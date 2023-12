Xiaomi lance officiellement sa montre connectée ultra cheap pour gamers !

Vous ne voulez pas vous ruiner en profitant de certains jeux en ligne ? La meilleure solution est de se procurer la montre connectée : Black Shark S1 Pro de chez Xiaomi ! C’est la dernière nouveauté sortie par la marque.

En septembre dernier, Black Shark, la filiale de Xiaomi spécialisée dans les jeux vidéo, a dévoilé une série d’accessoires de jeu. Et parmi cette liste, la smartwatch Black Shark S1 Pro détonne.

Une montre connectée Xiaomi pour gamers ?

La Black Shark S1 Pro est dotée d’un écran AMOLED de 1,43 pouce avec une résolution de 466 x 466 pixels. Peut-on réellement dire qu’il s’agit d’une smartwatch pour gamers ? C’est ce que Xiaomi affirme.

Étant donné que la montre connectée baptisée Black Shark S1 Pro est l’un des modèles les plus récents produit par la marque de jeux. Il est possible de s’attendre à tout, vu qu’elle l’a ajoutée à sa liste de produits.

Les caractéristiques de la Black Shark S1 Pro

La montre connectée pour gamers de Xiaomi a un boîtier robuste. Elle est étanche selon la norme IP68, et d’un assistant vocal prenant en charge le ChatGPT.

Son taux de rafraîchissement est de 60 Hz. Et son niveau de luminosité maximal est de 600 nits. Elle fonctionne sous FreeRTOS, comme la plupart des montres connectées qui sont vendues à des prix plus abordables. Ce qui en fait un produit très accessible pour tout le monde. Pas besoin de dépenser une fortune comme le fait de se procurer une Apple Watch.

Et Black Shark précise que l’intégration de Chat GPT permet à l’assistant d’intelligence artificielle de répondre à des questions simples. Ce qui représente un autre avantage.

Des atouts à profusion

Couplée à un smartphone, cette montre connectée de Xiaomi pour les gamers vaut la peine qu’on s’y intéresse. La Watch S1 Pro est capable de recevoir des appels Bluetooth. Vous n’aurez donc plus besoin de sortir votre téléphone de votre poche.

C’est également un appareil qui est en mesure de surveiller votre fréquence cardiaque et de prendre votre taux d’oxygène dans le sang. Elle peut effectuer ces opérations 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, ainsi que le NFC. Ensuite, si entre deux parties de jeux vous aimez pratiquer une activité physique, ne retirez pas votre Black Shark S1 Pro.

La montre peut également suivre plus de 100 modes sportifs et Black Shark annonce une autonomie de 15 jours en utilisation normale. Ce qui est une excellente durée de vie pour une smartwatch de ce calibre.

Disponibilité de cette montre connectée Xiaomi pour gamers

La Black Shark S1 Pro est disponible en noir et en bleu et se vend sur le site web de Black Shark et sur Aliexpress. Quand une commande est expédiée pour les États-Unis, elle vient directement de l’entrepôt américain. Et pour l’Europe, elle sera expédiée depuis l’entrepôt de Pologne.

C’est un produit que les gamers peuvent parfaitement s’offrir, car cette smartwatch est véritablement abordable. Et son design est très avenant. Comparé à la Black Shark S1, le modèle “Pro” est plus avancé sur de nombreux points. Et en plus d’être un outil que vous pourrez utiliser au quotidien, elle pourra vous aider lors de vos parties de jeux. Elle possède un très bon heath gaming monitor.