Découvrez Cygo, le vélo électrique made in France

L’alliance Cygo (Cycles Grand Ouest) a réuni les compétences de plusieurs sociétés locales pour concevoir un vélo électrique Made in France. C’est la preuve qu’il est possible de faire un VAE 100% made in France.

Un vélo électrique made in France de Grand Ouest

Parmi les moteurs de l’économie française, la reconversion et le « Made in France » occupent une place de choix. Et à ce sujet, si les voitures électriques notamment Stellantis, Renault et Toyota font souvent parler d’elles, le vélo prend une place plus importante. Voilà la raison pour laquelle de nombreuses marques en fabriquent en France, à l’instar de l’alliance Cygo. Celle-ci a construit un vélo made in France, 100% électrique.

Un moteur Valeo Cyclee propulse ce vélo électrique, assemblé en Isère. Son cadre a été conçu par Cyfac. En outre, l’ebike est également équipé d’un système de connectivité Velco, de pneus de marque Hutchinson, de moyeux Aivee, d’une batterie signée Vlad, d’un antivol du fabricant Ticatag et d’un panier Arcade Cycle. Avec sa cargaison, le ByCYGO VAE ressemble à un vélo cargo.

Le vélo électrique Cygo a été monté dans les locaux de la Manufacture du Cycle basée à Machecoul. Cette dernière a fourni sa fourche.

Velo electrique byCygo : le fruit d’un travail acharné

Cette initiative a vu le jour lors de la journée des États Généraux du Vélo organisée en novembre 2022 par Roland Lescure, ministre de l’Industrie. Ce dernier a incité les constructeurs à privilégier le Local. Dans ce cadre, les membres du groupe Cygo ont décidé de prendre l’initiative de créer un vélo d’exposition. Ce dernier a été dévoilé début juillet 2023 à l’occasion des Pro Days, à Paris. Made in France, ce vélo électrique résulte de 7 mois de travail. Or, une telle réalisation nécessite habituellement 18 mois de tests et d’homologation.

Il faut noter que le vélo électrique de Cygo n’est pas encore disponible dans le commerce. Il s’agit plutôt d’un prototype qui illustre le potentiel de la filière du vélo électrique made in France. Selon le chef de projet de Cygo, Didier Lecureur, « ce prototype a permis de franchir de nouvelles étapes et d’aller toujours plus loin ».