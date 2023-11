Sur le marché des montres connectées, Apple et Garmin sont deux titans du secteur. Sauf que chacune de ces marques a sa propre vision de ce qu’une smartwatch devrait offrir. Et les récentes sorties de l’Apple Watch Series 9 vs la Garmin Venu 3 mettent ces deux modèles en compétition.

Cela a alors lancé le débat sur l’appareil à choisir. Voici donc plus en détails comment départager ces deux modèles, si vous hésitez à prendre une décision éclairée concernant la première ou la seconde smartwatch.

Cela a alors lancé le débat sur l’appareil à choisir. Voici donc plus en détails comment départager ces deux modèles, si vous hésitez à prendre une décision éclairée concernant la première ou la seconde smartwatch.

Design, des montres complètement distincts

Apple et Garmin sont toutes deux des marques américaines de smartwatch. Mais leurs modèles ont des designs bien différents.

L’allure de la Garmin Venu 3

La Garmin Venu 3 est une montre connectée de forme ronde dotée d’un écran AMOLED de 1,4 pouce, logé dans un boîtier en acier inoxydable. La finition de cet appareil est mate. Ce qui n’est pas du tout similaire à l’éclat des modèles de l’Apple Watch. Le design discret de cette smartwatch est assez traditionnaliste. Mais cela n’enlève rien à son charme. Disponible en deux tailles, vous pouvez choisir entre le fait de prendre une Venu 3 de 45 mm ou une Venu 3S de 41 mm.

Par contre en termes de personnalisation, la Venu 3 est très pratique car elle accepte les bracelets d’autres marques utilisant le même mécanisme de fermeture, ce qui permet de changer de look facilement et à peu de frais.

L’aspect de l’Apple Watch Series 9

De son côté, l’Apple Watch Series 9 est un peu plus guindée en termes d’apparence et de prix. Son boîtier de forme rectangulaire est reconnaissable de loin. Tandis que ce modèle est disponible en version acier inoxydable ou aluminium. Et en matière de tailles, vous avez le choix entre une montre de 41mm ou 45 mm de diamètre.

Par contre, chez Apple, les bracelets sont propriétaires. La marque propose des bracelets officiels qui sont certes très beaux. Mais ils peuvent aussi revenir très chers en fonction du type de matériaux et de la qualité de leur finition.

Par conséquent, si vous devez choisir entre une Garmin Venu 3 vs une Apple Watch Series 9, tout dépend de vos critères personnels en matière de design. Les goûts et les couleurs se discutent.

Garmin Venu 3 vs Apple Watch Series 9 : Options pour le sport

Dans le domaine du sport, il serait plus approprié de dire directement que la marque Garmin surpasse Apple dans bien des domaines. C’est pourquoi, il s’avère que la Garmin Venu 3 prend le pas sur l’Apple Watch Series 9 en la matière.

Garmin, la marque des sportifs

La Venu 3 propose plus de 30 modes sportifs, dont les principaux sont la course à pied, le cyclisme et la natation. C’est un appareil polyvalent. Aucun profil sportif particulier n’est particulièrement riche. Mais son grand atout est de prendre en charge les données des porteurs en fauteuil roulant.

Les coureurs débutants peuvent obtenir un aperçu des bases de leur course. Mais si vous êtes un athlète professionnel, une Forerunner 265 ou une Fenix 7 serait plus adaptée pour saisir vos performances.

La Venu 3 est une montre connectée qui est faite pour tous les sportifs. Mais vous n’avez pas accès à des données telles que la VO2 Max, la charge d’entraînement ou l’effet d’entraînement. Ces fonctionnalités sont sur les appareils Garmin Forerunner.

Par contre, le suivi de la natation est fiable. Et il s’avère que la Venu 3 est parmi les meilleures smartwatch du marché. Ce modèle peut également s’appuyer sur la base de données de Garmin pour vous permettre de réussir votre parcours de golf. Ce qui n’est pas le cas de l’Apple Watch, qui doit s’appuyer sur des applications tierces.

Une forte concurrence de la part de l’Apple Watch Series 9

En parlant de la Watch Series 9 d’Apple, cette montre connectée est récemment devenue une référence en matière de suivi sportif. Mais cela n’est pas encore comparable au niveau de Garmin. Cette smartwatch dispose en effet d’une multitude de modes sportifs dans l’application Entraînement.

En revanche, elle n’est pas capable de donner une analyse post-course. Le suivi de la course à pied a certes été enrichi. Il permet désormais de suivre une pléthore de paramètres relatifs à la forme, à la technique et aux performances de course. Ce qui fait qu’une personne peut aisément connaître sa cadence, l’oscillation verticale de son rythme et même sa puissance de course.

L’application d’Apple dédiée au cyclisme a également fait l’objet d’une énorme révision dans Watch OS 9. Et il existe de très bonnes applications de natation. Mais ce n’est pas suffisant pour détrôner Garmin dans ce domaine.

Duel en termes d’appli de sommeil

Dans un autre registre, le match Garmin Venu 3 vs Apple Watch Series 9 se poursuit en matière d’analyse du sommeil. Les deux montres connectées sont pourvues d’appli avancées en la matière. Mais voyons laquelle de ces deux smartwatch rafle ce point par rapport à l’autre.

Garmin note les siestes et tous les temps de repos

La Garmin Venu 3 est dotée d’une application assez récente pouvant effectuer un suivi du sommeil. La montre connectée agit alors comme un coach qui vous dit à quel moment vous reposer et à quel moment vous réveiller. C’est très pratique pour les personnes devant suivre une routine stricte ou pour les personnes ayant vraiment du mal à encadrer leurs heures de sommeil.

De plus, cette application permet de suivre les siestes. Si vous avez la chance d’avoir du temps pour cela. C’est une donnée qu’Apple n’est pas encore en mesure de noter. De ce fait, Garmin a une petite longueur d’avance en la matière.

Apple note uniquement les heures de sommeil

L’Apple Watch Series 9 possède néanmoins une appli de suivi du sommeil très poussée. Ayant été mise à jour depuis la sortie de la Series 6 et des précédentes versions d’Apple Watch, elle analyse désormais plusieurs données. Les différents stades du sommeil (profond, léger et paradoxal) sont pris en compte. Mais pour ceux qui souhaitent avoir des détails sur leur repos, c’est plus compliqué. La montre connectée ne peut que mentionner l’heure du coucher et la durée du sommeil.

Le principal défaut d’Apple demeure toujours le même. Il s’agit de sa batterie. Même si la Series 9 possède une meilleure autonomie que la Series 8, vos données de sommeil seront erronées si elle n’a pas assez de puissance.

Apple bat Garmin en termes d’applications et d’écosystème

Ensuite, malgré le fait que le géant américain Apple perd plusieurs points depuis le début de ce comparatif, la marque est actuellement imbattable en matière d’applications. Et son écosystème est l’un des plus apprécié comparé à celui de Garmin.

Les atouts internes de l’Apple Watch Series 9

L’Apple Watch Series offre en effet une tonne de fonctionnalités intelligentes. Les notifications et les appels sont bien sûr gérés avec brio. Mais ce qui est formidable c’est le fameux Double Tap qu’Apple a récent fait découvrir au monde entier par l’intermédiaire de cette smartwatch.

Les applis comme Apple Pay et Siri sont toujours des ajouts majeurs. En notant le fait que l’assistant vocal a été spécialement amélioré sur la Series 9. Puis, Watch OS 10 dispose d’un large magasin d’applications à part entière. Il est rempli de nouveautés que vous pouvez intégrer à la montre connectée.

Si vous souhaitez suivre directement vos séances d’entraînement avec Strava ou Nike+ Running, la navigation sera très fluide. Il est même possible de recevoir vos courriels via Outlook ou consulter vos médications via Headspace. L’Apple Watch Series 9 est ainsi incroyablement puissante, même si son prix est élevé.

Les fonctions de la Garmin Venu 3

La Venu 3 est riche en fonctionnalités et la plateforme de Garmin est excellente pour ceux qui suivent et se concentrent sur leur entraînement. Mais en tant que smartwatch, elle reste plus limitée que l’Apple Watch.

Vous pouvez passer et prendre des appels sur cette montre connectée. Et c’est la seule Garmin à offrir cette fonctionnalité. Mais bien qu’elle soit compatible avec iOS et Android, seuls les utilisateurs d’Android peuvent répondre aux messages texte depuis leur poignet.

Garmin Pay est également intégré. Mais la prise en charge des banques est loin d’être aussi bonne que celle d’Apple Pay. Sinon, vous pouvez écouter Spotify en mode hors ligne directement à partir du poignet. Mais la boutique d’applications Garmin Connect IQ n’est pas très pourvue. Elle propose des cadrans de montre supplémentaires, des champs de données et des widgets à utiliser sur le Venu 3. Mais ces applications sont simples.

Laquelle de ces deux montres connectées choisir ?

Au final, entre la Garmin Venu 3 vs Apple Watch Series 9 il est difficile de faire un choix. Ces deux smartwatch se valent, car les défauts de l’une sont comblés par l’autre. Si l’endurance de l’Apple Watch Series 9 lui fait défaut, l’écosystème de cette montre connectée surpasse de loin celui de Garmin. Ce qui en fait une excellente montre polyvalente dans tous les domaines du quotidien.

Et si l’écosystème de Garmin semble assez simple et pas très intéressant d’un point de vue ludique, les fonctions liées au sport sont incroyables. La prise de données lors de la pratique d’une activité physique est précise et complète. La montre vous montre en temps réel dans quel état est votre forme physique et comment remédier à vos entraînements. Ce qui en fait un appareil très pratique.