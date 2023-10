Une montre connectée pour bébé ? Fuyez-la selon les experts !

Les montres connectées pour jeunes enfants connaissent un grand succès. Mais, ce même genre de dispositif n’est pas encore une bonne idée selon les experts qui voient la montre connectée pour bébé présentée par la société LittleOne d’un mauvais œil.

La commercialisation récente de cet appareil provoque des réactions diverses du côté des experts de l’enfance et des parents. Voici ce qu’il y a à dire sur le sujet.

Un dispositif de surveillance similaire aux montres connectées pour enfants

Le dispositif de surveillance pour bébé LittleOne se fixe sur les vêtements des nourrissons. Il permet alors aux parents de suivre les mouvements de leurs rejetons en fonction des données prises par cet appareil. C’est à peu près le même dispositif se trouvant dans les montres connectées pour enfants permettant de les tracer. Or, il s’agit d’un outil de surveillance spécialement dédié aux nouveaux nés.

Une invention non appréciée par les experts de la petite enfance

Selon de nombreux experts, cette drôle de montre connectée pour bébé destiné aux parents prétend offrir un aperçu sans précédent des premiers mois de la vie d’un bébé. Mais, cela peut avoir un impact négatif et entraîner un développement précoce du nourrisson. Ce qui n’est pas souhaitable.

De plus, le fait d’entendre les sons et de voir toutes les données sur leur bébé peut créer de l’anxiété chez les parents connectés en permanence sur leur smartphone.

Un appareil plébiscité par la société qui l’a créé

La société LittleOne, basée en Israël, qui a conçu ce dispositif réplique alors qu’il s’agit en fait d’un essai clinique. Son fondateur et président, Ami Meoded, révèle au travers d’une interview que ce dispositif détecte et catégorise le comportement du bébé. Les capteurs et les microphones de cet appareil ne font qu’enregistrer les gazouillis, les ricanements et les ronflements de l’enfant. C’est le même principe qu’une montre connectée standard, sauf que c’est pour bébé. Puis, un programme d’intelligence artificielle les analyse.

De cette manière, il est plus simple de savoir ce qui se passe durant le sommeil nocturne de votre petit bambin. Et ainsi, cela peut également alerter les parents en cas de problèmes de santé ou de sécurité du nourrisson.

Un produit qui engendre une certain polémique

Le résultat est donc un vêtement présenté comme une montre connectée pour bébé, car son fonctionnement est similaire. Mais son usage réel fait encore débat.

À partir de l’application, les parents peuvent accéder à des mesures diverses. Cela va du temps que le bébé a passé à rire ou à dormir au nombre de mots qu’il a prononcés. Ce sont, selon la société LittleOne, des marqueurs clés du développement du cerveau et de l’apprentissage au début de la vie.

Pourtant, il existe sur le marché d’autres dispositifs portables qui font la même chose sans être intégrés au vêtement d’un nourrisson. Certes, cet appareil envoie des informations aux smartphones des parents. Mais cette va peut-être trop loin en matière de moniteurs de surveillance avancés pour les bébés.

L’appareil est actuellement disponible en pré-commande et il peut être expédié comme tout article vendu en ligne. Toutefois, certains experts en développement de la petite enfance se sont montrés prudents quant à la promesse de l’appareil d’aider réellement les parents.