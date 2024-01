Apple contourne l’arrêt des ventes de ses montres, malgré des soupçons de plagiat

A la suite de la querelle de brevets très médiatisée entre Apple et la société de technologie médicale Masimo, le géant américain revient en force. En effet, ayant fait appel, Apple a obtenu un sursis temporaire et peut de nouveau effectuer la vente de leurs montres connectées sur le territoire américain.

La cour d’appel américaine a suspendu l’interdiction de vente des célèbres smartwatch carrées. Ce qui fait que les personnes vivant ou visitant les États-Unis peuvent se procurer les dernières Apple Watch.

Des ventes contrecarrées

La décision initiale de la Commission américaine a été un coup dur pour la gamme de produits d’Apple au milieu de la ruée vers les ventes des fêtes de fin d’année. La division « wearables » d’Apple, qui comprend les nouvelles Apple Watch, a généré un chiffre d’affaires de 8,28 milliards de dollars au cours du troisième trimestre 2023.

La décision de bannir ces montres du marché a alors fait chuter sensiblement les ventes des montres Apple en un rien de temps. Et les nouvelles générations de montres ont été retirées du site web d’Apple destiné directement aux consommateurs.

La décision ne s’applique certes pas à l’Apple Watch SE, ni aux versions déjà vendues de la smartwatch. Et, avant que le tribunal ne prononce un sursis, les produits d’Apple restaient tout de même disponibles. Elles étaient alors surtout vendues par l’intermédiaire de détaillants partenaires tels que Best Buy et Amazon. Cependant, cela en a dérouté plus d’un.

Reprise des ventes des montres Apple

Après avoir été contrainte de retirer du marché ses populaires Apple Watch Series 9 et Ultra 2 au début du mois, l’entreprise Apple a toutefois remonté la pente. Après avoir fait valoir qu’elle risquait de subir un « préjudice irréparable« .

La cour d’appel américaine a accédé à leur demande de suspension d’urgence. Et cela, après que la Commission du commerce international des États-Unis a statué que la société avait enfreint le brevet de Masimo. Alors que le conflit concernant la technologie de mesure du taux d’oxygène dans le sang est toujours en cours, Apple ne se laisse pas abattre.

Et leur combat connaît alors une première victoire puisque les ventes des montres connectées Apple de dernières générations reprennent. Même si cela survient après les fêtes de fin d’année.

Une victoire annonçant un combat encore plus acharné

L’entreprise californienne Masimo a présentement un grand combat à mener. Elle qui dit être le propriétaire légitime des droits afférents à l’usage de la technologie qu’Apple utilise, doit désormais patienter.

En effet, l’entreprise à la pomme croquée a repris la vente des montres Apple Watch Series 9 et de l’Ultra 2. Et la cour d’appel a indiqué que la commission du commerce avait jusqu’au 10 janvier 2024 pour répondre à la demande d’Apple de prolonger la suspension de sa décision. Il s’agit d’une grande victoire que la société ne s’attendait pas à remporter.

Étant donné que les problèmes juridiques liés à cette bataille de brevets sont conséquents, le second procès en appel en janvier sera un moment important. Le public américain suit alors cette affaire de près.