréter les résultats fournis par des graphiques.

Les précautions à prendre

Il est vrai que de nombreux médias ont déjà publié que les smartwatch sauvent des vies. Tout comme il est vrai que les marques plébiscitent grandement le port de ces accessoires tendances pour le bien-être et une meilleure surveillance de la santé en générale. Mais des précautions sont à prendre.

Une montre connectée reste un article conçu pour un usage purement tendanciel. Elle est très pratique lorsque vous faites du sport. Cependant, si vous êtes en bonne santé et que les informations que vous donne votre montre connectée sont tantôt justes ou tantôt erronées, inquiétez-vous et consultez un médecin.

L’aspect positif que procure le fait de porter des montres connectées est qu’elles incitent les gens à surveiller leurs problèmes de santé et à faire plus d’exercice. Seulement, l’aspect négatif de cette action pousse de nombreuses personnes à croire que les relevés obtenus remplacent une consultation auprès d’un vrai médecin.