Top des meilleurs vélos de montagne électrique

Le vélo électrique (e-bike) de montagne est en train d’envahir les pistes, et ce, pour plusieurs raisons. Ils vous permettent d’aller plus loin et plus vite qu’un VTT ordinaire, ce qui les rend parfaits pour le rythme effréné de la vie moderne.

Comme dans la vie, la conduite d’un VTT peut être un dur labeur, avec des montées à un moment donné, puis des descentes en roue libre le lendemain. Mais que se passerait-il si les montées étaient aussi amusantes que les descentes ? C’est là qu’entre en scène les VTT électriques et leur assistance qui donne le sourire. Avec l’un des meilleurs modèles à votre disposition, vous pourrez vivre aujourd’hui la meilleure expérience de conduite de votre vie.

SÉLECTION DES 3 MEILLEURS MODÈLES XR25 Mountain Note : 9,7/10 Découvrir Eleglide M1 Note : 9,5/10 Découvrir STILUS E-BIG MOUNTAIN Note : 9,2/10 Découvrir

XR25 Mountain : vivre une expérience de montagne en toute sérénité

Caractéristiques techniques Matériau : cadre acier

Freins : à disque mécanique

Gabarit : 1,55 m à 1,75 m

Vitesse : 25 km/h

Autonomie : 60 à 80 km

Poids : 31 kg

Prix : 1 290€

Pesant 31 kg, le XR25 Mountain n’est pas vraiment un poids plume. Cependant, il dispose d’un puissant moteur RKS de 250W et d’une batterie 48V 14Ah qui vous propulsera jusqu’à 25 km/h. Il offre une autonomie maximale de 60 à 75 km par charge grâce à un capteur de couple souple et efficace.

Ce vélo électrique intègre une transmission Shimano à 7 vitesses et des freins à disques mécaniques. Ces derniers garantissent des changements de vitesse et une puissance de freinage fiables dans un large éventail de conditions.

Le XR25 Mountain est également équipé de pneus KENDA 26 qui offrent confort et traction quel que soit le terrain, y compris la neige, le sable et la boue. De plus, ce vélo est équipé de garde-boue et d’un éclairage intégré pour les déplacements urbains.

Batterie amovible

Pas cher

Vélo lourd

Eleglide M1 : VTT électrique confortable

Caractéristiques techniques Matériau : cadre en aluminium

Freins : à disque

Gabarit : 1,65 m à 1,95 m

Vitesse : 25 km/h

Autonomie : 50 km à 100 km

Poids : 21,3 kg

Prix : à partir de 759 €

L’Eleglide M1 est un VTT électrique haut de gamme conçu pour l’enduro et les sentiers accidentés. Il bénéficie d’un amortisseur hydraulique plus performant et d’un système de verrouillage. Ceux-ci amortissent en douceur et absorbent les chocs sur les pistes accidentées, pour un plaisir de conduite sans faille.

Côté électronique, l’Eleglide M1 intègre un moteur brushless de 250W et une batterie 36V 7.5Ah. Ensemble, ils vous permettront de parcourir jusqu’à 65 km, en fonction de l’assistance utilisée.

L’Eleglide M1 dispose également d’un dérailleur arrière Shimano Deore à 7 vitesses. Le réglage des vitesses se fait de manière rapide et fiable, l’utilisation est simple et la conduite est plus légère et moins laborieuse. Chaque accélération devient un voyage unique.

Par ailleurs, ce vélo de montagne électrique repose sur des pneus massifs de 27,5 pouces capables de franchir les obstacles sans effort. En bref, si vous recherchez un VTT électrique vraiment performant qui améliorera vos compétences plutôt que de les entraver, l’Eleglide M1 est fait pour vous.

Contrôle APP

VTT électrique confortable

Manque d’accessoires

STILUS E-BIG MOUNTAIN : un VTT à suspension totale pour la pratique du All-Mountain

Caractéristiques techniques Matériau : cadre en aluminium 6061

Freins : à disque

Gabarit : 1,65 m à 1,95 m

Vitesse : 25 km/h

Autonomie : 6 h

Poids : 27.6 kg

Prix : 4 999 €

Inutile de présenter STILUS, l’une des marques les plus connues chez Decathlon. Avec son E-BIG MOUNTAIN, le constructeur propose un VTT hardtail doté d’excellents composants pour son prix.

D’une manière générale, ce vélo ne diffère pas beaucoup d’un VTT conventionnel. En effet, il est équipé d’une fourche à suspension intégrale de 170 mm et d’une transmission SRAM NX Eagle à 12 vitesses qui le rend apte à rouler sur les sentiers.

Le vélo électrique STILUS E-BIG dispose également d’un moteur Bosch performance Line CX avec un couple de 85 Nm et d’une batterie Bosch Power Tube de 750 Wh. Ces éléments combinés permettent d’atteindre une vitesse de pointe de 25 km/h et une autonomie suffisante pour explorer les sentiers locaux.

Ce VTT électrique vaut-il son prix de près de 4 999 € ? Bien sûr. Le marché des hardtails e-MTB étant très restreint, ce vélo de montagne électrique constitue une excellente option pour un large éventail de cyclistes.

Conduite confortable

Solidité exceptionnelle

Prix élevé

MOMA BIKES E-MTB 27.5 : pour les longues distances

Caractéristiques techniques Matériau : cadre en aluminium 6061

Freins : à disque hydraulique

Gabarit : 1,65 m à 1,95 m

Vitesse : 25 km/h

Autonomie : 120 h

Poids : 27.6 kg

Prix : 1 699,99€

Le VTT électrique tout suspendu E-MTB a été choisi parce qu’il offre une excellente configuration pour son prix. Il surpasse en effet de nombreux vélos qui coûtent presque deux fois plus cher.

Le E-MTB 27.5 de MOMA BIKES bénéficie d’un moteur Brushless de 250W qui génère jusqu’à 55Nm de couple. Plus encore, une batterie de 624Wh a été intégrée au cadre, offrant une autonomie de 120km, selon le type d’assistance que vous utilisez le plus.

Le VTT électrique E-MTB All-Suspension profite d’une vitesse maximale de 25 km/h. Il s’équipe également d’un dérailleur arrière SHIMANO ALTUS RD-M310 à 24 vitesses, de freins à disques hydrauliques. Ce vélo repose sur des pneus de 27,5″ x 2,35″ adaptés à la pratique du trail, ce qui vous permet de l’utiliser comme n’importe quel autre VTT normal.

De plus, ce VTT possède une fourche Suntour XCM de 120 mm avec blocage hydraulique, parfaite pour les sentiers légers et les chemins de terre cahoteux.

VTT adulte

Cadre tout Suspension freinage

Peu réactif

DAKOTA 23 : un vélo de montagne électrique au design moderne

Caractéristiques techniques Matériau : cadre en aluminium 6061

Freins : à disque hydraulique

Gabarit : 1,75 m à 1,92 m

Vitesse : 25 km/h

Autonomie : 130 h

Poids : 24 kg

Prix : 1 799€

Le DAKOTA 23 constitue un modèle électrique solide construit par des experts en conception de VTT. Son moteur de 250W délivre un couple de 50 à 59 Nm. Doté d’un régulateur F.O.C. de dernière génération ainsi que d’un capteur de pas, il assure la progressivité et le dynamisme de la performance. Ce moteur associé à la batterie Shimano de 600 Wh permet de rouler pendant des heures.

La partie la plus impressionnante de ce vélo est sa plateforme de suspension semi-rigide. Complétée par une fourche SR Suntour XCT, cette configuration a été pensée pour équilibrer l’efficacité du pédalage et le soutien.

Le vélo dispose d’une transmission à 8 vitesses et de freins à disques hydrauliques. Il comprend également une potence PROMAX pour éviter que la selle ne gêne dans les descentes techniques. Dans l’ensemble, il s’agit d’un vélo électrique d’enduro/trail de haut niveau conçu pour les cyclistes ayant de grandes ambitions et un budget décent.

Design attrayant

Pratique et Puissant

Modèle lourd

E-EXPL 700 : un excellent choix pour la randonnée en montagne

Caractéristiques techniques Matériau : cadre en aluminium

Freins : à disque hydraulique

Gabarit : 1.50 m à 2 m

Vitesse : 25 km/h

Autonomie : 82 km

Poids : 22 kg

Prix : 2 499€

L’E-EXPL 700 fait partie des meilleurs vélos électriques semi-rigides du marché. Ce E-MTB haut de gamme possède toute la puissance et les performances nécessaires pour rouler plus loin et plus fort que jamais.

Le E-EXPL 700 dispose d’une excellente base avec un cadre en aluminium léger et réactif. Ce cadre dispose d’un débattement de 130 mm sur la fourche X-FUSION RC32 29. Pour la puissance, un moteur performant et personnalisable avec un couple de 70 Nm, associé à une batterie de 630 Wh, est à votre disposition.

Pour assister le moteur, le vélo est équipé d’une boîte de vitesses à 10 rapports. Cette transmission s’accompagne de freins à disques hydrauliques et de pneus 29 TUBELESS.

De plus, les cyclistes peuvent rester mieux informés grâce à l’application DECATHLON Ride. Celle-ci permet d’accéder aux informations nécessaires sans avoir à parcourir le menu de son écran. Pour vivre l’expérience d’un vrai vélo de montagne électrique avec un petit plus, optez pour l’E-EXPL 700.

Doté d’un moteur Brose T

Une expérience off-road haut de gamme et électrique

Les 82 km n’est atteint qu’en cas de faible dénivelé

E-CROSSOVER XA : ce vélo électrique allie compétences urbaines et montagneuses

Caractéristiques techniques Matériau : cadre en aluminium

Freins : à disque hydraulique

Gabarit : adapté à toute taille

Vitesse : 25 km/h

Autonomie : 80 km

Poids : NC

Prix : 1 999,99 €

Dans le domaine des deux-roues tout-terrain, les vélos électriques Nakamura sont connus pour leurs nombreux modèles de premier ordre.

Leur nouvelle gamme de E-CROSSOVER XA a remporté ce prix e-MTB pour son excellent équilibre, sa polyvalence et ses performances.

Puissant et léger, ce vélo all mountain est équipé d’une transmission à 9 vitesses et d’une batterie de 460 Wh. Son porte-bagages, pouvant supporter un poids de 40 kg, permet de transporter toutes vos affaires lors de vos randonnées.

Avec son moteur E-POWER MAX monté au milieu du vélo offrant un couple de 100 Nm, ce vélo électrique facilite l’ascension des collines les plus abruptes. Sa fourche suspendue de 130 mm amortit les moindres imperfections du terrain ou de la route. Le confort est renforcé par une tige de selle à suspension. Pour finir, l’écran TFT en couleur affiche le mode d’assistance en un clin d’œil. Tout comme le vélo électrique de Décathlon, ce vélo électrique profite de l’application NAKA E-POWER. Cette dernière améliore le confort d’utilisation de l’E-CROSSOVER XA.

Vélo parfaitement équipé

Excellente autonomie

La batterie prend beaucoup de temps à charger

Guide d’achat d’un vélo de montagne électrique

Types de vélos de montagne électriques

Il existe aujourd’hui une gamme de vélos électriques permettant de parcourir les montagnes.

Les premiers VTT électriques se destinaient plutôt à la pratique du trail, avec un débattement d’environ 150 mm. Aujourd’hui, ils couvrent un nombre croissant de disciplines du VTT.

Il existe d’une part des modèles surdimensionnés, conçus pour la descente, et d’autre part des vélos de montagne électriques plus légers. Ces derniers utilisent des moteurs plus légers et moins puissants et des batteries plus petites, semblables à celles utilisées dans les vélos de route électriques. Cela permet de réduire le poids du vélo et d’améliorer son agilité par rapport à des machines plus lourdes.

Certains e-MTB possèdent des roues de 29″ ou de 27,5″, mais les modèles dotés d’une roue de 29″ à l’avant et d’une roue de 27,5″ à l’arrière se répandent de plus en plus. Cette configuration offre une bonne stabilité à l’avant et une meilleure agilité grâce à la roue arrière plus petite.

La plupart des e-MTB sont des vélos à suspension totale, mais on trouve aussi des hardtails électriques orientés vers le trail.

Moteurs de vélo de montagne

Les moteurs de vélo de montagne électriques les plus populaires sont ceux de Bosch, Shimano Steps et Yamaha. Quant au moteur léger de Fazua, il fait de plus en plus souvent son apparition sur les vélos à faible poids.

Les moteurs Bosch Performance Line CX offrent une puissance de pointe de 600Wh et un couple de 85Nm pour grimper sans souci. La sensation de conduite est naturelle et la bonne gestion de la batterie permet d’obtenir une autonomie impressionnante.

Cependant, Shimano a ajouté le moteur EP8 à sa gamme. Il augmente le couple à 85 Nm tout en réduisant le poids d’environ 200 g, en diminuant la résistance au pédalage, en augmentant l’autonomie et en diminuant le Q-Factor. Le lancement de l’EP8 a coïncidé avec l’augmentation de la capacité de la batterie à 630Wh. De plus en plus, vous trouverez cette batterie sur les VTT électriques les plus récents, y compris sur la plupart des VTT électriques que nous avons sélectionnés ci-dessus.

Capacité de la batterie d’un VTT électrique

Pour franchir les côtes, produire suffisamment de puissance et offrir une autonomie suffisante, la plupart des VTT électriques disposent d’une batterie d’une capacité comprise entre 500 et 700 Wh.

Une batterie interne dans le tube diagonal permet d’obtenir des lignes épurées, mais il existe également des e-MTB dotés de batteries externes. Celles-ci réduisent généralement le poids et, dans des modèles tels que le Lapierre Overvolt, permettent de placer la batterie plus bas et plus au centre.

Mais, comme nous l’avons mentionné plus haut, des e-MTB dotés de batteries de plus petite capacité, jusqu’à 250 Wh, font leur apparition. Ils échangent une autonomie plus limitée contre un poids plus léger et une meilleure maniabilité.

