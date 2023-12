[BON PLAN] – Libérez votre quotidien avec la trottinette électrique iScooter i9max!

Découvrez la liberté de circuler en ville de manière rapide, écologique et stylée avec la trottinette électrique iScooter i9max. Grâce à ses caractéristiques innovantes et sa conception avant-gardiste, cette trottinette vous offre une expérience de déplacement inégalée.

Performances de pointe et autonomie exceptionnelle

La trottinette électrique iScooter i9max est équipée d’une batterie puissante de 36V10Ah. Cette dernière assure une autonomie remarquable de 30 à 40 kilomètres sur une seule charge. Le moteur 500W vous propulse en toute fluidité, tandis que la traction avant garantit une conduite stable et sécurisée.

Confort optimal et contrôle absolu

Profitez d’un confort de conduite incomparable grâce à l’absorption des chocs avant et arrière et aux pneus à double rangée de nids d’abeille. Avec le Minirobot APP, gérez facilement vos paramètres et suivez vos performances en temps réel. Le frein électronique associé au frein à disque offre un contrôle absolu sur votre vitesse, assurant ainsi une conduite en toute sérénité.

Une offre exceptionnelle à ne pas manquer !

En ce moment, bénéficiez d’une réduction exclusive de 34% sur la trottinette électrique iScooter i9max, la faisant passer de 439,99 euros à seulement 289,99 euros. Et ce n’est pas tout ! Choisissez la modalité de paiement en 3 fois avec Cofidis, soit 96,66 euros par versement, pour une accessibilité financière maximale.

Commandez dès maintenant et profitez de la livraison gratuite directement chez vous à partir du 06 janvier 2024. Ne manquez pas cette opportunité unique de posséder la trottinette électrique iScooter i9max à un prix exceptionnel. Libérez-vous du trafic et redéfinissez votre mobilité dès aujourd’hui!