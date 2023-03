Cette trottinette électrique au design révolutionnaire dépassera-t-elle toutes les autres ?

Pure Electric a annoncé la sortie de son concept révolutionnaire de la trottinette électrique Pure Advance. L’E-scooter Pure Advance devient courant dans les courses de F1 et l’entreprise espère une expansion mondiale au-delà de la F1.

Adam Norris, PDG de Pure Electric, est convaincu que l’homme pollue l’environnement de manière disproportionnée. Il estime que l’humanité pollue l’environnement au-delà de toute mesure et qu’il doit faire tout ce qui est en son pouvoir pour enrayer ce problème. Les e-scooters et vélos électriques contribuent à la protection de l’environnement. Pure produit ce qu’elle estime être une nouvelle gamme révolutionnaire de trottinettes électriques, destinés à des besoins et des prix différents.

Cette trottinette électrique au design révolutionnaire va bouleverser les tendances du marché

Pure Electric a commencé à travailler sur le design du Pure Air en 2019. L’entreprise s’est inspirée des modèles chinois à grand volume et à bas prix. Comme son nom l’indique, le Pure Advance répond à de vieilles conventions qui ne conviennent plus aux utilisateurs d’aujourd’hui. Cet E scooter présente un design révolutionnaire et agréable à l’œil.

Ce modèle phare se caractérise par une position de conduite orientée vers l’avant et deux marchepieds rabattables. Ces derniers permettent au conducteur de garder les pieds parallèles au sens de la marche. Le centre de gravité abaissé de ce scooter électrique améliore la maniabilité et la stabilité. La sécurité est renforcée par le volant à centrage automatique. Le scooter est doté d’un cadre en aluminium léger qui résiste à l’eau selon la norme IP65.

Pure complète son design révolutionnaire par des caractéristiques innovantes

Le modèle phare Pure Advance abrite une batterie lithium-ion de 37 V, 9,6 Ah. Associé au moteur électrique de 500 W (710 W en pointe) de l’Advance, ce bloc d’alimentation propulse le modèle à une vitesse maximale de 25 kilomètres par heure, offrant une autonomie de 40 kilomètres.

Quel que soit le modèle, la ligne Advance s’adapte à la vie urbaine avec un phare de 60 luxes. Il y a aussi un feu arrière (avec un feu de stationnement toujours allumé) et des clignotants intégrés dans les extrémités du guidon et les repose-pieds. Les équipements techniques ne s’arrêtent pas là. Cette trottinette électrique révolutionnaire propose trois modes de conduite. Elle bénéficie de la connectivité Bluetooth et de l’application Pure Electric (compatible iOS et Android) qui enrichit la conduite. Si le produit haut de gamme s’adresse naturellement aux professionnels, Pure ne perd pas de vue l’accessibilité financière.

La société britannique dessert actuellement son pays d’origine, la France, l’Espagne et la Belgique. Comme le dit Norris, les intentions de Pure sont internationales. Elle prévoit notamment de s’implanter sur le marché américain d’ici août 2023 (homologation en cours), ainsi qu’à Dubaï et en Arabie saoudite dans le courant de l’année. Les E scooters peuvent constituer un moyen de transport pratique dans le paddock de la F1.