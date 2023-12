En 2023, cette fonctionnalité des trackers de fitness de luxe nous énerve encore !

Les montres connectées sont de merveilleuses inventions humaines. Toutefois, à mesure que les marques du secteur de la santé et de la remise en forme produisent des modèles de plus en plus perfectionnés, un bug est survenu. Une fonctionnalité a disparu de ces trackers fitness et cela énerve.

Comme ces appareils intègrent de nombreuses technologies de suivi de la santé et de l’activité dans des boîtiers minuscules, les choses deviennent inutilement trop compliquées. Voici de quoi il retourne.

Un démarrage plutôt lent

Si vous êtes novice en termes de smartwatch mais que vous prévoyez d’acheter votre première montre connectée sous peu, il y a toujours un petit souci auquel les porteurs sont confrontés. Il s’agit du temps d’attente entre le processus d’installation initial, c’est-à-dire le couplage du tracker avec votre smartphone.

Ce qui énerve sur certains trackers de fitness, c’est le fait de saisir vos données de santé et vos objectifs. Puis, il faut attendre entre 15 minutes et une heure, voire plus, pour que votre tout nouveau wearable soit mis à jour.

Disparition d’une fonctionnalité de base sur les trackers de fitness modernes

Mais ce n’est pas le processus d’installation qui agace le plus. Certaines marques de smartwatch rendent leurs données difficiles à analyser pour les utilisateurs. Cela peut prendre la forme d’une mauvaise expérience utilisateur de l’application. Tout comme cela peut être un simple obscurcissement de l’analyse de base du suivi de l’activité.

Mais c’est surtout la disparition d’une fonctionnalité utile sur les trackers de fitness haut de gamme d’aujourd’hui qui énerve. Le nombre de pas qu’un individu effectue, comme les promenades ou les randonnées, n’est plus fourni.

Les marques qui compliquent leurs démarches

Les modèles phares comme la Polar Vantage V3 et la Casio G-Shock DWH5600, n’indiquent par exemple que le nombre total de pas à la fin de la journée. Mais si vous partez pour une randonnée épique en pleine nature, il n’y a aucun moyen de savoir combien de pas vous faites au cours de cette aventure.

À première vue, cela peut sembler anodin. Après tout, la santé et le bien-être sont une affaire de tous les instants. Ce n’est pas seulement quelque chose que l’on suit pendant 40 minutes et que l’on oublie ensuite. Cependant, il n’y a aucune raison de ne pas fournir aux utilisateurs ces données, qui sont facilement disponibles.

Une fonctionnalité qui a son importance

Pour les personnes qui débutent leur parcours de remise en forme, le nombre de pas est l’une des mesures les plus faciles à quantifier. De plus, cela permet d’encourager les personnes dans l’atteinte de leurs objectifs fixés et en assurer le suivi. Alors, pourquoi compliquer la tâche de ces utilisateurs en ayant supprimé ces données de base ?

Les trackers de fitness devraient faire marcher cette fonctionnalité, car cela énerve. Après tout, le simple fait de marcher un peu plus chaque jour peut favoriser la perte de poids. Sans compter le fait que cela contribue à l’amélioration de l’humeur et de la circulation sanguine.

Votre bien-être en général est ainsi boosté. Une étude récente publiée dans le British Journal of Sports Medicine affirme que marcher seulement 11 minutes par jour peut réduire le risque de décès prématuré de près de 25 %. Cela semble être un bon compromis.