BON PLAN : La Garmin Instinct Standard Edition avec une promo de moins 43 % qui défonce !

Construite pour durer, la Garmin Instinct Standard Edition est une belle montre connectée qui fait actuellement l’objet d’un bon plan d’enfer sur Amazon France.

Si vous êtes à la recherche d’une montre pour la pratique d’un sport extrême, ce modèle de smartwatch est idéal, car elle possède tous les atouts que les amateurs de randonnée veulent !

Une Garmin Instinct coûtant moins de 200 euros

Habituellement, les montres connectées de la gamme Instinct de chez Garmin coûtent chères. Mais la Garmin Instinct Standard Edition avec bracelet en silicone noir bénéficie d’un bon plan ! Son prix actuel est de 199,00€ au lieu de 349,99€ sur Amazon France !

C’est véritablement incroyable de trouver cet article à un tel tarif ! C’est une smartwatch dotée de nombreux attributs. Elle est faite pour les compétiteurs. Mais c’est surtout au niveau de son autonomie qu’elle surpasse de nombreux concurrents.

Elle dispose d’une batterie interne rechargeable au lithium. Et elle peut fonctionner jusqu’à 14 jours en mode montre connectée. Si vous activez l’option GPS, elle dure jusqu’à 16 heures et jusqu’à 40 heures en mode économie d’énergie UltraTrac.

La Garmin Instinct Standard Edition, une smartwatch pour tous les sports

En termes de solidité, la Garmin Instinct Standard Edition victime du bon plan actuel n’a rien à envier à ses consœurs. Elle a été conçue selon le respect de la norme militaire américaine 810. Par conséquent, elle ne s’abîme pas facilement. Vous pouvez l’emmener lorsque vous faites de la randonnée, de l’escalade, du trekking, de la course à pied ou même de la natation. Elle est étanche jusqu’à 100 mètres de profondeur.

Si vous pratiquez le snowboarding que vous aimez skier, elle peut même enregistrer vos données en hiver. Ce qui en fait un excellent compagnon lors de la pratique d’une activité physique.

Un bon appareil de suivi de la santé et du bien-être

Pour suivre, la Garmin Instinct Standard Edition faisant l’objet de ce bon plan peut parfaitement vous aider à gérer votre santé. Ce modèle est capable de mesurer votre fréquence cardiaque au repos quotidiennement et de détecter s’il est anormal ou non. Elle dispose d’un moniteur d’énergie body battery permettant de savoir à quel moment se reposer après un effort physique. Et cette smartwatch a une très bonne application de sommeil.

Si vous avez tendance à oublier de vous hydrater en journée, cette montre connectée peut vous rappeler de boire de l’eau. Et dans Garmin Connect, vous pouvez suivre tout ce qui concerne la santé féminine si vous en avez besoin.

Une montre connectée possédant quelques options ludiques

Enfin, la Garmin Instinct Standard Edition est une montre connectée pouvant parfaitement être couplée avec un smartphone Android ou iOS. Vous pourrez ainsi recevoir directement vos messages directement à votre poignet.

Puis, elle est dotée d’une fonction étonnante. Si vous possédez un animal de compagnie, il suffit de connecter votre montre à son collier Astro ou Alpha. De cette manière vous saurez où il se trouve. Et vous recevrez des mises à jour du statut de votre animal ainsi que des alertes pour connaître sa position précise.