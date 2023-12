[BON PLAN] – Le vélo électrique Riverside 520 E chute de 400 euros

Si vous recherchez une expérience de cyclisme incomparable, ne cherchez pas plus loin! Le vélo électrique Riverside 520 E de la marque Riverside, déjà renommée pour ses vélos de qualité, offre une expérience de conduite améliorée, propulsée par une technologie électrique de pointe.

Les caractéristiques du Riverside 520 E

Une autonomie époustouflante

Le Riverside 520 E est la version ultime de son prédécesseur, le Riverside 500 E. Avec une autonomie améliorée allant jusqu’à 100 km, ce vélo électrique est votre compagnon idéal pour des aventures sans limites. Libérez-vous des contraintes et explorez davantage avec la puissance de la technologie électrique.

Éclairage intégré de 20 Lux

La sécurité est primordiale, surtout lorsque vous explorez de nouveaux terrains. Le Riverside 520 E est équipé d’un éclairage intégré de 20 lux. Cela vous assurera une visibilité optimale même dans les endroits les plus sombres. Pédalez en toute confiance, que ce soit sur la route ou sur des chemins moins fréquentés.

Coup de pouce jusqu’à 100 km

Rythmez vos randonnées sur route et chemin avec l’assistance électrique du vélo électrique Riverside 520 E. Ressentez le coup de pouce qui va vous propulser sans effort sur des distances allant jusqu’à 100 km. Laissez-vous emporter par la sensation de liberté et d’aventure.

Offre exceptionnelle

On vous propose une promotion exclusive à ne pas manquer! Bénéficiez d’une réduction exceptionnelle de 400 euros, ramenant le Riverside 520 E à seulement 999 euros au lieu de 1399 euros. Tous les prix incluent la TVA, et pour plus de flexibilité, on vous offre la possibilité de payer en 3 ou 4 fois, sans frais supplémentaires.

Libérez l’aventurier qui sommeille en vous!

Saisissez cette opportunité unique d’explorer le monde avec le vélo électrique Riverside 520 E. Commandez maintenant, économisez 400 euros et commencez votre prochaine aventure à vélo avec style et puissance!