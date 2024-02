Ce vélo cargo électrique allemand égaye votre quotidien grâce à son bac pliant

Riese & Müller, une marque renommée en Allemagne, présente le Carrie, un petit vélo cargo électrique innovant doté d'une caisse avant pliante. Sa capacité de charge de 80 kg en fait un compagnon idéal pour transporter des courses ou d'autres marchandises.

Riese & Müller enrichit d'un modèle innovant son catalogue de vélos électriques déjà bien établi, avec des modèles tels que le Packster, le Load et le Transporter. Il s'agit d'un modèle novateur sortant de l'ordinaire. Il répond aux besoins de tous ceux qui recherchent un moyen de transport performant et peu encombrant.

Carrie, un vélo cargo électrique allemand plus court avec une caisse avant pliante

Riese & Müller dévoile son dernier-né, le Carrie, un vélo cargo électrique qui se démarque par sa compacité et son ingénieuse caisse avant. Avec ses dimensions de 209 cm * 46 cm, il est légèrement plus court que les modèles longtails, offrant ainsi une solution plus compacte.

Par ailleurs, la modularité fait partie intégrante du concept Carrie, avec sa caisse avant pliante « Flex Box ». Inspiré du Muli, il repose sur des parois en polypropylène expansé rigides, dont les renforts en acier épousent la forme de la structure. Même si le plastique ne représente pas le matériau le plus écologique, tous les textiles associés sont fabriqués à partir de matériaux recyclés.

Déplié, ce bac peut recevoir une capacité de charge allant jusqu'à 80 kg. Elle permet de transporter confortablement deux enfants sur une banquette amovible sécurisée par des ceintures à 5 points.

Deux transmissions au choix pour un moteur Bosch

Outre sa capacité de charge totale de 200 kg (vélo et pilote compris), le vélo cargo électrique allemand Carrie bénéficie d'un moteur Bosch Performance Line. Offrant jusqu'à 75 Nm de couple, ce moteur assure une assistance adéquate à ce vélo cargo pesant 34 kg. En outre, il est possible de choisir entre la console Purion 200 ou Intuvia 100 pour contrôler l'assistance, en fonction de la version choisie.

Pour l'alimenter, une batterie de 545 Wh de la marque Bosch a été installée derrière le tube de direction. En ce qui concerne la transmission, il existe de type de choix : notamment un dérailleur MicroShift AdventX à 10 vitesses ou un moyeu Enviolo variable en continu.

Chaussé sur des roues de 20 pouces, ce biporteur électrique garantit une conduite souple et agréable/ Et ce, même dans les environnements les plus exigeants.

Ses freins à disques hydrauliques assurent un freinage précis et fiable. De même, son porte-bagage de série MIK HD permet de transporter vos affaires en toute sécurité.

Des options personnalisables pour un vélo cargo électrique à votre image

En plus de ses caractéristiques de base, le Riese & Müller Carrie offre une gamme d'options personnalisables pour rendre votre expérience du vélo encore plus agréable. Des accessoires tels que des capotes de pluie, des sacs de rangement sont disponibles pour répondre à tous vos besoins spécifiques.

Combien coûte cette merveille technologique et quand est-ce qu'elle sera disponible ? En fait, le prix du Carrie démarre à 5 849 euros pour la version Touring et à partir de 6 459 euros pour le Vario. Disponible à partir de mai 2024, ce vélo promet une expérience de conduite exceptionnelle alliant praticité, performance et durabilité.