Comment l’Apple Watch a transformé un festival de musique en un casse-tête pour les secours !

En théorie, la fonction de détection des collisions d’Apple est une technologie qui permet de sauver des vies. Mais, cela peut devenir une arme à double tranchant. Et c’est justement à cause de cette fonction de secours de l’Apple Watch que le festival de musique Bonnaroo à Manchester s’est retrouvé quelque peu secoué.

En raison du mode de fonctionnement automatique des montres connectées produites par Apple, les services de secours d’une petite partie du Tennessee ont été sollicités. Voici de quoi il retourne.

Un sauvetage qui n’en est pas un

Alors que le festival de musique dénommé Bonnaroo ayant eu lieu à Manchester, dans le Tennessee battait son plein. Les secours de la ville ont été contactés par de nombreux utilisateurs d’Apple Watch ayant participé à cet événement live. Et les autorités locales se sont mobilisés car le 911 a été composé à maintes reprises.

Mais à leur arrivée, la surprise a été totale, car il s’avère que cela était dû à la façon dont les gens dansaient et bougeaient leurs mains que les smartwatch ont réagi d’elles-mêmes. Or, en raison de la forte musique, les propriétaires d’Apple Watch n’ont pas entendu leur montre connectée les alerter ou sentir leurs vibrations. Ce qui a conduit à de nombreux appareils dont les standards hospitaliers se rappelleront.

Un bug qui crée qui met la fonction secours des Apple Watch au centre de l’attention

La grande mobilisation de grande ampleur que ce bug a entraînée a fait bouger la société Apple elle-même. Contactée par Scott LeDuc, directeur du centre de communication 911 du comté de Coffee, il a fallu qu’elle intervienne afin de discuter de leurs options.

Ayant fait venir des ingénieurs sur place, afin de résoudre le problème des faux appels, une décision radicale a été prise. Etant donné le fait que le festival dure plus de 24h, la police de Manchester a envoyé un message officiel sur Twitter. Il mentionnait qu’il fallait désactiver le système Crash Detect jusqu’à la fin de l’événement. Il était adressé aux propriétaires d’Apple Watch dont la fonction de secours se met en marche automatiquement et qui se rendent au festival. Et cela a produit une diminution substantielle du nombre de faux appels.

Fonctionnement du système Crash Detection

Le système Crash Detection des Apple Watch est normalement une fonction de secours. Elle analyse les données fournies par les capteurs de la smartwatch. Cela sollicite l’accéléromètre et le gyroscope, afin de déterminer s’il y a un risque d’accident.

L’appareil demande alors au propriétaire s’il doit contacter des services d’urgence situés à proximité du porteur. Cela permet généralement de réduire la probabilité d’un appel accidentel à ces services. Sauf que cela n’a pas été le cas lors du Bonnaroo.

En l’absence de réponse, la montre connectée compose automatiquement le numéro des centres d’urgences locales. Et elle fournit des informations de localisation aux premiers intervenants.

Aux États-Unis, les autorités policières de plusieurs régions ont donné des recommandations. Les propriétaires d’Apple Watch ne doivent pas raccrocher lors d’un appel accidentel aux services d’urgence. Même s’il est lancé par la smartwatch, la meilleure chose à faire est de rester en ligne. Puis, il faut dire à l’opérateur que c’est votre montre connectée qui a déclenché l’appel.