Se transformant en bateau ou camping-car, voici la remorque pour vélo électrique des aventuriers ! 

BeTriton dévoile une remorque à vélo électrique polyvalente se transformant en bateau ou camping-car pour les aventures terrestres et aquatiques. Imaginez un week-end durant lequel vous pouvez parcourir la campagne à vélo puis, sans hésitation, glisser sur un lac, avec le même véhicule.

Avec la popularité croissante des vélos électriques, on découvre de nouvelles façons passionnantes de profiter du grand air. Nous avons déjà parlé d’un vélo électrique « sans selle » ni pédales, d’un vélo cargo électrique de grande capacité. Mais qu’en est-il si votre désir d’aventure ne se limite pas à la terre ferme ? La société connue pour repousser les limites de l’innovation en matière de vélo électrique vient de relever la barre avec sa nouvelle remorque à double usage.

Des aventures au-delà de la terre ferme

La remorque amphibie tractable ne date pas d’hier. Au contraire, BeTriton a déjà présenté un concept très créatif, appelé Z-Triton, en 2020.

Avec sa nouvelle innovation, cette entreprise offre les mêmes caractéristiques et avantages que l’original, mais dans un format plus polyvalent. Alors que le Z-Triton original était un véhicule autonome, cette remorque, se transformant en bateau, nécessite évidemment un vélo électrique pour se déplacer. Elle utilise une fixation sur la tige de selle compatible avec pratiquement tous les vélos. En revanche, BeTriton recommande de l’installer sur un vélo électrique puissant.

En outre, il convient de noter que la remorque mesure 1,4 mètre de large, de sorte qu’elle risque de se montrer un peu encombrante sur les pistes cyclables les plus étroites. Par ailleurs, reposant sur des roues de 24 pouces, elle peut transporter jusqu’à 260 kg de charge.

Pour passer en mode bateau électrique, les propriétaires peuvent enlever les roues en déboulonnant 4 boulons. Pour ceux qui ne souhaitent pas enlever les roues, ils peuvent également les replier sous les pontons latéraux gonflables. Ces derniers ont été conçus pour accroître la stabilité.

Sur l’eau, le bateau de camping mesure 2,4 mètres sur 4,5 mètres, offrant un espace généreux pour deux adultes. Bien qu’il soit plus long que certaines caravanes de camping, il est plus léger grâce à sa structure en acier et en aluminium et à sa carrosserie en fibre de carbone et en verre. Il ne pèse que 140 kg sans les batteries marines.

Une aventure à la belle étoile et à deux

L’un des points forts de la remorque amphibie à vélo électrique BeTriton est sa cabine multifonctionnelle. Elle peut être utilisée comme espace de couchage décent pour deux personnes. Elle offre une configuration de 97 x 210 cm et une couverture en PVC avec un cadre en aluminium pour la protéger des éléments. Elle peut être équipée d’un ou deux sièges pour s’asseoir en mode campeur ou bateau, et un matelas de couchage est proposé en option.

Côté technique, cette remorque est propulsée par un moteur électrique d’une puissance maximale de 2 150 watts. Alimentée par une batterie au lithium de 1,4 kWh, elle offre une autonomie estimée à 12,5 km. L’entreprise propose une configuration à double batterie, qui permet de doubler l’autonomie. Avec une vitesse maximale modeste de 8 km/h, le BeTriton convient parfaitement à l’exploration récréative.

En termes de prix et de disponibilité, la remorque BeTriton coûte assez cher. D’ailleurs, son pack de base coûte 9 900 euros. Si vous optez pour le pack complet, comprenant le matelas de couchage, les ancres pliantes, l’éclairage et les compartiments de rangement supplémentaires, il faudra débourser la somme astronomique de 12.300 euros.