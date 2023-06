Bosch allie légèreté et performance sur son moteur de vélo électrique Performance SX 

Bosch a annoncé la sortie d’un nouveau moteur de vélo électrique baptisé : Performance Line SX léger. Pesant seulement 2 kg, il est destiné aux cyclistes performants à la recherche d’un rapport puissance / poids élevé.

Comparé aux moteurs Bosch Performance Line CX et CX Race délivrant un couple maximum de 85 Nm, le moteur Bosch SX offre un couple moins agressif de 55 Nm. Combiné à la nouvelle batterie CompactTube 400, la marque allemande affirme que ce système de transmission établit une nouvelle norme pour les VTT électriques et e-gravel. Voici tous les détails.

Moteur vélo électrique Bosch Performance Line SX

Avec la Performance Line SX, Bosch eBike Systems affirme qu’il «établit de nouvelles normes» pour la conduite sportive. Comme son nom l’indique, ce moteur de vélo électrique est concentré sur les gains de performance avec la nouvelle Performance Line SX. Il s’agit de l’offre la plus légère de la gamme de moteurs pour vélos électriques de la marque allemande. En effet, il ne pèse que 2 kg. D’ailleurs, pour obtenir ce poids allégé, Bosch a construit le carter du moteur en magnésium et l’a équipé de composants internes plus légers.

Selon Bosch, le Performance Line SX offre une sensation de conduite très naturelle. Son assistance réagit efficacement à une puissance et à une cadence élevées, en ajoutant de la puissance lorsque c’est nécessaire. Le nouveau moteur offre un couple maximal de 55 Nm et une puissance de pointe de 600 W.

La Performance Line SX propose des modes de conduite similaires à ceux du moteur Performance Line CX à pleine puissance. Notamment le mode « Tour+ » et « EMTB » personnalisables qui vous permettent de régler votre moteur via l’application eBike Flow de Bosch.

Un mode de conduite Sprint a été développé avec le nouveau moteur. Cela devrait permettre aux cyclistes d’accélérer rapidement et de maintenir des vitesses proches de la limite de coupure de puissance du moteur.

Bosch affirme que le nouveau moteur présente une résistance à la pédale inférieure de 50 % à celle des moteurs Bosch précédents. Les vélos gravels restent ainsi faciles à conduire au-delà de la limite de vitesse de 25 km/h.

Batterie et dispositif d’extension de l’autonomie

Outre le nouveau moteur, Bosch a également introduit la batterie CompactTube 400 d’une capacité de 400Wh. Avec le nouveau moteur et la nouvelle batterie, le poids total du nouveau système d’entraînement avoisine les quatre kilogrammes. La batterie peut être intégrée dans le tube diagonal du vélo et présente une densité énergétique élevée grâce à la technologie cellulaire utilisée, selon Bosch.

La marque propose également un dispositif d’extension d’autonomie. Cette dernière permet d’augmenter la charge de la batterie du CompactTube 400 de 250 Wh supplémentaires. Le prolongateur pèse 1,6 kg et a la taille d’une bouteille d’eau.

Parallèlement à la sortie du nouveau moteur et de la nouvelle batterie, Bosch a mis à jour son Smart System. La marque a ajouté les moteurs Active Line et Active Line Plus au système, l’étendant ainsi aux utilisations urbaines et de trekking.