Test de la Garmin Venu 3 : une montre aux atouts boostés !

Après la Venu 2, la sortie de la gamme Venu 3 par Garmin présente un nouveau produit dont nous avons effectué le test. Cette nouvelle montre connectée présente les avantages de son prédécesseur couplée à des nouveautés étonnantes.

La série de fonctionnalités ajoutées permet à présent aux utilisateurs de profiter de cette montre autrement. Ce qui fait que les amateurs de montres connectées de marque Garmin n’ont alors qu’à bien se tenir, car cette tocante digitale envoie du lourd.

Présentation de la Garmin Venu 3

Caractéristiques techniques Dimensions : (45 x 45 x 12 mm) Venus 3 et (41 x 41 x 12 mm) Venu 3S

Ecran : AMOLED 1,4 pouce 454 x 454 pixels Venu 3 et 1,2 pouce 390 x 390-pixels Venu 3S

Poids : 46 g Venu 3 et 40 g Venu 3S

Etanchéité : 5 ATM

Autonomie : jusqu’à 14 jours en mode normal et 26 jours en mode économie d’énergie

Garmin vient de lancer la nouvelle série de montres connectées Venu 3 il y a peu de temps. Il s’agit de la version améliorée de la Venu 2. Et la marque l’a produite en 2 versions. Ces nouveaux appareils semblent légèrement différents de leurs prédécesseurs. Mais afin de s’en assurer, nous avons effectué un test complet de la Garmin Venu 3.

Elle est bardée de nouvelles options. Certaines d’entre elles sont même inédites sur un appareil Garmin. Elle reprend en effet un certain nombre de fonctions qui étaient déjà populaires sur la plupart des montres produites par la marque. Mais, cette montre connectée permet désormais à ses utilisateurs de disposer d’encore plus d’outils pour le sport et le quotidien.

Design en deux versions

La Garmin Venu 3 est disponible en 2 tailles. La Venu 3g grand modèle fait 45 mm et la Venu 3S petit modèle fait 41 mm. Ces différences de dimensions donnent donc droit à un plus grand écran de 1,4 pouce sur la Venu 3. Et la Venu 3S est un peu plus grande de 1,2 pouce. Sinon, ces deux modèles sont identiques en termes de performances.

Dotée de 3 boutons, ce dispositif est assez facile à manier. Le premier sert à allumer la smartwatch et à naviguer dans le menu. Celui du milieu vous permet de revenir sur les onglets que vous avez précédemment consulter ou vous donner accès à l’assistant vocal en mode connecté. Et le troisième bouton permet d’accéder facilement aux options sport. Si vous avez manqué une donnée, il permet de la revoir.

Par conséquent, nous pouvons déjà affirmer que les Garmin Venu 3 et 3S ont un point positif en commun. Ce sont des montres connectées adaptées aux personnes ayant des poignets fins ou plutôt épais. À l’exception de la taille de la montre, de l’écran et de l’autonomie de la batterie, elles ne présentent pas de différences.

Un écran plus clair et fluide

L’écran tactile de ces nouvelles montres connectées présente un affichage AMOLED. Toutefois, la Venu 3 dispose d’une résolution supérieure de 454 x 454 pixels. Et selon les descriptions données par Garmin, l’écran de la Venu 3S disposerait d’une résolution de 390 x 390-pixels.

En ayant porté la Venu 3 en plein soleil, nous avons été heureux de constater que son écran est bien visible. Nous n’avons pas eu à faire un grand effort visuel afin de distinguer ce qui est affiché. Alors que ce n’était pas vraiment le cas sur la Venu 2.

Une autonomie différente entre la Garmin Venu 3 et la 3S

En termes d’endurance, la Garmin Venu 3 peut tenir environ 14 jours sur une seule charge tandis que sa consœur (la 3S) ne tient que 10 jours en usage normal. Mais en ayant porté la Garmin Venu 3 jusqu’à ce qu’elle se décharge, les résultats du test sont différents de ce qui est dit sur le papier.

En utilisant plusieurs options de la montre sans activer le GPS en permanence, la charge de notre montre a tenu 5 jours. Puis, il faut environ une heure pour que la smartwatch soit chargée à 90% et soit de nouveau opérationnelle. L’autonomie de votre montre connectée dépend bien évidemment des activités que vous entreprenez avec. La Garmin Venu 3 est aussi dotée d’un mode « Battery Saver » si vous avez besoin d’économiser sa batterie à tout prix.

Les nouvelles options ajoutées à la Garmin Venu 3

Lors de notre test de la Garmin Venu 3, il a été assez facile de faire fonctionner la montre en utilisant les boutons lors de nos séances de sport. En revanche, pour une utilisation non sportive, il est préférable d’utiliser vos doigts pour glisser et sélectionner des éléments tels que des widgets ou certains menus.

Un tas d’applications pour le sport

La Garmin Venu 3 comporte un certain nombre de nouveaux profils sportifs. Il s’agit par exemple de la nage en eau libre, du vélo à main et bien d’autres. De ce fait, si vous aimez faire des activités sportives en pleine nature, votre smartwatch vous aidera à mieux analyser vos performances. Elle comporte désormais la fonction « Bénéfice de l’entraînement ». Cela indique quel a été le bénéfice d’un entraînement donné. Puis, elle est également capable d’évaluer et de suivre l’effort perçu après l’entraînement.

En plus du compteur de pas, l’une des grandes nouveautés intégrées à cette smartwatch c’est la prise en compte des mouvements du poignet. Les personnes en fauteuil roulant peuvent désormais savoir quelle distance ou quel niveau d’effort ils ont effectué grâce à cela. C’est très pratique pour les athlètes paralympiques. Ils peuvent ainsi effectuer des séances d’entraînement spécifiques aux fauteuils roulants.

Des données de santé de base

Puis, cela peut paraître étonnant, mais il n’y a pas de fonction ECG sur la Garmin Venu 3. Vous pouvez néanmoins vérifier votre fréquence cardiaque grâce au nouveau capteur optique de Garmin Elevate V5.

Une meilleure analyse de votre sommeil

Ensuite, les personnes suivant des traitements peuvent garder un œil vigilant sur leur santé et leurs habitudes journalières. La Garmin Venu 3 peut, par exemple, détecter vos siestes. Elle est également pourvue d’un nouveau Coach sommeil (Sleep Coach) si vous avez du mal à vous endormir. Et l’ajout d’une nouvelle activité de méditation guidée est un petit bonus qui est très utile pour se relaxer.

Une interface plus ludique

L’interface utilisateur a également été remaniée de différentes manières. De nouveaux cadrans de montre sont disponibles. La fonction « raccourcis » bénéficie d’une extension. Il est maintenant possible de basculer entre les petites polices et les grandes polices lorsque l’utilisateur envoie des textos.

Et lors de notre test de la Garmin Venu 3 nous avons aussi pu ajouter des photos à nos messages textes. Pour suivre, cette montre connectée est également dotée d’une fonction de lampe de poche en utilisant l’écran de la smartwatch.

Possibilité de passer des appels

Pour tout ce qui concerne les appels, la Venu 3 reprend en grande partie les caractéristiques de la Venu 2. Par conséquent, si vous êtes déjà familier avec ce modèle, le maniement de celui-ci ne vous posera pas de souci.

Mais si ce n’est pas le cas, une autre nouveauté vous surprendra. En effet, la Venu 3 est jusqu’à présent la seule série de montres connectées Garmin dotée d’un microphone et d’un haut-parleur. Il est donc possible d’appeler et de recevoir des communications directement via la smartwatch. Les autres montres connectées de la marque envoient simplement un signal sonore mentionnant que vous avez reçu un appel.

Comme lors de notre test, il faut tout de même que votre Garmin Venu 3 soit couplée à votre smartphone en mode Bluetooth afin que la fonction cellulaire fonctionne. Cela facilite également le fait de passer des appels d’urgence si votre smartphone est loin dans votre sac.

Un bon son pour écouter de la musique

Si vous aimez écouter de la musique, ce modèle est pourvu de 8 Go de stockage et le haut-parleur de la Garmin Venu 3 est assez puissant afin de vous laisser entendre vos morceaux préférés. Mais il faut être chez soi ou dans un environnement calme. Sinon, la solution la plus souvent adoptée est d’associer des écouteurs sans fil à la montre afin de profiter d’une meilleure qualité du son.

La Venu 3 peut prendre en charge les fichiers MP3. Mais il est également possible de recourir aux services de streaming tels que Spotify, Amazon Music et Deezer via cet appareil. Cela signifie que vous pouvez charger votre musique sur la montre pour une lecture hors ligne sans téléphone.

Paiement sans contact

Les personnes oubliant souvent leur portefeuille pourront également apprécier la Garmin Venu 3. Cette montre connectée est pourvue de Garmin Pay, l’une des applications phare de la marque. Grâce à cela, vous pourrez payer votre café ou votre trajet en bus sans avoir à sortir de l’argent de votre poche. C’est une manière plutôt pratique de vous acquitter de la plupart de vos achats.

Verdict concernant la Garmin Venu 3

Au final, après notre test de la Garmin Venu 3, les nouvelles fonctionnalités qu’elle présente la rendent plutôt intéressante. Elle prend en charge un plus grand nombre de données lors de la pratique d’une activité sportive et de remise en forme. Et, ce qui est véritablement innovant, ce sont ses capteurs. Ils sont capables de suivre les poussées en fauteuil roulant. De nombreux petits détails tels que le rapport matinal, le menu « Récents » ou la lampe de poche écran sont des ajouts utiles au quotidien. C’est une montre connectée très polyvalente.

Elle n’est presque pas pourvue de défauts, hormis le fait qu’elle n’est pas capable d’effectuer un ECG. Pour un premier achat de smartwatch, c’est donc un modèle à prendre en considération.

Meilleures analyse des données de sommeil

Prise en charge des mouvements même en fauteuil roulant

Légère perte d’autonomie de la batterie par rapport à la Venu 2

Pas de différences majeures hormis la taille des montres et leur niveau de batterie

