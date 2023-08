Dans l’univers des montres connectées les géants Apple et Samsung font figurent de référence. Toutefois, il est souvent difficile de les départager. Afin de savoir vers quel modèle se pencher entre une Apple Watch ou une Samsung Galaxy Watch. Voici un petit récapitulatif de leurs avantages et leurs inconvénients respectifs.

Il peut être difficile de choisir entre l’Apple Watch et la Samsung Watch, car elles offrent toutes deux des fonctionnalités largement comparables. C’est pourquoi, il est intéressant de prendre quelques’ un de leurs critères en compte avant l’achat d’une de ces nouvelles smartwatch.

Les similitudes des Apple et des Galaxy Watch

Les deux montres présentent des points qui confortent tout acheteur potentiel. En se tournant vers l’une ou l’autre de ces marques, tout utilisateur est assuré d’avoir les éléments suivants sur sa smartwatch.

Des montres faites de matériaux solides

Les montres connectées Samsung et Apple sont fabriquées à partir de matériaux robustes. Les écrans des Galaxy Watch 5 et des modèles 5 Pro sont en verre saphir. C’est un matériau durable et très résistant.

Les Apple Watch sont dotées d’un écran Rétina en cristal frontal qui résiste aux fissures et aux chocs moyens. Sans compter le fait que les smartwatch appartenant à ces deux marques possèdent un très bon niveau d’étanchéité. Une Samsung ou une montre Apple peut être mouillée par la pluie ou sous la douche sans risque.

Bon suivi de votre santé

Une montre connectée Samsung ou Apple est également capable de vous aider dans votre quête de remise en forme ou d’une meilleure hygiène de vie. Tous les modèles récents produits par ces marques peuvent effectuer des mini ECG ou un suivi continu de la fréquence cardiaque. Tout comme ces smartwatch peuvent réaliser un suivi de l’oxygène dans le sang, un suivi du sommeil et un suivi de vos différents exercices physiques.

Les deux montres intègrent également le suivi de la température de la peau. Sur l’Apple Watch 8, elle est directement disponible. Sinon, la plupart des fonctions de santé nécessitent un téléphone pour fonctionner.

Les modèles de montres outdoor phares de chez Samsung et Apple

Puis, si vous aimez courir ou faire des sorties sportives en plein air, Apple et Samsung ont des modèles outdoor incontournables. Il s’agit de l’Apple Watch Ultra et de la Samsung Galaxy 5 Pro. Elles offrent toutes deux une navigation GPS améliorée, ainsi que des fonctions de durabilité et de sécurité très avancées.

Autrement, les modèles standards de montres qui ont été fabriqués par Apple et ceux qui ont été réalisés par Samsung présentent certaines spécificités.

La grande différence entre une montre Apple ou Samsung

Le design et d’une montre connectée Samsung et celui d’une Apple Watch est certainement le seul critère qui les sépare réellement.

L’apparence carrée d’Apple

Avec son écran carré caractéristique, l’Apple Watch est l’exemple parfait d’une modernité élégante. Les boîtiers en aluminium, en acier inoxydable et en titane proposés par la marque sont fabriqués avec soin. Et les utilisateurs peuvent choisir parmi une variété de sangles afin de personnaliser le style de leur smartwatch.

Cela donne alors un aspect et un toucher haut de gamme à la montre connectée, car l’écran et les bords incurvés s’emboîtent parfaitement. Sans compter le fait qu’Apple accorde une attention particulière à des détails tels que la clarté et la réactivité de l’écran. Même la sensation de la couronne numérique lorsque vous la touchez est prise en compte par les concepteurs.

L’arrondi de Samsung

Dans un style plus traditionnel, les Galaxy Watch ont toujours eu un aspect rond. Mais pour se démarquer, le design des montres connectées fabriquées par la marque coréenne présente des détails notables. La Watch 4 Classic présente par exemple une lunette rotative qui a de nouveau été placé sur la récente Watch 6 Classic. Cet élément est un très bel ajout permettant de profiter des capacités de l’écran AMOLED qui affichent des couleurs vives et des images claires.

Ensuite, les montres connectées faites par Samsung ont un look tendance et/ou moderne. Les bracelets sont interchangeables. Ce qui permet d’effectuer un excellent mélange de style en matière de design et de robustesse. Et, au lieu d’une couronne, l’utilisateur a droit à des boutons pour pouvoir naviguer dans les menus.

Les avantages de l’Apple Watch

L’Apple Watch est à la pointe de la technologie. Depuis sa sortie en 2015, elle est devenue incontournable pour les utilisateurs férus de technologie et soucieux de leur santé. Et elle s’intègre parfaitement dans l’écosystème d’Apple. Ce système fermé présente de nombreux avantages en termes de sécurisation de données.

Son design élégant et de haute qualité se décline en différents modèles et bracelets pour répondre à tous les goûts. C’est comme une extension de votre iPhone. Elle permet en effet de passer des appels, de recevoir des alertes et contient bien d’autres options.

De plus, le stockage est un aspect important d’une smartwatch. Et les montres Apple sortent généralement vainqueurs du duel contre Samsung. Si certains des premiers modèles n’offrent que 8 Go de stockage, les nouveaux modèles disposent désormais d’une énorme capacité de 32 Go.

Les inconvénients de l’Apple Watch

Par contre, les montres connectées d’Apple ne sont pas très endurantes. L’Apple Watch 8 a une autonomie de 18 heures dans des conditions normales d’utilisation. Et le modèle Ultra a une autonomie de 36 heures. Mais ce n’est véritablement pas pratique au fil du temps. Il faut toujours se préparer à recharger votre smartwatch tous les jours si vous voulez en profiter pleinement.

Ensuite, pour de nombreuses personnes, le facteur décisif le plus important lors du choix d’une nouvelle technologie est le prix. La comparaison des prix entre l’Apple Watch et la Samsung Watch est cruciale. Malheureusement, il s’avère qu’à ce sujet, la marque Apple est connue pour ses prix relativement élevés. Ce qui peut parfois décourager plus d’un acheteur.

Les avantages de la Galaxy Watch

Au fil des ans, par rapport à Apple, la fourchette de prix des montres connectées de chez Samsung est plus abordable. C’est un bon point pour les personnes ayant des budgets variables. Toutefois, cela ne signifie pas que les montres Samsung sont de moindre qualité. C’est tout le contraire.

Et en termes d’autonomie, il n’y a pas à tergiverser, car une Galaxy Watch est plus endurante qu’une montre produite par Apple. Il s’avère que l’autonomie des smartwatch produites par la marque coréenne peut par exemple atteindre 50 heures.

Avec une batterie plus grande et une autonomie plus longue, les montres Samsung offrent plus de temps d’utilisation entre les charges. Et même si l’autonomie de l’Apple Watch Ultra est supérieure à celle de l’Apple Watch 8, elle reste inférieure à celle d’une montre connectée Samsung standard.

Bien entendu, l’endurance de toute smartwatch peut varier en fonction des habitudes d’utilisation de leur porteur. Mais il est préférable d’opter pour les montres connectées de chez Samsung. Cela, si vous souhaitez bénéficier d’une plus longue durée d’utilisation entre deux recharges.

Puis, il est avantageux que les Galaxy Watch fonctionnent mieux avec Android. L’utilisateur peut alors profiter de toutes les applications qu’offre Google Play Store.

Les inconvénients de la Galaxy Watch

Par rapport à l’Apple Watch, la Samsung Watch a également quelques inconvénients. Elle est, par exemple, plus épaisse. Ce qui la rend plus susceptible de se coincer dans les poignets des manches.

Sinon, en matière de stockage, les modèles tels que l’Active 2 et la Watch 3, n’offrait respectivement que 4 et 8 Go de stockage. Les modèles plus récents, tels que la Watch 5 et la Watch 5 Pro et la nouvelle Watch 6, offrent désormais 16 Go. Mais cela n’est pas encore suffisant pour battre le niveau des montres d’Apple.

Pour suivre, le système Wear OS est spécifique. Il est vrai que les Galaxy Watch fonctionnent mieux lorsqu’elles sont couplées à des smartphones Android. Mais des bugs peuvent souvent survenir. Sur ce point, toute montre Apple l’emporte sur Samsung, car Watch OS est plus fiable. Apple se soucie en effet de la confidentialité et de la sécurité des données de ses utilisateurs. C’est pourquoi, son système fermé est plus avantageux que celui de Google.

Un choix mitigé

Au final, les deux montres offrent de bonnes performances et des fonctions de fitness fiables. Et lorsque l’on pèse les avantages et les inconvénients des deux marques, leurs smartwatch ont de nombreux points en commun.

Il est alors de se demander quel design vous correspond le mieux. La définition du budget avant un achat de montre connectée est également un critère à prendre en compte. Puis, comme il est désormais devenu primordial de protéger vos données en mode connecté. Il est préférable de choisir la smartwatch possédant le système d’exploitation le plus sûr. Enfin, l’autonomie et la durabilité du modèle que vous comptez sélectionné s’ajoutent aussi dans la balance.

Bien qu’il faille débourser un peu plus d’argent pour acquérir une Apple Watch. Cette montre connectée présente une apparence plus haut de gamme. Mais avec une meilleure autonomie, les modèles récents de Samsung Galaxy Watch sont d’excellents choix.