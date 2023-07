Fossil ajoute Google Assistant sur la Gen 6 sous Wear OS 3 !

Lors de la sortie de la mise à jour Wear OS 3, Google Assistant a mystérieusement disparu de nombreuses montres connectées excepté sur la Pixel Watch et les nouvelles Galaxy Watch de Samsung. Cependant, la marque Fossil entre aussi dans le lot. Et la Fossil Gen 6 fonctionne aussi grâce à Wear OS 3.

Fossil n’est pas un nouveau venu dans le domaine des montres connectées. L’entreprise fabrique des depuis le début des années 2000 qui fonctionnent grâce à l’écosystème de Google. Mais voici la nouveauté qui se profile à l’horizon de 2023.

Une mise à jour de Wear OS 3, bienvenue sur la Gen 6 de Fossil

Ce mois de juin 2023, la marque américaine autrefois dénommée « Overseas Products International » déploie une mise à jour qui ajoute Google Assistant à ses smartwatch. Ce changement s’applique aussi à tous les modèles de la marque. Bien que le modèle Gen 6 de Fossil est particulièrement concerné, car c’est le plus remarquable sous Wear OS 3.

Si vous avez déjà l’habitude d’utiliser les montres connectées de Google ou de Samsung, cette fonctionnalité vous semblera assez similaire. Il est facile d’activer l’assistant AI en disant « hey Google ». En maintenant un bouton enfoncé ou en touchant le cadran de la montre, il se met en marche. Et cette fonction vous permet de répondre à des textos, de contrôler la playlist musicale de votre smartwatch plus aisément. Et elle permet d’effectuer diverses tâches qui nécessitent généralement l’utilisation de votre smartphone.

Prise en charge d’Amazon Alexa

Toute montre connectée achetée auprès de cette enseigne doit être couplée à un smartphone sous Android pour pouvoir fonctionner. Ainsi, l’utilisateur aura facilement accès à toutes les applications Google. La mise à jour de Fossil comprend également la prise en charge d’Alexa d’Amazon. Cela offre une certaine flexibilité aux utilisateurs dans le choix de leur écosystème préféré, notamment pour contrôler les commandes vocales. C’est très pratique.

D’autant plus que cette mise à jour est sans aucun doute une bonne nouvelle pour les propriétaires de smartwatch d’autres marques. En effet, elle a aussi été appliquée sur les montres Diesel, Michael Kors et Skagen. Toutefois, elle ne sera peut-être pas aussi utile pour ceux qui utilisent Wear OS 3 sur des modèles tels que Mobvoi ou Montblanc qui sont différents de la Fossil Gen 6.

Un avantage pour profiter des avantages de Google

Cette prise en charge via Wear OS 3 élargit considérablement le nombre de propriétaires de montres connectées possédant une Fossil Gen 6. Ils peuvent désormais profiter des avantages de Google Assistant sans avoir besoin d’un écran de smartphone.

Et en termes de nouveauté, bien que les détails concernant la date de sortie et les caractéristiques de la Fossil Gen 7 restent inconnus. On s’attend à ce qu’il s’agisse d’une mise à jour substantielle lorsqu’elle arrivera. Par conséquent, il est conseillé de ne pas se précipiter pour acheter la Gen 6 uniquement en raison de la mise à jour de l’Assistant Google. En effet, ce produit est principalement intéressant pour les propriétaires de la génération 6 qui ont perdu des fonctionnalités l’année dernière.