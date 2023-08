Apple Watch X : une réinvention complète pour la montre !

Selon un rapport, Apple est en train de développer une version entièrement repensée de sa célèbre montre connectée. L’Apple Watch X sera donc différente des autres.

Il y aura de quoi être étonne, car s’inspirant de son smartphone revisité (l’iPhone X, sorti à l’occasion de son 10ème anniversaire) Apple a pour objectif de dévoiler la nouvelle Apple Watch l’année prochaine.

Une nouvelle appellation pour une nouvelle montre connectée

Dans cette nouvelle itération, la nouvelle montre connectée que l’entreprise Apple devrait sortir ne s’appellerait plus l’Apple Watch 9. Mais ce serait bel et bien l’Apple Watch X ou 10 en chiffre romain. Et, cet accessoire serait vraisemblablement innovant par rapport aux versions antérieures de la smartwatch.

Elle devrait, selon les rumeurs, introduire un système d’attache magnétique pour remplacer le mécanisme de bracelet existant. Selon les informations recueillies par Mark Gurman de Bloomberg, dans sa lettre d’information Power On, le nom de cette nouvelle montre peut être étonnant. Sauf que cela rappelle celui de l’iPhone X. De ce fait, de nombreuses questions se posent à son sujet.

Apple Watch X, des améliorations en perspective

Les sources de Gurman indiquent que la smartwatch de nouvelle génération d’Apple sera dotée d’un châssis plus fin. Et la rumeur concernant son mécanisme magnétique de fixation des bracelets la rendrait encore plus facile à mettre au poignet.

Actuellement, pour porter une Apple Watch il faut employer un mécanisme de verrouillage à pression. C’est facile à attacher et ce procédé est facile à appréhender par toutes les générations. Toutefois, le passage à un système de fixation magnétique pourrait rendre les sangles existantes incompatibles avec les futurs modèles. C’est pourquoi, ce changement est nécessaire pour la marque.

Une refonte des éléments de l’Apple est-elle utile ?

Cette légère transformation apportée par Apple pourrait libérer de l’espace à l’intérieur de la montre. Voilà pourquoi elle est effectivement utile. Cela permettrait d’y intégrer des composants supplémentaires. L’introduction d’une plus grande batterie permettrait aussi d’améliorer l’autonomie de l’Apple Watch X. Mais le mystère reste entier.

De plus, Apple prévoit selon Gurman, d’utiliser la technologie Micro LED pour ses smartwatch. Cette nouvelle a alors donné lieu à des spéculations diverses. Si cela s’avère vrai, l’Apple Watch X pourrait être la première à être équipée de ces écrans avancés. Et, en outre, des rumeurs ont circulé sur le développement d’un système de surveillance de la tension artérielle serait également de la partie.

Une sortie prévue en 2024 ou 2025

Selon M. Gurman, l’Apple Watch X pourrait sortir l’année prochaine ou en 2025. Cela coïnciderait avec le 10e anniversaire du lancement initial de l’Apple Watch. C’est pourquoi ce nom prend tout son sens. Toutefois, comme l’entreprise n’a pas encore divulgué des détails précis sur ce produit, les amateurs devront faire preuve de patience.

Pour l’instant, il est certain que la sortie de l’iPhone 15 est proche. Les nouveaux smartphones d’Apple devraient offrir des mises à jour matérielles. Tandis qu’une nouvelle série de montres connectées pourrait présenter de nouvelles puces et options de couleur.