L’autonomie de votre Apple Watch s’est détériorée ? Installez vite cette MAJ

Apple prépare un correctif pour un problème causant une décharge excessive de la batterie de certaines montres connectées Apple. Cette solution pourrait donc améliorer sensiblement l’autonomie de votre Apple Watch via une MAJ.

Après l’installation de cette mise à jour vers Watch OS 10.1, vous pourrez profiter de votre smartwatch à bon escient. Voici donc comment procéder pour ne plus avoir de souci de batterie.

Les smartwatch les plus touchées

Depuis la sortie de Watch OS 10.1 fin octobre, de nombreux clients se sont en effet plaints qu’il se produit un problème d’autonomie sur leur Apple Watch. Et ces discussions remplissent de nombreux forums comme MacRumors, la communauté d’assistance Apple, Reddit et X.

Mais jusqu’à présent, rien n’y fait. Les seules données sûres concernant le fait que cette contrariété arrive souvent aux utilisateurs de l’Apple Watch Series 5 à la toute dernière Apple Watch Ultra 2. Ce qui fait que cela englobe toutes les montres connectées récemment sorties.

Les anciens modèles de smartwatch comme l’Apple Watch Series 4 et moins ne sont évidemment pas touchés, car ils ne bénéficient plus des MAJ prodiguées par Apple. Cependant, cela rend ce problème encore plus grave.

Les conséquences de ce bug

Certains propriétaires d’Apple Watch disent par exemple que leur montre connectée passe de 100 % à 50 % en moins de 60 minutes. Il est difficile de savoir si les personnes faisant part de cette information utilisent des applications énergivores ou non pendant ce temps d’usage de la montre connectée. Mais cela ne change pas le fait qu’un grand nombre de personnes se plaignent de WatchOS 10.1 sur les forums.

Face à cela, les notes d’Apple pour iOS 17.1 indiquent qu’une mise à jour corrigera ce problème. L’autonomie sur l’Apple Watch peut toujours être touchée si « une consommation d’énergie accrue peut se produire« . Lorsqu’une Apple Watch fonctionnant sous watchOS 10.1 est couplée à un iPhone fonctionnant sous iOS 17, ce problème peut être récurrent. Mais il est évident que le problème de décharge de la batterie de l’Apple Watch n’a pas été pas insolvable. Ce qui fait qu’une mise à jour de watchOS sera nécessaire.

Une MAJ très attendue sur les Apple Watch

Au sein d’Apple, il est d’abord à noter que l’info selon laquelle l’autonomie de la plupart des Apple Watch se détériore provient d’un mémo. Il a été partagé en interne avec les fournisseurs de services agréés de la marque. Mais heureusement, Apple indique que le problème sera corrigé. Les Apple Watch dont l’autonomie est défectueuse bénéficieront d’une mise à jour (MAJ) WatchOS « à venir ».

Il est cependant difficile de savoir combien de clients sont réellement concernés par ce souci. Et il est encore impossible de véritablement affirmer si tous les modèles d’Apple Watch sont affectés. Il n’y a pas plus amples détails concernant la cause sous-jacente de ce problème ou ses solutions. Toutefois, l’entreprise tient à rassurer ses clients.

MacRumors a récemment rapporté qu’Apple se préparait à publier iOS 17.1.1 pour l’iPhone. Et il est probable que le problème d’autonomie de l’Apple Watch sera corrigé dans une mise à jour de Watch OS 10.1.1. Néanmoins, il est aussi envisageable que le correctif n’arrive pas avant WatchOS 10.2. Ce système est encore en phase de test bêta. Sa sortie est prévue pour le mois de décembre.