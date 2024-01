[BON PLAN] – Adorez la mobilité écologique avec le vélo électrique Citroën City bleu à -40%

Découvrez la liberté de parcourir la ville avec le vélo électrique Citroën City Bleu. Doté d’une conception innovante, de fonctionnalités pratiques et d’une motorisation puissante, ce vélo électrique redéfinit l’expérience du déplacement urbain.

Profitez d’une promotion exclusive : une baisse de 436 euros !

Le vélo électrique Citroën City Bleu est désormais à un prix imbattable de 654 euros au lieu de 1090 euros. Profitez d’une économie de 436 euros et d’une éco-participation de seulement 2 euros. Cette offre exclusive est accompagnée de la livraison gratuite et d’une garantie de 2 ans, pour une tranquillité d’esprit totale.

Facilités de paiement

Facilitez votre achat en optant pour un paiement en 4 fois, avec seulement 179,2 euros au premier paiement et 3 versements de 163,5 euros. Transformez votre trajet quotidien en une expérience agréable tout en réalisant des économies considérables avec cette offre exceptionnelle sur le vélo électrique Citroën City Bleu. Commandez maintenant et roulez vers un avenir urbain plus vert!

Pourquoi choisir le vélo électrique Citroën City ?

Liberté et économie : explorez la ville en toute sérénité

Doté d’une batterie Lithium de 360 Wh, le vélo électrique Citroën City offre une autonomie impressionnante allant jusqu’à 45 km. La batterie amovible facilite le rechargement n’importe où, et avec une durée de charge standard de 8 heures, vous êtes prêt à rouler sans compromis.

Conception robuste et équipement pratique

Construit en aluminium 6061, le cadre bas du vélo assure à la fois légèreté et résistance. Les freins à patins, les garde-boue avant et arrière, ainsi que le porte-bagage et la béquille, s’ajoutent à la fonctionnalité et au confort. Avec des roues de 28 pouces, le vélo électrique Citroën City offre une conduite stable et agréable.

Motorisation puissante pour des déplacements fluides

Le moteur de 250 W, positionné dans la roue arrière, offre une sensation de propulsion. Cela garantit une conduite souple jusqu’à une vitesse maximale de 25 km/h. Avec 6 vitesses et un écran d’affichage, vous avez un contrôle total sur votre trajet.

Sécurité et praticité

La sécurité est primordiale avec le vélo électrique Citroën. Vous disposerez d’une batterie et d’un chargeur inclus dans le carton. Avec une charge maximale de 125 kg, ce vélo offre une solution pratique et sûre pour vos déplacements quotidiens.