Pourquoi la Withings Scanwatch fout la honte aux autres montres !

Si vous êtes à la recherche d’une montre connectée offrant la meilleure endurance, vous devez aller au-delà de l’Apple Watch et même de Fitbit. Ces montres mesurent l’autonomie en heures ou en jours alors que la Withings Scanwatch considère les semaines.

Et oui, cette montre connectée est une véritable innovation dans le domaine de l’horlogerie électronique. Dotée d’un design ordinaire, il est alors difficile de croire qu’elle réserve des surprises. Or, voici ce qu’il en est.

Une montre connectée ayant fière allure

La Withings Scanwatch est un modèle hybride de smartwatch. Elle comporte un cadran normal et un écran AMOLED de 13 mm pour les notifications et autres informations de suivi de la santé. Le cadran de la montre comporte également un sous-cadran servant de compteur de pas.

Les aiguilles sont alimentées par la batterie. Mais elles ne sont pas mécaniques, ce qui permet à la montre de les déplacer hors du champ du cadran lorsque vous lisez le petit écran.

Il affiche les messages, vous permet de naviguer dans les menus de la montre et donne l’heure et la date du jour par défaut. De plus, la Withings Scanwatch peut être réglée comme la plupart des autres montres connectées.

Une smartwatch pourvue d’une grande autonomie

Selon des tests effectués sur la Withings Scanwatch, il s’avère que son autonomie surpasse de loin celle d’autres smartwatch plus perfectionnées. En effet, elle peut durer presque un mois entier, soit 30 jours sans être rechargée. Et c’est seulement au bout de ce délai qu’une alerte s’affiche sur l’écran demandant à l’utilisateur de recharger cet accessoire.

Ce modèle inflige alors une véritable claque aux montres connectées n’ayant que 24h ou 1 semaine d’autonomie. Mais l’une des raisons pour lesquelles cette montre ne consomme pratiquement pas de batterie est dû au fait que son écran est petit.

Le design de la Withings Scanwatch est alors assez bien pensé. Lorsque vous souhaitez naviguer sur l’écran, les aiguilles s’effacent. Et la couronne digitale située sur le côté aide à faire défiler les options qu’elle comporte.

La Withings Scanwatch, un accessoire contrant très bien l’autonomie des Garmin

Alliant praticité et élégance, la Withings Scanwatch est certes totalement différente des montres connectées de la marque Garmin. Mais ce petit chef d’œuvre offre peu de compromis. C’est pourquoi, elle pourrait vous plaire.

Si les modèles comme l’Instinct 2 Solar sont pourvus d’un panneau solaire intégré au cadran permettant de capter la lumière du soleil. La batterie de la Withings Scanwatch se défend bien. Parce que la technologie dont la montre est pourvue lui permet d’avoir une très bonne autonomie. Et cela, sans recourir à cette même technologie.

D’autant plus qu’il est impératif que la Garmin Instinct Solar bénéficie d’au moins trois heures d’ensoleillement par jour pour que sa charge reste optimale. Mais la Withings Scanwatch ne présente pas ce souci.

Enfin, elle est vendue au prix très compétitif de 299,95€ sur le site officiel de la marque. Elle est disponible en 38 MM et en 42 MM. Les personnes ayant de petits ou de grands poignets pourront aisément choisir le modèle qui leur convient. Et le bracelet est interchangeable.