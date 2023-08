Des bactéries dangereuses sur votre Apple Watch ou votre Fitbit

De Fitbit à l’Apple Watch, certaines des meilleures montres connectées sont souvent utilisées pour nous aider à être en meilleure santé. Mais ironiquement, selon une nouvelle étude, leurs bracelets sont porteurs de bactéries qui pourraient nuire à notre santé.

Une étude publiée dans la revue scientifique Advances in Infectious Diseases a été repérée par le New York Post. Elle avertit que les sangles de ces smartwatch pourraient être couvertes de bactéries nocives. Voici ce qui est dit sur le sujet.

Une découverte faite sur les Apple Watch et les Fitbit

Des chercheurs de la Florida Atlantic University (FAU) ont testé des bracelets Apple Watch et Fitbit. Ils étaient soit en plastique, en caoutchouc, en tissu ou en cuir et en métal (or et argent). Et les résultats sont pour le moins choquants.

Les chercheurs ont constaté que 95 % des bracelets testés étaient contaminés par une forme ou une autre de bactéries dangereuses. Pas moins de 85 % des bracelets contenaient des Staphylococcus spp. C’est la bactérie responsable des infections à staphylocoques. 60% des bracelets contenaient des E. coli et 30 % des Pseudomonas spp, connus pour provoquer des pneumonies.

Les trois bactéries recherchées dans le cadre de l’étude sont toutes communément présentes sur la peau humaine et sont la plupart du temps inoffensives. Cependant, elles peuvent devenir dangereuses pour la santé si elles ont la possibilité d’envahir les plaies.

Corrélation entre le matériau de la montre connectée et l’accumulation de bactéries

Des scientifiques de la Florida Atlantic University ont prélevé des échantillons sur 20 montres appartenant à des hommes et des femmes. Leurs métiers étaient différents (pompiers, vétérinaires, adeptes de la gymnastique et employés de bureau).

Or, les participants à l’étude qui s’entraînaient présentaient les niveaux les plus élevés d’accumulation de bactéries. Et il n’y aurait pas eu de différences notables dans les résultats lorsque les montres connectées étaient portées par des personnes de sexe différent.

Donc il y a bel et bien une corrélation entre le matériau du bracelet et l’accumulation de bactéries sur les Apple Watch et les montres connectées Fitbit. Le tissu fut notamment catégorisé comme le pire des matériaux.

Après cela, le plastique était le matériau le plus contaminé lors des tests, suivi du caoutchouc. Selon les chercheurs, les bracelets en plastique et en caoutchouc constituent un environnement idéal pour les germes. Cela, en raison de leur nature poreuse et statique. Par contre, il semble que les bracelets en cuir et surtout en métal ne présentent que peu ou pas de bactéries.

Les moyens de prévention à mettre en œuvre

Pour se protéger de ces bactéries présentes sur les Apple Watch et les Fitbit, il est nécessaire d’assainir régulièrement les sangles en silicone et en tissu.

Les chercheurs ont constaté que les sprays antibactériens et l’éthanol étaient efficaces pour tuer la plupart des bactéries. Tandis qu’un remède maison à base de vinaigre de cidre de pomme était moins efficace.

Par conséquent, il est bon de nettoyer sa smartwatch à coup de lingettes alcoolisées. Cela élimine 99,99 %des bactéries en 30 secondes sur tous les matériaux. Si vous nettoyez régulièrement le bracelet de votre montre connectée avec un désinfectant, vous n’avez pas grand-chose à craindre.